https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/putin-ukraynanin-rafineri-saldirilarina-ciddi-karsilik-verilecek-1109582510.html
Putin: Ukrayna’nın rafineri saldırılarına ciddi karşılık verilecek
Putin: Ukrayna’nın rafineri saldırılarına ciddi karşılık verilecek
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna güçlerinin Rus petrol rafinerilerine yönelik son saldırılarının ciddi bir hasara neden olmadığını belirterek... 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T19:13+0300
2026-10-15T19:13+0300
2026-10-15T19:22+0300
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delovaya rossiya
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna güçlerinin Rusya’daki petrol rafinerilerine yönelik saldırı girişimlerini değerlendirdi.“Delovaya Rossiya” adlı sivil toplum kuruluşunun forum ve kongresinde konuşan Putin, “Dün bazı petrol rafinerilerine saldırı düzenlemeye çalıştılar. Bazı noktaları vurdular ancak ciddi bir hasar oluşmadı. Buna rağmen saldırılarını sürdürüyorlar” dedi.Rusya’nın söz konusu saldırılara karşılık vereceğini belirten Putin, Kiev rejiminin Rus platformları ile lojistik ve enerji tesislerine yönelik sürekli “yeni adımlar” attığını vurguladı.Putin, “Bunu akıllarına getirmeyeceklerini düşünmüştük, ancak yaptılar. Biz karşılık vermeye başladığımızda ise derhal destekçilerine başvurarak Rusya’ya baskı yapmalarını ve bizi durdurmalarını istiyorlar” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/bati-basini-trump-ve-muska-tepki-gosteren-zelenskiy-rus-petrol-rafinelerine-yeniden-emri-verdi-1109567442.html
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vladimir putin, rusya, moskova, ukrayna, petrol rafinerisi, delovaya rossiya
vladimir putin, rusya, moskova, ukrayna, petrol rafinerisi, delovaya rossiya
Putin: Ukrayna’nın rafineri saldırılarına ciddi karşılık verilecek
19:13 15.10.2026 (güncellendi: 19:22 15.10.2026)
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna güçlerinin Rus petrol rafinerilerine yönelik son saldırılarının ciddi bir hasara neden olmadığını belirterek, Moskova’nın rafineri, lojistik ve enerji tesislerine düzenlenen saldırılara karşılık vereceğini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna güçlerinin Rusya’daki petrol rafinerilerine yönelik saldırı girişimlerini değerlendirdi.
“Delovaya Rossiya” adlı sivil toplum kuruluşunun forum ve kongresinde konuşan Putin, “Dün bazı petrol rafinerilerine saldırı düzenlemeye çalıştılar. Bazı noktaları vurdular ancak ciddi bir hasar oluşmadı. Buna rağmen saldırılarını sürdürüyorlar” dedi.
Rusya’nın söz konusu saldırılara karşılık vereceğini belirten Putin, Kiev rejiminin Rus platformları ile lojistik ve enerji tesislerine yönelik sürekli “yeni adımlar” attığını vurguladı.
Putin, “Bunu akıllarına getirmeyeceklerini düşünmüştük, ancak yaptılar. Biz karşılık vermeye başladığımızda ise derhal destekçilerine başvurarak Rusya’ya baskı yapmalarını ve bizi durdurmalarını istiyorlar” ifadelerini kullandı.