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TBB Başkan Vekilliğine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer seçildi
TBB Başkan Vekilliğine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer seçildi
Sputnik Türkiye
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Toplantısı’nda yapılan oylama sonucunda, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, birliğin yeni başkan vekili... 16.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-16T17:56+0300
2025-07-16T18:32+0300
poli̇ti̇ka
türkiye belediyeler birliği
vahap seçer
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Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliğine, tutuklanan Zeydan Karalar’ın yerine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer seçildi.Hatırlanacağı üzere, TBB’nin önceki dönem başkanlığını yürüten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250709/adana-buyuksehir-belediye-baskani-zeydan-karalar-gorevinden-uzaklastirildi-1097750824.html
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türkiye belediyeler birliği, vahap seçer , mersin, mersin valiliği, mersin büyükşehir belediyesi
türkiye belediyeler birliği, vahap seçer , mersin, mersin valiliği, mersin büyükşehir belediyesi

TBB Başkan Vekilliğine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer seçildi

17:56 16.07.2025 (güncellendi: 18:32 16.07.2025)
© Twitter/ Vahap SeçerCHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer
CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer - Sputnik Türkiye, 1920, 16.07.2025
© Twitter/ Vahap Seçer
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Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Toplantısı’nda yapılan oylama sonucunda, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, birliğin yeni başkan vekili olarak seçildi.
Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliğine, tutuklanan Zeydan Karalar’ın yerine Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer seçildi.
Hatırlanacağı üzere, TBB’nin önceki dönem başkanlığını yürüten Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.
Zeydan Karalar - Sputnik Türkiye, 1920, 09.07.2025
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar görevinden uzaklaştırıldı
9 Temmuz, 16:21
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