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Trump geri adım attı: Fort Hood saldırganının idamı canlı yayınlanmayacak
Trump geri adım attı: Fort Hood saldırganının idamı canlı yayınlanmayacak
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, 2019'da Fort Hood askeri üssünde 13 kişiyi öldüren eski ordu doktoru Nidal Hasan'ın idamının internet üzerinden canlı yayınlanmayacağını açıkladı.
2026-10-15T17:31+0300
2026-10-15T17:31+0300
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Karar, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in idamın kurşuna dizilerek gerçekleştirileceğini ve çevrimiçi yayınlanacağını duyurmasının ardından hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat kanatlardan gelen tepkiler üzerine alındı.Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Çok sayıda iyi ve iyi niyetli insan, onun ölümünü canlı yayın üzerinden veya başka herhangi bir görsel araçla izlememeyi tercih ediyor" ifadelerini kullandı.Hasan'ın planlandığı şekilde kurşuna dizilerek idam edileceğini belirten Trump, "Ancak bu olay canlı yayınlanmayacak" dedi.Hegseth'in idamın çevrimiçi yayınlanacağına ilişkin açıklaması, iki partiden de tepki çekmişti. Trump'ın son açıklamasıyla idamın yayınlanmasına ilişkin karar değiştirilmiş oldu.Fort Hood saldırısıABD ordusunda psikiyatrist olarak görev yapan Nidal Hasan, 5 Kasım 2009'da Teksas'taki Fort Hood askeri üssünde düzenlediği silahlı saldırıda 13 kişiyi öldürmüş, 30'dan fazla kişiyi yaralamıştı.Hasan, 2013'te askeri mahkemede suçlu bulunarak ölüm cezasına çarptırılmıştı. Saldırı, ABD ordusu tarihindeki en ölümcül silahlı saldırılardan biri olarak kayıtlara geçti.
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abd, donald trump, pete hegseth, haberler, i̇dam
abd, donald trump, pete hegseth, haberler, i̇dam

Trump geri adım attı: Fort Hood saldırganının idamı canlı yayınlanmayacak

17:31 15.10.2026
© REUTERS Nathan HowardDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2026
© REUTERS Nathan Howard
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ABD Başkanı Donald Trump, 2019'da Fort Hood askeri üssünde 13 kişiyi öldüren eski ordu doktoru Nidal Hasan'ın idamının internet üzerinden canlı yayınlanmayacağını açıkladı.
Karar, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in idamın kurşuna dizilerek gerçekleştirileceğini ve çevrimiçi yayınlanacağını duyurmasının ardından hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat kanatlardan gelen tepkiler üzerine alındı.
Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Çok sayıda iyi ve iyi niyetli insan, onun ölümünü canlı yayın üzerinden veya başka herhangi bir görsel araçla izlememeyi tercih ediyor" ifadelerini kullandı.
Hasan'ın planlandığı şekilde kurşuna dizilerek idam edileceğini belirten Trump, "Ancak bu olay canlı yayınlanmayacak" dedi.
Hegseth'in idamın çevrimiçi yayınlanacağına ilişkin açıklaması, iki partiden de tepki çekmişti. Trump'ın son açıklamasıyla idamın yayınlanmasına ilişkin karar değiştirilmiş oldu.

Fort Hood saldırısı

ABD ordusunda psikiyatrist olarak görev yapan Nidal Hasan, 5 Kasım 2009'da Teksas'taki Fort Hood askeri üssünde düzenlediği silahlı saldırıda 13 kişiyi öldürmüş, 30'dan fazla kişiyi yaralamıştı.
Hasan, 2013'te askeri mahkemede suçlu bulunarak ölüm cezasına çarptırılmıştı. Saldırı, ABD ordusu tarihindeki en ölümcül silahlı saldırılardan biri olarak kayıtlara geçti.
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