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Tokat'ta dolu etkili oldu
Tokat'ta dolu etkili oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin büyük bir bölümü yağışlı havanın etkisi altında. Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. 15.10.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
tokat
dolu
sağanak yağış uyarısı
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Tokat'ta iki gündür sağanak etkili oluyor.Sabah dolu yağdıSabah saatlerinde ise ilçe merkezinde dolu yağışı görüldü.Dolunun şiddetini artırması üzerine bazı araç sahipleri, üzerine kilim, battaniye gibi örtüler sererek araçlarını korumaya çalıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/akomdan-istanbul-icin-yeni-uyari-kritik-saatler-basliyor-1109558638.html
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tokat, dolu, sağanak yağış uyarısı
tokat, dolu, sağanak yağış uyarısı

Tokat'ta dolu etkili oldu

11:22 15.10.2026
© Erkut AymakTokat'ta dolu etkili oldu
Tokat'ta dolu etkili oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2026
© Erkut Aymak
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Türkiye'nin büyük bir bölümü yağışlı havanın etkisi altında. Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Tokat'ta iki gündür sağanak etkili oluyor.

Sabah dolu yağdı

Sabah saatlerinde ise ilçe merkezinde dolu yağışı görüldü.

Dolunun şiddetini artırması üzerine bazı araç sahipleri, üzerine kilim, battaniye gibi örtüler sererek araçlarını korumaya çalıştı.
Yağmur- Yağış- Meteoroloji - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2026
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