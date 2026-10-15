https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/tokatta-dolu-etkili-oldu-1109564171.html

Tokat'ta dolu etkili oldu

Tokat'ta dolu etkili oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin büyük bir bölümü yağışlı havanın etkisi altında. Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. 15.10.2026, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

tokat

dolu

sağanak yağış uyarısı

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Tokat'ta iki gündür sağanak etkili oluyor.Sabah dolu yağdıSabah saatlerinde ise ilçe merkezinde dolu yağışı görüldü.Dolunun şiddetini artırması üzerine bazı araç sahipleri, üzerine kilim, battaniye gibi örtüler sererek araçlarını korumaya çalıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/akomdan-istanbul-icin-yeni-uyari-kritik-saatler-basliyor-1109558638.html

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tokat, dolu, sağanak yağış uyarısı