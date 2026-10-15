https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/rusya-savunma-bakanligi-odessa-bolgesindeki-ulasim-altyapisi-ve-bir-yuk-gemisi-vuruldu-1109581988.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa bölgesindeki ulaşım altyapısı ve bir yük gemisi vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Odessa bölgesindeki ulaşım altyapısı ve bir yük gemisi vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun faaliyetlerinde kullanılan ulaşım altyapısına ve Ukrayna’ya askeri malzeme taşıyan gemilere insansız hava... 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T18:48+0300

2026-10-15T18:48+0300

2026-10-15T18:48+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

odessa

rus ordusu

ukrayna silahlı kuvvetleri

kuru yük gemisi

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetlerinin bugün gündüz saatlerinde insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna’daki hedeflere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetlerinde kullanılan ulaşım altyapısının yanı sıra Ukrayna’ya askeri yüklerin sevkiyatında görev alan deniz araçlarının hedef alındığı belirtildi.Saldırılar sonucunda Odessa bölgesindeki Yujnıy Limanı’nda, Ukrayna ordusunun kullanımındaki bir ulaşım altyapısı tesisinin imha edildiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca, Odessa Limanı’na askeri ve çift kullanımlı malzeme taşıyan kuru yük gemisi tipi bir deniz aracının seyir halindeyken vurulduğu aktarıldı.

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ukrayna

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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, odessa, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, kuru yük gemisi, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)