https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/usta-sanatci-alpayin-cenaze-toreninin-ayrintilari-belli-oldu-1109570201.html

Usta sanatçı Alpay'ın cenaze töreninin ayrıntıları belli oldu

Usta sanatçı Alpay'ın cenaze töreninin ayrıntıları belli oldu

Sputnik Türkiye

Antalya'da hayatını kaybeden ünlü sanatçı Alpay yarın son yolculuğuna uğurlanacak. 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T13:00+0300

2026-10-15T13:00+0300

2026-10-15T13:00+0300

yaşam

alpay

cenaze töreni

cenaze

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/0e/1109527742_0:1:600:339_1920x0_80_0_0_8c955682045c19195c4db971882b84ea.jpg

Türk müziğinin usta ismi Alpay, 91 yaşında hayatını kaybetmişti. Usta ismin cenaze töreninin ayrıntıları da belli oldu. Alpay yarın Bodrum'da son yolculuğuna uğurlanacak. Bodrum'da toprağa verilecekSanatçı Alpay'ın cenazesi yarın Bodrum Gündoğan Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gündoğan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.Alpay kimdir?"Eylülde Gel", "Fabrika Kızı", "Gitme" ve "Ayrılık Rüzgarı" adlı unutulmaz şarkılara imza atan Alpay, bir süredir tedavi gördüğü Medical Park Antalya Hastanesinde dün yaşamını yitirdi.Yarım asrı aşan sanat yaşamında romantik ezgileri, Türkçe aranjmanları ve kendine özgü yorumuyla Türk müziğinin önemli isimlerinden olan usta sanatçı, arkasında onlarca albüm ve unutulmaz eserler bıraktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/sanatci-alpay-nazikioglu-hayatini-kaybetti-1109527687.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

alpay, cenaze töreni, cenaze