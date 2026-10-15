Görev süresi Mayıs 2025'te dolmasına rağmen seçime gitmeden koltukta oturmaya devam eden Vladimir Zelenskiy, Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik üç gündür askıya alınan saldırıların yeniden başlatılması talimatını verdi.



Batı medyasındaki habere göre bu karar, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta yaptığı 'enerji ateşkesi' çağrısına rağmen geldi. Zelenskiy, ABD tarafından Ukrayna'ya sağlanan istihbarat verilerine kısıtlama getirilmesi üzerine saldırıları askıya alma kararını kaldırdığını açıkladı.



Zelenskiy, Trump ile Starlink'in sahibi Elon Musk'ı doğrudan hedef alarak Kiev'in savunma kapasitesini engellemekle suçladı.



Zelenskiy, Washington yönetiminin uyguladığı kısıtlamaların, ülkesinin Rus füze saldırılarına ve İHA baskınlarına karşı kendini koruma imkanlarını daralttığını belirterek tepkisini dile getirdi.



Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, dün Moskova'daki Rusya Enerji Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Saratov ve Ryazan bölgelerindeki iki petrol rafinerisine saldırdığına dikkat çekmişti.



Bu açıklama, Batı basınında yer alan Zelenskiy'in yeniden saldırı talimatı verdiğine dair haberleri doğruluyor.