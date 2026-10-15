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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/bati-basini-trump-ve-muska-tepki-gosteren-zelenskiy-rus-petrol-rafinelerine-yeniden-emri-verdi-1109567442.html
Batı basını: Trump ve Musk'a tepki gösteren Zelenskiy, Rus petrol rafinelerine yeniden emri verdi
Batı basını: Trump ve Musk'a tepki gösteren Zelenskiy, Rus petrol rafinelerine yeniden emri verdi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump'ın enerji ateşkesi çağrısı üzerine saldırılarına ara veren Zelenskiy'in, Washington'ın istihbarat kısıtlamalarına tepki göstererek Rus petrol... 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T12:07+0300
2026-10-15T12:07+0300
ukrayna kri̇zi̇
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batı
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Görev süresi Mayıs 2025'te dolmasına rağmen seçime gitmeden koltukta oturmaya devam eden Vladimir Zelenskiy, Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik üç gündür askıya alınan saldırıların yeniden başlatılması talimatını verdi.Batı medyasındaki habere göre bu karar, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta yaptığı 'enerji ateşkesi' çağrısına rağmen geldi. Zelenskiy, ABD tarafından Ukrayna'ya sağlanan istihbarat verilerine kısıtlama getirilmesi üzerine saldırıları askıya alma kararını kaldırdığını açıkladı.Zelenskiy, Trump ile Starlink'in sahibi Elon Musk'ı doğrudan hedef alarak Kiev'in savunma kapasitesini engellemekle suçladı.Zelenskiy, Washington yönetiminin uyguladığı kısıtlamaların, ülkesinin Rus füze saldırılarına ve İHA baskınlarına karşı kendini koruma imkanlarını daralttığını belirterek tepkisini dile getirdi.Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, dün Moskova'daki Rusya Enerji Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Saratov ve Ryazan bölgelerindeki iki petrol rafinerisine saldırdığına dikkat çekmişti.Bu açıklama, Batı basınında yer alan Zelenskiy'in yeniden saldırı talimatı verdiğine dair haberleri doğruluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/fsb-rusyada-teror-eylemi-planlayan-isvec-vatandasi-gozaltina-alindi-1109562461.html
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haberler, abd, vladimir zelenskiy, donald trump, elon musk, washington, batı, rusya, petrol rafinerisi, rafineri
haberler, abd, vladimir zelenskiy, donald trump, elon musk, washington, batı, rusya, petrol rafinerisi, rafineri

Batı basını: Trump ve Musk'a tepki gösteren Zelenskiy, Rus petrol rafinelerine yeniden emri verdi

12:07 15.10.2026
© AP Photo / Kin CheungUkraine's Volodymyr Zelensky.
Ukraine's Volodymyr Zelensky. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2026
© AP Photo / Kin Cheung
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ABD Başkanı Trump'ın enerji ateşkesi çağrısı üzerine saldırılarına ara veren Zelenskiy'in, Washington'ın istihbarat kısıtlamalarına tepki göstererek Rus petrol rafinelerini yeniden hedef alma talimatı verdiği belirtildi.
Görev süresi Mayıs 2025'te dolmasına rağmen seçime gitmeden koltukta oturmaya devam eden Vladimir Zelenskiy, Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik üç gündür askıya alınan saldırıların yeniden başlatılması talimatını verdi.

Batı medyasındaki habere göre bu karar, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz hafta yaptığı 'enerji ateşkesi' çağrısına rağmen geldi. Zelenskiy, ABD tarafından Ukrayna'ya sağlanan istihbarat verilerine kısıtlama getirilmesi üzerine saldırıları askıya alma kararını kaldırdığını açıkladı.

Zelenskiy, Trump ile Starlink'in sahibi Elon Musk'ı doğrudan hedef alarak Kiev'in savunma kapasitesini engellemekle suçladı.

Zelenskiy, Washington yönetiminin uyguladığı kısıtlamaların, ülkesinin Rus füze saldırılarına ve İHA baskınlarına karşı kendini koruma imkanlarını daralttığını belirterek tepkisini dile getirdi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, dün Moskova'daki Rusya Enerji Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Saratov ve Ryazan bölgelerindeki iki petrol rafinerisine saldırdığına dikkat çekmişti.

Bu açıklama, Batı basınında yer alan Zelenskiy'in yeniden saldırı talimatı verdiğine dair haberleri doğruluyor.
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