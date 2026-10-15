https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/kocaeli-ve-sakaryada-saganak-hayati-felc-etti-dereler-tasti-yollar-kapandi-1109568082.html

Kocaeli ve Sakarya'da sağanak hayatı felç etti: Dereler taştı, yollar kapandı

Kocaeli ve Sakarya'da sağanak hayatı felç etti: Dereler taştı, yollar kapandı

Sputnik Türkiye

Kocaeli ve Sakarya'da etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, evleri ve yolları su bastı. Kandıra'da mahsur kalan bir sürücü kurtarılırken Bağırganlı'da... 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T12:27+0300

2026-10-15T12:27+0300

2026-10-15T12:27+0300

türki̇ye

sakarya

kocaeli

sağanak

sağanak yağış uyarısı

sağanak yağış

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Kocaeli ve Sakarya'da etkisini artıran kuvvetli sağanak yağış, dere taşkınlarına ve su baskınlarına neden oldu. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde etkisini artıran sağanak yağış, özellikle kırsal mahallelerde su baskınlarına yol açtı.Yağışların ardından bazı dereler taşarken evler ve yollar su altında kaldı. İlçenin farklı noktalarında mahsur kalan vatandaşlar için ekipler harekete geçti.Bağırganlı Mahallesi'nde, su baskını nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşların tahliye edilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.Kandıra'da otomobilde mahsur kalan sürücü kurtarıldıÇalköy Mahallesi Taraklı Kışla mevkisinde, taşkın nedeniyle köprüden geçmeye çalışan bir otomobilde bulunan A.B. mahsur kaldı.İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Kandıra Belediyesi ekipleri sevk edildi.Ekiplerin müdahalesiyle mahsur kaldığı yerden kurtarılan A.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olası yeni tehlikelerin önüne geçmek amacıyla köprü tedbiren ulaşıma kapatıldı.Akçaova ve Seyrek'te yollar su altında kaldıKandıra'da sağanak yağışın etkili olduğu diğer bölgeler arasında Akçaova ve Seyrek mahalleleri de yer aldı.Her iki mahallede de bazı yolları su basarken ulaşımda aksamalar meydana geldi.Belediye, jandarma ve İSU ekipleri, su tahliyesi yapılması ve kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.Bölgede ekiplerin müdahalesi devam ediyor.İzmit'te Tavşantepe Caddesi'ni su bastıKocaeli'nin İzmit ilçesinde de kuvvetli yağış nedeniyle su baskınları yaşandı.Tavşantepe Mahallesi'ndeki Tavşantepe Caddesi, biriken yağmur suları nedeniyle su altında kaldı.Kent genelinde sağanağın neden olduğu olumsuzluklara karşı ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor.Sakarya'da sağanak etkisini artırdı: Karasu'da bodrum katları su bastıSakarya'da gün boyunca devam eden yağış, kentin kuzey kesimlerinde etkisini artırarak kuvvetli sağanağa dönüştü.Özellikle Karasu ilçe merkezinde etkili olan yağış nedeniyle bazı binaların bodrum katlarını su bastı.İlçe merkezindeki yolların da su altında kalmasıyla birlikte ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı.Adapazarı-Karasu yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldıSakarya'daki sağanak yağışın ardından Adapazarı-Karasu yolunda ulaşım durdu.Yolun Darıçayırı ile Karasu ilçe merkezi arasındaki bölümü, su baskınları nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.Ayrıca Adatepe mevkisinde bazı araçlar mahsur kaldı.İhbarlar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, araçlarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.

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sakarya, kocaeli, sağanak, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış