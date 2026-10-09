https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/abd-ordusunda-81-yil-sonra-bir-ilk-infaz-canli-yayinlanacak-1109417195.html
ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk: İnfaz canlı yayınlanacak
ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk: İnfaz canlı yayınlanacak
Sputnik Türkiye
Teksas Fort Hood üssünde 13 kişiyi katleden eski askeri psikiyatrist Nidal Hasan, 81 yıl aradan sonra kurşuna dizilerek idam edilecek ilk kişi oluyor... 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T13:21+0300
2026-10-09T13:21+0300
2026-10-09T13:21+0300
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2009 yılında Teksas'taki Fort Hood askeri üssü saldırısının faili olan eski askeri psikiyatrist Nidal Hasan'ın idam edileceğini resmen duyurdu. 3 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan infaz, internet üzerinden tüm dünyaya canlı yayınlanacak.Bu çarpıcı karar ile birlikte 56 yaşındaki Hasan, ABD ordusu tarafından 1945 yılından bu yana kurşuna dizilerek idam edilen ilk mahkum olarak tarihe geçecek. Gözaltına alınma sürecinde polis tarafından vurularak kısmi felç geçiren ve tekerlekli sandalyeye bağımlı hale gelen failin cezası, bizzat saldırıyı düzenlediği üste infaz edilecek."İnsanlar bu i̇nfazı i̇zleyebilmeli"Savunma Bakanı Pete Hegseth, idamın kamuoyuna açık şekilde ve canlı yayınla gerçekleştirilmesi kararının arkasındaki temel isim oldu. Caydırıcılık vurgusu yapan Hegseth, "İnsanların bu olayı izleyebilmesini ve infazın kamuoyuna açık olmasını sağlayacağız. Çünkü insanların bu tür eylemlerin ağır sonuçları olduğunu anlaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.ABD askeri hukukuna göre ölüm cezalarının uygulanabilmesi için gereken en üst düzey onay ise Savunma Bakanı'nın tavsiyesi üzerine ABD Başkanı Donald Trump tarafından verildi.45 suçtan mahkumiyet ve kanlı geçmişKasım 2009'da ülkeyi dehşete düşüren silahlı saldırı, failin Afganistan'a görevlendirilmesinden sadece birkaç hafta önce gerçekleşmişti. Askeri sağlık tesisine giren Hasan, ateş açarak 13 kişiyi öldürmüş ve çok sayıda kişiyi yaralamıştı.Ağustos 2013'te sonuçlanan askeri mahkeme sürecinde Hasan, kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüsün de aralarında bulunduğu toplam 45 suçtan mahkûm edilerek ölüm cezasına çarptırılmıştı. Ölüm Cezası Bilgi Merkezi verileri, ordunun bu yöntemi en son İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda kullandığını gösterirken; 3 Aralık'taki bu emsalsiz infaz kararı şimdiden uluslararası kamuoyunun ve ABD iç politikasının bir numaralı gündem maddesi haline geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/trumptan-kritik-iran-cikisi-secimden-once-saldiri-yok-1109416047.html
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abd, aralık, teksas, savunma bakanlığı, pentagon, pete hegseth, abd
abd, aralık, teksas, savunma bakanlığı, pentagon, pete hegseth, abd
ABD ordusunda 81 yıl sonra bir ilk: İnfaz canlı yayınlanacak
Teksas Fort Hood üssünde 13 kişiyi katleden eski askeri psikiyatrist Nidal Hasan, 81 yıl aradan sonra kurşuna dizilerek idam edilecek ilk kişi oluyor. Pentagon'un 3 Aralık'ta canlı yayınlanacağını duyurduğu ve Başkan Trump'ın onayladığı karar, ABD'de ölüm cezası tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2009 yılında Teksas'taki Fort Hood askeri üssü saldırısının faili olan eski askeri psikiyatrist Nidal Hasan'ın idam edileceğini resmen duyurdu. 3 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan infaz, internet üzerinden tüm dünyaya canlı yayınlanacak.
Bu çarpıcı karar ile birlikte 56 yaşındaki Hasan, ABD ordusu tarafından 1945 yılından bu yana kurşuna dizilerek idam edilen ilk mahkum olarak tarihe geçecek. Gözaltına alınma sürecinde polis tarafından vurularak kısmi felç geçiren ve tekerlekli sandalyeye bağımlı hale gelen failin cezası, bizzat saldırıyı düzenlediği üste infaz edilecek.
"İnsanlar bu i̇nfazı i̇zleyebilmeli"
Savunma Bakanı Pete Hegseth
, idamın kamuoyuna açık şekilde ve canlı yayınla gerçekleştirilmesi kararının arkasındaki temel isim oldu. Caydırıcılık vurgusu yapan Hegseth, "İnsanların bu olayı izleyebilmesini ve infazın kamuoyuna açık olmasını sağlayacağız. Çünkü insanların bu tür eylemlerin ağır sonuçları
olduğunu anlaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
ABD
askeri hukukuna göre ölüm cezalarının uygulanabilmesi için gereken en üst düzey onay ise Savunma Bakanı'nın tavsiyesi üzerine ABD Başkanı Donald Trump
tarafından verildi.
45 suçtan mahkumiyet ve kanlı geçmiş
Kasım 2009'da ülkeyi dehşete düşüren silahlı saldırı, failin Afganistan'a
görevlendirilmesinden sadece birkaç hafta önce gerçekleşmişti. Askeri sağlık tesisine giren Hasan, ateş açarak 13 kişiyi öldürmüş
ve çok sayıda kişiyi yaralamıştı.
Ağustos 2013'te sonuçlanan askeri mahkeme sürecinde Hasan, kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüsün de aralarında bulunduğu toplam 45 suçtan mahkûm
edilerek ölüm cezasına çarptırılmıştı. Ölüm Cezası Bilgi Merkezi verileri, ordunun bu yöntemi en son İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda kullandığını gösterirken; 3 Aralık'taki
bu emsalsiz infaz kararı şimdiden uluslararası kamuoyunun ve ABD iç politikasının bir numaralı gündem maddesi haline geldi.