https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/yagislar-siddetleniyor-meteorolojiden-istanbul-dahil-50-il-icin-alarm-1109554550.html

Yağışlar şiddetleniyor: Meteoroloji'den İstanbul dahil 50 il için alarm

Yağışlar şiddetleniyor: Meteoroloji'den İstanbul dahil 50 il için alarm

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde etkili olması beklenen sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 50 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı... 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T06:57+0300

2026-10-15T06:57+0300

2026-10-15T06:57+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 15 Ekim Perşembe günü için yayımladığı hava durumu tahminlerinde Türkiye'nin büyük bölümünü etkisi altına alması beklenen kuvvetli sağanak yağış, fırtına ve toz taşınımına karşı uyarıda bulundu.MGM'nin değerlendirmelerine göre, Güney Ege kıyıları ile Edirne ve Tekirdağ çevreleri dışında ülke genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.Meteoroloji, olumsuz hava koşulları nedeniyle 44 il için sarı, 6 il için turuncu kodlu uyarı yayımladı. Yetkililer, sel, su baskını, taşkın, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.Turuncu kodlu uyarı verilen 6 il açıklandıMeteoroloji'nin uyarı haritasında Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak turuncu kodla işaretlendi. Bu illerde kuvvetli yağışların günlük yaşamı olumsuz etkilemesi bekleniyor.Özellikle Bursa'da yağışların çok kuvvetli, şiddetli ve yer yer aşırı seviyeye ulaşabileceği tahmin ediliyor. Düzce'de öğle saatlerinden sonra, Zonguldak'ta ise gün içerisinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak bekleniyor.Turuncu kod, hava koşullarının tehlikeli olabileceğini ve meteorolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini ifade ediyor.İstanbul dahil 44 il için sarı kodlu uyarıMeteoroloji'nin sarı kodlu uyarı yayımladığı iller şöyle:Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük ve Osmaniye.Sarı kod, hava koşullarının potansiyel tehlike oluşturabileceğini belirtiyor. Özellikle kuvvetli yağış beklenen bölgelerde ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına bekleniyorİstanbul'da gün boyunca parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olması, aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülmesi bekleniyor.Meteoroloji, kentte yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olabileceğini bildirdi. Hava sıcaklığının ise 17 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Marmara Bölgesi genelinde kuzey ve kuzeydoğudan esmesi beklenen rüzgarın saatte 50 ila 80 kilometre hıza ulaşabileceği belirtildi. Kuvvetli rüzgarın özellikle deniz ulaşımında aksamalara neden olabileceği değerlendiriliyor.Batı Karadeniz'de sel ve taşkın tehlikesiBatı Karadeniz Bölgesi, şiddetli yağışların etkili olması beklenen bölgeler arasında yer alıyor.Düzce, Zonguldak ve Kastamonu çevrelerinde yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olması beklenirken, Bolu'da öğleden sonra kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.Bölgenin kıyı kesimlerinde yağışların şiddetini artırmasıyla birlikte ani sel, su baskını, taşkın ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısı yapıldı.Doğu Anadolu'da kuvvetli yağış, güneydoğuda toz taşınımıMeteoroloji, Doğu Anadolu'nun batısında da kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Özellikle Malatya'nın doğusu, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Bingöl çevrelerinde yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.Bitlis, Hakkari ve Erzurum çevrelerinde de kuvvetli sağanak beklenirken, Adıyaman'da yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olabileceği bildirildi.Öte yandan Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde toz taşınımı bekleniyor. Toz taşınımının hava kalitesini düşürebileceği, görüş mesafesini azaltabileceği ve yağış görülen bölgelerde çamur şeklinde yağışlara yol açabileceği belirtildi.Hava sıcaklıkları düşüyor: Fırtına 80 kilometreye ulaşacakMeteoroloji'nin tahminlerine göre hava sıcaklıkları Trakya'da artarken, ülkenin diğer kesimlerinde düşecek. Sıcaklıkların genel olarak mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.Rüzgar hızının bazı bölgelerde 50-80 km/sa seviyesine ulaşması beklenirken, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı uyarı yapıldı.Denizlerde fırtına alarmı: Dalgalar 3,5 metreye çıkabilirOlumsuz hava koşullarının denizlerde de etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, Batı Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi'nde fırtına, Doğu Karadeniz'de ise fırtınamsı rüzgar tahmininde bulundu.Batı Karadeniz ve Ege'de dalga yüksekliğinin yer yer 3,5 metreye, Marmara'da ise 3 metreye ulaşabileceği bildirildi.Kuvvetli yağış sırasında görüş mesafesinin azalabileceği belirtilirken, denizcilerin ve balıkçıların güncel meteorolojik uyarıları takip etmeleri istendi.Bugün hava nasıl olacak? İl il sıcaklık tahminleriMeteoroloji'nin 15 Ekim Perşembe gününe ilişkin bazı iller için açıkladığı en yüksek hava sıcaklığı tahminleri şöyle:

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