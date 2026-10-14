https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/fairford-suclamalari-londranin-tahrani-yalnizlastirma-projesinin-parcasi-1109548173.html

‘Fairford suçlamaları, Londra’nın Tahran’ı yalnızlaştırma projesinin parçası’

‘Fairford suçlamaları, Londra’nın Tahran’ı yalnızlaştırma projesinin parçası’

Sputnik Türkiye

Uluslararası ilişkiler uzmanı Akbar Masumi, ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü 40 günlük savaşın Batı açısından askeri bir yenilgi olduğunu belirtti... 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T21:26+0300

2026-10-14T21:26+0300

2026-10-14T21:26+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

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Sputnik’e konuşan uluslararası ilişkiler uzmanı Akbar Masumi, ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü 40 günlük savaşta yenilgiye uğramasının, Batı’nın tamamının İran karşısında başarısız olması anlamına geldiğini söyledi. Masumi, bunun üzerine Batı’nın İran’a yönelik askeri yaklaşımın yerine siyasi ve ekonomik gerilim politikasını benimsediğini vurguladı.İngiltere ve 30 ülkenin, Fairford Hava Üssü’ne saldırı planladığı iddiasıyla Tahran’a yönelttiği suçlamaları “temelsiz” olarak nitelendiren Masumi, bunun İran tehdidine ilişkin uluslararası hassasiyeti artırmayı amaçlayan bir “sahte bayrak operasyonu” girişimi olduğunu dile getirdi.İngiliz hükümetinin benzer bir politikayı Rusya da dahil olmak üzere başka ülkelere karşı daha önce de uyguladığını belirten uzman, Salisbury vakasını örnek gösterdi. Masumi, İngiltere’nin bu olayda Rusya’ya yönelik kanıtlanmamış suçlamalarda bulunduğunu, uluslararası alanda belirsizlik oluşturarak Moskova’nın küresel ölçekte kınanmasını sağlamaya çalıştığını ifade etti.Fairford Hava Üssü meselesinde de İngiliz hükümetinin temelsiz suçlamalar ortaya attığını vurgulayan Masumi, Tahran’ın iddiaları reddetmesinin yanı sıra ortak soruşturma yürütülmesini teklif ettiğini hatırlattı. Uzman, bu önerinin Londra’nın İran’ı yalnızlaştırmak amacıyla İran karşıtı bir koalisyon kurma hedefini daha büyük bir sorunla karşı karşıya bıraktığını söyledi.Masumi’ye göre Tahran’ın iş birliği önerisi, yalnızca suçsuzluğunu kanıtlama girişimi değil, aynı zamanda suçlamaları etkisiz hale getirmeye ve olayın yeni bir savaş gerekçesine dönüşmesini engellemeye yönelik diplomatik bir adım niteliği taşıyor.Batı’nın, özellikle de Avrupa’nın, ABD’yi İran karşısındaki yenilginin sonuçlarından kurtarmaya yönelik girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğunu ifade eden Masumi, İran’ın enerji alanındaki kısıtlamalar üzerinden ABD ve Batı’nın “Aşil topuğuna” baskı uygulayarak Washington’ı zayıf bir konuma getirdiğini vurguladı.Küresel enerjinin nabzının Tahran’ın elinde olduğunu belirten Masumi, İran’ı yalnızlaştırma politikasının mevcut koşullarda başarısız olacağını ifade etti. Uzman, Batı’nın bu politikadaki ısrarının maliyetleri bizzat Batılı ülkelerin içinde artıracağını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260929/rubio-fairford-hava-ussundeki-olayda-yabancilarin-parmagi-var-1109134937.html

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