https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/akomdan-istanbul-icin-yeni-uyari-kritik-saatler-basliyor-1109558638.html

AKOM'dan İstanbul için yeni uyarı: Kritik saatler başlıyor

AKOM'dan İstanbul için yeni uyarı: Kritik saatler başlıyor

Sputnik Türkiye

İstanbul'da binden fazla noktada su baskınına neden olan şiddetli sağanakta iki kişi hayatını kaybetti. AKOM, 15 Ekim Perşembe günü özellikle Anadolu Yakası ve... 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T09:09+0300

2026-10-15T09:09+0300

2026-10-15T09:10+0300

yaşam

akom

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

anadolu yakası

boğaz

batman

i̇stanbul

meteoroloji

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İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken iki kişi yaşamını yitirdi. Binden fazla noktada su baskını meydana gelirken, çok sayıda dere taştı, yollar sular altında kaldı ve araçlar suya gömüldü. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bugün özellikle Anadolu Yakası ve İstanbul Boğazı çevresinde yağışların devam edeceği uyarısında bulundu.AKOM'un meteorolojik değerlendirmelerine göre, 15 Ekim Perşembe günü saat 10.00'a kadar bazı bölgelerde metrekareye 50 ila 75 kilogram ilave yağış düşmesi bekleniyor. Rüzgarın ise saatte 50 ila 80 kilometre hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte son yılların en yüksek yağış miktarlarından bazılarının ölçüldüğünü açıklarken, Beykoz'da metrekareye 242 kilogram yağış kaydedildiğini bildirdi.İstanbul'daki sel felaketinde iki kişi hayatını kaybettiİstanbul'un özellikle Avrupa Yakası'nda etkili olan sağanak, can kayıplarına yol açtı. Fatih'te bir çocuk, su birikintisinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.Sarıyer'de ise bir kişi, sel sularını aşmaya çalıştığı sırada düşerek yaşamını yitirdi.Kent genelinde binden fazla noktada su baskını yaşanırken, taşan dereler nedeniyle yollar ve bazı yerleşim alanları su altında kaldı. Araçların suya gömüldüğü bölgelerde vatandaşlar mahsur kaldı.AKOM saat verdi: Anadolu Yakası'nda yağış sürecekAKOM, İstanbul'daki kuvvetli yağışların bugün özellikle Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde etkisini sürdüreceğini duyurdu.Meteorolojik değerlendirmelere göre, sabah saat 10.00'a kadar bazı bölgelerde metrekareye 50 ila 75 kilogram arasında ilave yağış düşebilecek. Kuvvetli rüzgarın da yağışlara eşlik etmesi bekleniyor.Yetkililer, olası sel, su baskını, dere taşkını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.Özellikle zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkılmaması, mümkün olduğunca toplu taşımanın tercih edilmesi ve dere yatakları ile su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durulması istendi.Beykoz'da metrekareye 242 kilogram yağış düştüİstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan ölçümler, sağanağın kent genelindeki etkisini ortaya koydu.En yüksek yağış miktarlarından biri Beykoz'da kaydedildi. İlçede metrekareye 242 kilogram yağış düşerken, Eyüpsultan ve Sarıyer'de de dikkat çekici seviyelere ulaşıldı.İBB verilerine göre, Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerinde yağış miktarları metrekareye 100 ila 230 kilogram arasında değişti.Kentin birçok noktasında ise toplam yağış miktarı 100 kilogramı aştı. Bu yoğunluk, dere taşkınları ve su baskınlarının yaygınlaşmasında etkili oldu.İstanbul'da heyelan tehlikesi: Toprak suya doyduŞiddetli yağışların ardından İstanbul için bir diğer risk de heyelan olarak öne çıktı.NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, uzun süreli ve yoğun yağış nedeniyle toprağın suya doyduğunu belirterek heyelan tehlikesine dikkat çekti.Çalışkan, İstanbul'daki dere yataklarının yapılaşmasına işaret ederek şu ifadeleri kullandı:"İstanbul'un 63 tane ana deresi var. Yoğun yağışla biriken sular bu dereleri aradı akmak için. Ama maalesef bu derelerin hepsinin üzerinde ya AVM ya da binalar vardı."Toprağın suya doyması, özellikle eğimli arazilerde ve yamaçlarda zemin hareketleri ve heyelan riskini artırabiliyor. Dere yatakları çevresindeki yapılaşma ise taşkınların etkilerini ağırlaştırabilecek unsurlar arasında bulunuyor.İstanbul'a cuma günü yeni yağışlı sistem geliyorMeteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, İstanbul'da etkili olan yağışlı sistemin Sakarya, Kocaeli ve Batı Karadeniz'e doğru kaydığını belirtti.Bu bölgelerde metrekareye düşecek yağış miktarının 50 ila 80 kilogramı aşabileceğini ifade eden Çalışkan, İstanbul için de yeni bir yağış uyarısında bulundu.Çalışkan, 16 Ekim Cuma akşamı ve 17 Ekim Cumartesi gündüz saatlerinde İstanbul'da yeniden yağış beklendiğini aktararak, sistemin şiddetine ilişkin belirsizliğin sürdüğünü söyledi."Cuma akşamı ve cumartesi gündüz yağış var ancak şiddetini net olarak bilemiyoruz."Meteoroloji'den 48 ile sağanak uyarısı: 6 il turuncu koddaMeteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 15 Ekim Perşembe günü için Türkiye genelinde 48 ile kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.Uyarılar kapsamında Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak için turuncu kod yayımlandı.Sarı kodlu uyarı verilen 42 il ise şöyle:Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük ve Osmaniye.Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevresinde saat 12.00'ye kadar çok kuvvetli sağanak bekleniyor.Öğle saatlerinden sonra yağışlı sistemin Batı Karadeniz'e kayacağı, akşam saatlerine kadar özellikle Zonguldak çevresinde kuvvetli yağışların etkili olacağı öngörülüyor.İstanbul'da sel riskine karşı hangi önlemler alınmalı?Yetkililerin uyarıları doğrultusunda, yağışların etkili olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşların özellikle ani su baskınları, dere taşkınları ve kuvvetli rüzgara karşı tedbirli olması gerekiyor.İstanbul'da yağışların etkisinin gün içinde bölgelere göre değişmesi beklenirken, Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi için yapılan uyarılar önemini koruyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/istanbulda-firtina-ucuslari-vurdu-43-ucak-inis-yapamadi-1109555392.html

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akom, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), anadolu yakası, boğaz, batman, i̇stanbul, meteoroloji