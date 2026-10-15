https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/yarin-hangi-illerde-okullar-tatil-istanbul-ve-kocaelide-saganak-nedeniyle-egitime-ara-1109569441.html

Yarın hangi illerde okullar tatil? İstanbul ve Kocaeli'de sağanak nedeniyle eğitime ara

Yarın hangi illerde okullar tatil? İstanbul ve Kocaeli'de sağanak nedeniyle eğitime ara

Sputnik Türkiye

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2026-10-15T13:00+0300

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16 Ekim 2026 Cuma günü okullar tatil mi, hangi illerde eğitime ara verildi? Kuvvetli sağanak yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul ve Kocaeli'de 16 Ekim Cuma günü okullar tatil edildi. Bursa, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak'ta ise paylaşılan bilgilere göre henüz yeni bir tatil kararı açıklanmadı. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler valiliklerden gelecek duyuruları takip ediyor.15 Ekim Perşembe günü İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Yalova ve Zonguldak'ta etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeniyle eğitim öğretime ara verilmişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrasında 16 Ekim Cuma günü için alınan kararlar da merak konusu oldu.Peki, yarın okullar tatil mi? İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da 16 Ekim Cuma günü okullar açık mı, kapalı mı? İşte il il okul tatili kararları ve son durum...16 Ekim Cuma İstanbul'da okullar tatil mi?İstanbul'da 16 Ekim 2026 Cuma günü okullar tatil edildi.İstanbul Valisi Davut Gül, okullarda can güvenliğinin riske edilmemesi adına yarın da okulların tatil edildiğini açıkladı.Böylelikle İstanbul'da 15 Ekim Perşembe gününün ardından 16 Ekim Cuma günü de eğitim öğretime ara verilmiş oldu.16 Ekim Cuma Kocaeli'de okullar tatil mi?Kocaeli'de 16 Ekim Cuma günü tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildi.Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, son meteorolojik verilere göre kentte sağanağın etkisinin azalarak da olsa devam edeceği belirtildi.Bu nedenle 16 Ekim Cuma günü kentteki tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verilmesi kararlaştırıldı.Kocaeli'de kimler idari izinli sayılacak?Kocaeli Valiliği, eğitim öğretime ara verilmesinin yanı sıra kamu kurumlarında çalışan bazı personelin de 1 gün idari izinli sayılacağını bildirdi.Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Kamu kurumlarında çalışan gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan ve 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) 1 gün idari izinli sayılacaktır."Açıklamada, kurumların çalışma işleyişinde mesaisi zorunlu olan personelin idari izin kapsamı dışında tutulacağı belirtildi.16 Ekim Cuma Bursa'da okullar tatil mi?Bursa'da 16 Ekim Cuma günü okulların tatil edildiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.İstanbul ve Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilmesi, Bursa'da da okul tatili beklentisini artırdı.Ancak Bursa Valiliği tarafından 16 Ekim Cuma günü için il genelinde eğitime ara verildiğine yönelik bir açıklama yapılmadı.16 Ekim Cuma Sakarya'da okullar tatil mi?Sakarya'da 15 Ekim Perşembe günü olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime ara verilmişti.Kentte etkili olan kuvvetli sağanak yağışın ardından 16 Ekim Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından araştırılmaya başlandı.Ancak paylaşılan son bilgilere göre Sakarya Valiliğinden 16 Ekim Cuma günü için yeni bir okul tatili açıklaması yapılmadı.Öğrenciler ve veliler, valilikten gelecek resmi duyuruları bekliyor.16 Ekim Cuma Yalova'da okullar tatil mi?Yalova'da 15 Ekim Perşembe günü kuvvetli sağanak yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime ara verilmişti.16 Ekim Cuma günü için ise Yalova Valiliği tarafından henüz yeni bir tatil kararı açıklanmadı.Resmi bir karar duyurulmadığı sürece kentte eğitim öğretimin devam etmesi bekleniyor.16 Ekim Cuma Düzce'de okullar tatil mi?Düzce'de 15 Ekim Perşembe günü olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edilmişti.Ancak 16 Ekim Cuma günü için Düzce Valiliği'nden eğitime ara verildiğine yönelik yeni bir açıklama yapılmadı.Öğrenciler ve veliler, okul tatiliyle ilgili valilikten gelecek duyuruları takip ediyor.16 Ekim Cuma Zonguldak'ta okullar tatil mi?Zonguldak'ta 15 Ekim Perşembe günü kuvvetli yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime ara verilmişti.16 Ekim Cuma günü için ise Zonguldak Valiliği tarafından henüz yeni bir okul tatili kararı açıklanmadı.Yeni bir karar duyurulmaması halinde kentte eğitim öğretim normal şekilde devam edecek.16 Ekim Cuma hangi illerde okullar tatil edildi?Paylaşılan resmi açıklamalara göre 16 Ekim 2026 Cuma günü İstanbul ve Kocaeli'de okullar tatil edildi.İstanbul'da, Vali Davut Gül'ün açıklamasıyla eğitim öğretime bir gün daha ara verildi.Kocaeli'de ise Valilik, sağanağın etkisinin azalarak da olsa devam edeceğini belirterek kentteki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu.Bursa, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak'ta 16 Ekim Cuma günü için henüz resmi bir okul tatili açıklaması yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/kocaeli-ve-sakaryada-saganak-hayati-felc-etti-dereler-tasti-yollar-kapandi-1109568082.html

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