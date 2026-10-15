https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/rusya-savunma-bakanligi-harkov-bolgesinde-iki-yerlesim-kontrol-altina-alindi-1109569203.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov Bölgesi'nde iki yerleşim kontrol altına alındı

Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov Bölgesi'nde iki yerleşim kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, kuşatma halkasının giderek daraldığı Harkov Bölgesi'nde Nefedovka ile Çernoye yerleşimlerinde kontrol sağlandığını duyurdu. Ayrıca... 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T12:40+0300

2026-10-15T12:40+0300

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rusya silahlı kuvvetleri

ukrayna ordusu

özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı, 15 Ekim 2026 tarihi itibarıyla özel askeri harekatın seyrine ilişkin günlük raporunu yayımladı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin ‘Sever’ Grup Birlikleri'ne bağlı güçler, Harkov Bölgesi'nde kuşatma halkasını daraltıyor ve dış kontrol bölgesini genişletiyor. Kuşatma halkası içinde yürütülen faaliyetler sonucunda Harkov Bölgesi'ndeki Nefedovka ve Çernoye yerleşimlerinde kontrol sağlandı.Ukrayna ordusu bir günde 1105 kadar asker ve 8 zırhlı muharebe aracı kaybetti.Rusya Silahlı Kuvvetleri grup birliklerinin operasyonel-taktik havacılık, taarruz insansız hava araçları, füze birlikleri ve topçu unsurlarıyla; Ukrayna ordusunun çıkarına kullanılan ulaşım altyapısını, İHA üretim atölyelerini ve depolama noktalarını, ayrıca Ukrayna silahlı oluşumları ile yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma yerlerini içeren 145 noktayı vurduğu ifade edildi.Rus hava savunma sistemlerinin 4 adet Flamingo uzun menzilli seyir füzesini ve 342 uçak tipi İHA düşürdüğü bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/ryazandaki-rafineriye-yonelik-saldiri-4-flamingo-fuzesi-ve-69-iha-dusuruldu-1109566757.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, harkov, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, özel askeri harekat