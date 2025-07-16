https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/tbb-baskan-vekilligine-vahap-secer-secildi-1097938694.html

TBB Başkan Vekilliğine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer seçildi

TBB Başkan Vekilliğine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer seçildi

Sputnik Türkiye

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Toplantısı’nda yapılan oylama sonucunda, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, birliğin yeni başkan vekili... 16.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-16T17:56+0300

2025-07-16T17:56+0300

2025-07-16T18:32+0300

poli̇ti̇ka

türkiye belediyeler birliği

vahap seçer

mersin

mersin valiliği

mersin büyükşehir belediyesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/09/1e/1061783501_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0f59d431a6b57a60fae07104fa91e2e9.jpg

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliğine, tutuklanan Zeydan Karalar’ın yerine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer seçildi.Hatırlanacağı üzere, TBB’nin önceki dönem başkanlığını yürüten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/adana-buyuksehir-belediye-baskani-zeydan-karalar-gorevinden-uzaklastirildi-1097750824.html

mersin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye belediyeler birliği, vahap seçer , mersin, mersin valiliği, mersin büyükşehir belediyesi