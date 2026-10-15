https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/rusya-savunma-bakanligi-odessa-bolgesindeki-ulasim-altyapisi-ve-bir-yuk-gemisi-vuruldu-1109581988.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa bölgesindeki ulaşım altyapısı ve bir yük gemisi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa bölgesindeki ulaşım altyapısı ve bir yük gemisi vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun faaliyetlerinde kullanılan ulaşım altyapısına ve Ukrayna’ya askeri malzeme taşıyan gemilere insansız hava... 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T18:48+0300
2026-10-15T18:48+0300
2026-10-15T18:48+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
odessa
rus ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
kuru yük gemisi
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin bugün gündüz saatlerinde insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna’daki hedeflere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerinde kullanılan ulaşım altyapısının yanı sıra Ukrayna’ya askeri yüklerin sevkiyatında görev alan deniz araçlarının hedef alındığı belirtildi.Saldırılar sonucunda Odessa bölgesindeki Yujnıy Limanı’nda, Ukrayna ordusunun kullanımındaki bir ulaşım altyapısı tesisinin imha edildiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca, Odessa Limanı’na askeri ve çift kullanımlı malzeme taşıyan kuru yük gemisi tipi bir deniz aracının seyir halindeyken vurulduğu aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/rusya-savunma-bakanligi-harkov-bolgesinde-iki-yerlesim-kontrol-altina-alindi-1109569203.html
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, odessa, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, kuru yük gemisi, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, odessa, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, kuru yük gemisi, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa bölgesindeki ulaşım altyapısı ve bir yük gemisi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun faaliyetlerinde kullanılan ulaşım altyapısına ve Ukrayna’ya askeri malzeme taşıyan gemilere insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin bugün gündüz saatlerinde insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna’daki hedeflere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerinde kullanılan ulaşım altyapısının yanı sıra Ukrayna’ya askeri yüklerin sevkiyatında görev alan deniz araçlarının hedef alındığı belirtildi.
Saldırılar sonucunda Odessa bölgesindeki Yujnıy Limanı’nda, Ukrayna ordusunun kullanımındaki bir ulaşım altyapısı tesisinin imha edildiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, Odessa Limanı’na askeri ve çift kullanımlı malzeme taşıyan kuru yük gemisi tipi bir deniz aracının seyir halindeyken vurulduğu aktarıldı.