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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/pezeskiyan-devrimden-bu-yana-ulke-hic-bu-kadar-yogun-baski-ve-zorlukla-karsilasmadi-1109572096.html
Pezeşkiyan: Devrimden bu yana ülke hiç bu kadar yoğun baskı ve zorlukla karşılaşmadı
Pezeşkiyan: Devrimden bu yana ülke hiç bu kadar yoğun baskı ve zorlukla karşılaşmadı
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 1979 İslam Devrimi'nden bu yana ülkenin hiç bu kadar yoğun baskı ve zorlukla karşılaşmadığını söyledi. İşte detaylar...
2026-10-15T13:55+0300
2026-10-15T13:55+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
i̇ran
mesud pezeşkiyan
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Pezeşkiyan, çevrimiçi katıldığı Doğu Azerbaycan Eyaleti Planlama ve Kalkınma Konseyi toplantısında ülkenin ekonomik ve sosyal durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.İran'ın son dönemde üst düzey isimlere yönelik suikastlar, saldırılar ve deniz, hava ve kara ulaşımına getirilen kısıtlamalar nedeniyle yoğun baskı altında olduğunu belirten Pezeşkiyan, "Devrimden bu yana geçen 48 yılda ülke hiçbir zaman bu kadar yoğun baskı ve zorlukla karşılaşmamıştı" dedi.Pezeşkiyan, "düşmanlarının" eski İran lideri Ali Hamaney ile bazı komutan ve yetkilileri hedef alarak ülkede istikrarsızlık yaratmak istediğini ifade etti. Ancak ülkede herhangi bir istikrarsızlık yaşanmadığını belirten Pezeşkiyan, aksine birlik ve beraberliğin arttığını vurguladı.'Enerji ve sanayi üretimini sürdürmeye kararlıyız'İran'da 1979 devriminin ilk yıllarında ekonomik ve sosyal sorunların mescitler etrafında çözüldüğünü hatırlatan Pezeşkiyan, benzer bir dayanışma anlayışının bugün de sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Mahallelerde yaşayan insanların birbirlerinin ekonomik ve sosyal koşullarından haberdar olması ve sorunların çözümü için koordinasyonun artırılması çağrısında bulundu.Ülkedeki baskılara rağmen temel ihtiyaçların karşılanmaya devam ettiğini kaydeden Pezeşkiyan, enerji altyapısına yönelik saldırıların elektrik santrallerini, gaz şebekelerini ve fabrikaları etkilediğini söyledi.Hükümetin elektrik ve gaz arzını korumak, sanayi üretiminin devamlılığını sağlamak konusunda kararlı olduğunu belirten Pezeşkiyan, eyaletler ve ilçeler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/abd-iran-savasinin-ikinci-donemin-kronolojisi-muzakerelerde-son-durum-ne-1109533144.html
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i̇ran, mesud pezeşkiyan
i̇ran, mesud pezeşkiyan

Pezeşkiyan: Devrimden bu yana ülke hiç bu kadar yoğun baskı ve zorlukla karşılaşmadı

13:55 15.10.2026
© İran Cumhurbaşkanlığı/HandoutMesud Pezeşkiyan
Mesud Pezeşkiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2026
© İran Cumhurbaşkanlığı/Handout
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 1979 İslam Devrimi'nden bu yana ülkenin hiç bu kadar yoğun baskı ve zorlukla karşılaşmadığını belirterek, enerji altyapısına yönelik saldırılara rağmen elektrik, gaz ve sanayi üretimini sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Pezeşkiyan, çevrimiçi katıldığı Doğu Azerbaycan Eyaleti Planlama ve Kalkınma Konseyi toplantısında ülkenin ekonomik ve sosyal durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İran'ın son dönemde üst düzey isimlere yönelik suikastlar, saldırılar ve deniz, hava ve kara ulaşımına getirilen kısıtlamalar nedeniyle yoğun baskı altında olduğunu belirten Pezeşkiyan, "Devrimden bu yana geçen 48 yılda ülke hiçbir zaman bu kadar yoğun baskı ve zorlukla karşılaşmamıştı" dedi.
Pezeşkiyan, "düşmanlarının" eski İran lideri Ali Hamaney ile bazı komutan ve yetkilileri hedef alarak ülkede istikrarsızlık yaratmak istediğini ifade etti. Ancak ülkede herhangi bir istikrarsızlık yaşanmadığını belirten Pezeşkiyan, aksine birlik ve beraberliğin arttığını vurguladı.

'Enerji ve sanayi üretimini sürdürmeye kararlıyız'

İran'da 1979 devriminin ilk yıllarında ekonomik ve sosyal sorunların mescitler etrafında çözüldüğünü hatırlatan Pezeşkiyan, benzer bir dayanışma anlayışının bugün de sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Mahallelerde yaşayan insanların birbirlerinin ekonomik ve sosyal koşullarından haberdar olması ve sorunların çözümü için koordinasyonun artırılması çağrısında bulundu.
Ülkedeki baskılara rağmen temel ihtiyaçların karşılanmaya devam ettiğini kaydeden Pezeşkiyan, enerji altyapısına yönelik saldırıların elektrik santrallerini, gaz şebekelerini ve fabrikaları etkilediğini söyledi.
Hükümetin elektrik ve gaz arzını korumak, sanayi üretiminin devamlılığını sağlamak konusunda kararlı olduğunu belirten Pezeşkiyan, eyaletler ve ilçeler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine dikkati çekti.
ABD-İran savaşının ikinci dönemin kronolojisi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
ABD-İran savaşının ikinci dönemin kronolojisi: Müzakerelerde son durum ne?
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