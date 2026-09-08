https://anlatilaninotesi.com.tr/20260908/uskudar-belediyesi-ak-partiye-gecti-1108590413.html

Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti

Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti

Sputnik Türkiye

Seçimi AK Parti'nin adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı. 08.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-08T14:13+0300

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üsküdar

üsküdar belediyesi

dündar ziya gültekin

chp

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Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti.Üsküdar Belediyesinde seçimÜsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan oylamanın 4. turunda, 42 oyun 23'ünü alan AK Partili Dündar Ziya Gültekin, Belediye Başkan Vekilliği'ne seçildi.Ne olmuştu? Üsküdar Belediyesinde neden yeniden seçim yapıldı?İstanbul Valiliği, İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 5 Ağustos'ta gerçekleştirilen Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimine ilişkin meclis kararının yürütmesinin durdurulmasına yönelik kararına yapılan itirazın İstanbul Bölge İdare Mahkemesince reddedildiğini belirterek, İlçe Belediye Meclisinin, Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 5 Eylül Cumartesi saat 10.00'da toplanmasının uygun görüldüğünü açıklamıştı.Söz konusu tarihte, Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili'ni seçmek üzere yapılan toplantı, meclise katılan üyelerde yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle bugüne ertelenmişti.Sinem Dedetaş neden tutuklanmıştı?Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 4 kişi yolsuzluk soruşturması 31 Temmuz tarihinde kapsamında tutuklandı.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı F.D., Başkan Danışmanı U.M., Özel Kalem A.K., Kent AŞ Genel Müdürü N.A. ile ilgili birim amirleri ve personelin, yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı verilmesi sürecinde usulsüzlük yaptığı yönündeki ihbarlar, mağdur beyanları ve bazı şüpheli ifadeleri üzerine Sinem Dedetaş hakkında "rüşvet", "irtikap" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

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ak parti, üsküdar, üsküdar belediyesi, dündar ziya gültekin, chp