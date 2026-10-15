https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/tokatta-dolu-etkili-oldu-1109564171.html
Tokat'ta dolu etkili oldu
Tokat'ta dolu etkili oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin büyük bir bölümü yağışlı havanın etkisi altında. Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T11:22+0300
2026-10-15T11:22+0300
2026-10-15T11:22+0300
türki̇ye
tokat
dolu
sağanak yağış uyarısı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/0f/1109564326_0:40:1600:940_1920x0_80_0_0_d9ff4e8d2ac91e25d5a4fa11aaca8a62.jpg
Tokat'ta iki gündür sağanak etkili oluyor.Sabah dolu yağdıSabah saatlerinde ise ilçe merkezinde dolu yağışı görüldü.Dolunun şiddetini artırması üzerine bazı araç sahipleri, üzerine kilim, battaniye gibi örtüler sererek araçlarını korumaya çalıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/akomdan-istanbul-icin-yeni-uyari-kritik-saatler-basliyor-1109558638.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/0f/1109564326_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_4abb762f5e5b9932d53b44a6b12b70c6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tokat, dolu, sağanak yağış uyarısı
tokat, dolu, sağanak yağış uyarısı
Tokat'ta dolu etkili oldu
Türkiye'nin büyük bir bölümü yağışlı havanın etkisi altında. Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Tokat'ta iki gündür sağanak etkili oluyor.
Sabah saatlerinde ise ilçe merkezinde dolu yağışı görüldü.
Dolunun şiddetini artırması üzerine bazı araç sahipleri, üzerine kilim, battaniye gibi örtüler sererek araçlarını korumaya çalıştı.