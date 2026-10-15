https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/usta-sanatci-alpayin-cenaze-toreninin-ayrintilari-belli-oldu-1109570201.html
Usta sanatçı Alpay'ın cenaze töreninin ayrıntıları belli oldu
Usta sanatçı Alpay'ın cenaze töreninin ayrıntıları belli oldu
Sputnik Türkiye
Antalya'da hayatını kaybeden ünlü sanatçı Alpay yarın son yolculuğuna uğurlanacak. 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T13:00+0300
2026-10-15T13:00+0300
2026-10-15T13:00+0300
yaşam
alpay
cenaze töreni
cenaze
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Türk müziğinin usta ismi Alpay, 91 yaşında hayatını kaybetmişti. Usta ismin cenaze töreninin ayrıntıları da belli oldu. Alpay yarın Bodrum'da son yolculuğuna uğurlanacak. Bodrum'da toprağa verilecekSanatçı Alpay'ın cenazesi yarın Bodrum Gündoğan Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gündoğan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.Alpay kimdir?"Eylülde Gel", "Fabrika Kızı", "Gitme" ve "Ayrılık Rüzgarı" adlı unutulmaz şarkılara imza atan Alpay, bir süredir tedavi gördüğü Medical Park Antalya Hastanesinde dün yaşamını yitirdi.Yarım asrı aşan sanat yaşamında romantik ezgileri, Türkçe aranjmanları ve kendine özgü yorumuyla Türk müziğinin önemli isimlerinden olan usta sanatçı, arkasında onlarca albüm ve unutulmaz eserler bıraktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/sanatci-alpay-nazikioglu-hayatini-kaybetti-1109527687.html
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alpay, cenaze töreni, cenaze
alpay, cenaze töreni, cenaze
Usta sanatçı Alpay'ın cenaze töreninin ayrıntıları belli oldu
Antalya'da hayatını kaybeden ünlü sanatçı Alpay yarın son yolculuğuna uğurlanacak.
Türk müziğinin usta ismi Alpay, 91 yaşında hayatını kaybetmişti. Usta ismin cenaze töreninin ayrıntıları da belli oldu. Alpay yarın Bodrum'da son yolculuğuna uğurlanacak.
Bodrum'da toprağa verilecek
Sanatçı Alpay'ın cenazesi yarın Bodrum Gündoğan Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gündoğan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
"Eylülde Gel", "Fabrika Kızı", "Gitme" ve "Ayrılık Rüzgarı" adlı unutulmaz şarkılara imza atan Alpay, bir süredir tedavi gördüğü Medical Park Antalya Hastanesinde dün yaşamını yitirdi.
Yarım asrı aşan sanat yaşamında romantik ezgileri, Türkçe aranjmanları ve kendine özgü yorumuyla Türk müziğinin önemli isimlerinden olan usta sanatçı, arkasında onlarca albüm ve unutulmaz eserler bıraktı.