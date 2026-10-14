https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/sanatci-alpay-nazikioglu-hayatini-kaybetti-1109527687.html

Sanatçı Alpay Nazikioğlu hayatını kaybetti

Sanatçı Alpay Nazikioğlu hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Türk pop müziğinin öncü isimlerinden Alpay Nazikioğlu'nun 91 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. "Eylül'de Gel", "Fabrika Kızı" ve "Kara Tren" gibi... 14.10.2026, Sputnik Türkiye

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"Eylül'de Gel", "Fabrika Kızı" ve "Kara Tren" gibi unutulmaz şarkılarıyla tanınan sanatçı Alpay, 91 yaşında hayatını kaybetti. 1960'lı yıllarda başladığı müzik kariyerinde pop, romantik folk ve rock türlerinde eserler seslendiren Alpay Nazikioğlu, Türk pop müziğinin öncü isimleri arasında gösteriliyordu.Alpay Nazikioğlu neden öldü?Alpay Nazikioğlu'nun 91 yaşında hayatını kaybettiğine ilişkin haberin ardından sanatçının ölüm nedeni merak konusu oldu.Ancak usta sanatçının ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.Alpay Nazikioğlu kimdir?Alpay Nazikioğlu, 17 Temmuz 1935 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gören sanatçı, müzik çalışmalarına 1960'lı yıllarda başladı.Türk pop müziğinin öncü isimleri arasında yer alan Alpay, kariyeri boyunca pop, romantik folk ve rock türlerinde eserler seslendirdi.1964 yılında ilk 45'lik plağını yayımlayan sanatçı, yabancı şarkılara yaptığı Türkçe uyarlamalar ve kendine özgü yorumlarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.Alpay Nazikioğlu, uzun müzik kariyeri boyunca seslendirdiği pek çok eserle Türk pop müziğinde iz bıraktı.Sanatçının en çok tanınan şarkıları arasında "Eylül'de Gel", "Fabrika Kızı", "Kara Tren" ve "Bekledim Yine" yer aldı.Farklı müzik türlerinde çalışmalar yapan Alpay, kariyeri boyunca çok sayıda albüm yayımladı. Sanatçı, şair Attilâ İlhan'ın bazı şiirlerini de müzikseverlerle buluşturdu.2024 yılında jübile konseri düzenlemek istediğini söylemiştiTürk pop müziğinin farklı dönemlerine tanıklık eden Alpay Nazikioğlu, 2024 yılında verdiği röportajlarda sanat yaşamına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu.Usta sanatçı, bu röportajlarında bir jübile konseri düzenlemek istediğini dile getirmişti.

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