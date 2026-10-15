https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/sel-magduru-araclarin-zararini-kim-karsilayacak-1109561000.html

Sel mağduru araçların zararını kim karşılayacak?

Sel mağduru araçların zararını kim karşılayacak?

Sputnik Türkiye

İstanbul'da yaşanan sel felaketinin ardından, araçları selden zarar görenler merakta. Kaskosunda sel teminatı bulunmayan ya da hiç kaskosu olmayan araç... 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T10:21+0300

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İstanbul'da etkili olan yağışlar nedeniyle birçok ev, işyeri ve otomobil hasar gördü. Sel sularında sürüklenen otomobiller kullanılamaz hale geldi. Sürücülerin en çok yanıt aradığı "Kasko sel hasarını öder mi?" sorusunun yanıtı poliçe türünde gizli:Kasko poliçenizi kontrol edinNTV'nin haberine göre kaskolarda 4 çeşit tür bulunuyor. Dar kasko, standart kasko, genişletilmiş kasko ve tam kasko seçeneklerinden hangisini yaptırdığınızı ve poliçenizde sel ve su baskını teminatını kontrol etmeniz gerekiyor.İhbar süresini geçirmeyinSel hasarlı araçlar için kasko şirketine bildirimin 5 gün içinde yapılması ve ekspertiz faaliyetlerinin başlaması gerekiyor. Mümkün olan en kısa sürede sigorta şirketinize başvurarak aracınızın tamir ya da pert olmuşsa tazminatını almanız gerekiyor.Türk Ticaret Kanunu ve Sigortacılık Mevzuatı uyarınca hasar ihbar süresi genel olarak 5 iş günüdür. İhbar sırasında sigortanızın ücretsiz yol yardımından faydalanarak "ahtapot çekici" (vinçli çekici) talep edin. Aracı çalıştırmayınSel hasarlı araçlarda marş yapmak aracı tamamen kullanılmaz hale getirebiliyor. Piston yuvalarına su girmesi halinde motorun indirilip revize edilmesi gerekliliği ortaya çıkıyor ve yetkili servisler sandık motor taktığı için en az 600 bin liralık ekstra hasara neden oluyor.Sel hasarlı araç çekici marifetiyle olduğu yerden yetkili servis ya da özel servise çekilmeli. Elektrikli araçsa kaçak olma ihtimali nedeniyle akıma kapılmamak için dikkatli davranılmalı.Kasko yoksa ne yapılacak?Kaskosu olmayan ya da kaskosunda sel teminatı bulunmayan araç sahipleri, oluşan hasarın giderilmesi için ilgili idareden tazminat talep edebilir. Uzun yıllar sürecek olan hukuk mücadelesi sonrasında hizmet kusurunun belirlenmesi halinde araç sahibi tazminatını alabiliyor.Kaskosu olmayan ya da kaskosu sel teminatı içermeyen araç sahipleri için gündeme gelen yol, hasarın altyapı eksikliğinden ya da gerekli önlemlerin alınmamasından kaynaklandığı gerekçesiyle ilgili idareden tazminat istemek. Bu tür taleplerde “hizmet kusuru” iddiası öne çıkıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/istanbulu-saganak-ve-firtina-vurdu-mahsur-kalanlar-is-makineleriyle-kurtarildi-1109559483.html

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türkiye, sel, otomobil, sigorta, afet