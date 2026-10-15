Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/rusya-savunma-bakanligi-harkov-bolgesinde-iki-yerlesim-kontrol-altina-alindi-1109569203.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov Bölgesi'nde iki yerleşim kontrol altına alındı
Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov Bölgesi'nde iki yerleşim kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, kuşatma halkasının giderek daraldığı Harkov Bölgesi'nde Nefedovka ile Çernoye yerleşimlerinde kontrol sağlandığını duyurdu. Ayrıca... 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T12:40+0300
2026-10-15T12:45+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
harkov
rusya silahlı kuvvetleri
ukrayna ordusu
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/02/1106941808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_218e351c747ca263ba6da693fa47dd04.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, 15 Ekim 2026 tarihi itibarıyla özel askeri harekatın seyrine ilişkin günlük raporunu yayımladı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin ‘Sever’ Grup Birlikleri'ne bağlı güçler, Harkov Bölgesi'nde kuşatma halkasını daraltıyor ve dış kontrol bölgesini genişletiyor. Kuşatma halkası içinde yürütülen faaliyetler sonucunda Harkov Bölgesi'ndeki Nefedovka ve Çernoye yerleşimlerinde kontrol sağlandı.Ukrayna ordusu bir günde 1105 kadar asker ve 8 zırhlı muharebe aracı kaybetti.Rusya Silahlı Kuvvetleri grup birliklerinin operasyonel-taktik havacılık, taarruz insansız hava araçları, füze birlikleri ve topçu unsurlarıyla; Ukrayna ordusunun çıkarına kullanılan ulaşım altyapısını, İHA üretim atölyelerini ve depolama noktalarını, ayrıca Ukrayna silahlı oluşumları ile yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma yerlerini içeren 145 noktayı vurduğu ifade edildi.Rus hava savunma sistemlerinin 4 adet Flamingo uzun menzilli seyir füzesini ve 342 uçak tipi İHA düşürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/ryazandaki-rafineriye-yonelik-saldiri-4-flamingo-fuzesi-ve-69-iha-dusuruldu-1109566757.html
rusya
ukrayna
harkov
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/07/02/1106941808_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_08456e1e6c0a4263dbc511de88d2e11d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, harkov, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, özel askeri harekat
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, harkov, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna ordusu, özel askeri harekat

Rusya Savunma Bakanlığı: Harkov Bölgesi'nde iki yerleşim kontrol altına alındı

12:40 15.10.2026 (güncellendi: 12:45 15.10.2026)
© Sputnik / Евгений БиятовRusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2026
© Sputnik / Евгений Биятов
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, kuşatma halkasının giderek daraldığı Harkov Bölgesi'nde Nefedovka ile Çernoye yerleşimlerinde kontrol sağlandığını duyurdu. Ayrıca Ukrayna ordusunun son bir günde 1105 kadar asker kaybettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, 15 Ekim 2026 tarihi itibarıyla özel askeri harekatın seyrine ilişkin günlük raporunu yayımladı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin ‘Sever’ Grup Birlikleri'ne bağlı güçler, Harkov Bölgesi'nde kuşatma halkasını daraltıyor ve dış kontrol bölgesini genişletiyor. Kuşatma halkası içinde yürütülen faaliyetler sonucunda Harkov Bölgesi'ndeki Nefedovka ve Çernoye yerleşimlerinde kontrol sağlandı.
Ukrayna ordusu bir günde 1105 kadar asker ve 8 zırhlı muharebe aracı kaybetti.
Rusya Silahlı Kuvvetleri grup birliklerinin operasyonel-taktik havacılık, taarruz insansız hava araçları, füze birlikleri ve topçu unsurlarıyla; Ukrayna ordusunun çıkarına kullanılan ulaşım altyapısını, İHA üretim atölyelerini ve depolama noktalarını, ayrıca Ukrayna silahlı oluşumları ile yabancı paralı askerlerin geçici konuşlanma yerlerini içeren 145 noktayı vurduğu ifade edildi.
Rus hava savunma sistemlerinin 4 adet Flamingo uzun menzilli seyir füzesini ve 342 uçak tipi İHA düşürdüğü bildirildi.
Rus hava savunma sistemleri - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2026
UKRAYNA KRİZİ
Ryazan'daki rafineriye yönelik saldırı: 4 Flamingo füzesi ve 69 İHA düşürüldü
11:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала