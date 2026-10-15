https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/peskov-ukrayna-enerji-tesislerine-saldiri-moratoryumu-uygulamadi-1109571880.html
Peskov: Ukrayna, enerji tesislerine saldırı moratoryumu uygulamadı
Peskov: Ukrayna, enerji tesislerine saldırı moratoryumu uygulamadı
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın Rus enerji sektörü tesislerine yönelik saldırılar konusunda hiçbir moratoryum uygulamadığını, Kiev yönetiminin bu... 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T13:51+0300
2026-10-15T13:51+0300
2026-10-15T13:52+0300
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i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
vladimir zelenskiy
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Rus enerji sektörü tesislerine yönelik saldırılar konusunda hiçbir moratoryum uygulamadığını, Kiev yönetiminin bu tesislere saldırmaya devam ettiğini açıkladı. Peskov, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy'in Rus rafinerilerine yönelik saldırılara getirilen yasağı kaldırdığına ilişkin açıklamasını değerlendirdi.Zelenskiy daha önce, ABD'nin bu saldırılara son verilmesi yönündeki çağrılarına rağmen Rus rafinerilerine yönelik saldırılardaki yasağı kaldırdığını açıklamıştı.Peskov, bugünkü basın brifinginde, Kremlin'in ABD'nin çağrılarına rağmen Ukrayna ordusunun Rus rafinerilerine saldırmayı sürdürmesi ile ilgili bir soruya gazetecilere şu yanıtı verdi:Peskov, Kiev rejiminin Rusya’daki enerji sektörü tesislerine saldırmayı sürdürerek, “barış sürecini bir şekilde başlatmak için gerçekten çok enerjik çabalar sarf eden ABD'nin, Amerikalı müzakerecilerin barış çabalarıyla açıkça ciddi bir çelişkiye düştüğünün” altını çizerek şunu ekledi:Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un açıklamalarından öne çıkanlar:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/novak-rus-dizeline-sadece-abdden-degil-diger-ulkelerden-de-talep-var-1109571197.html
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, ukrayna, enerji, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), vladimir zelenskiy, moratoryum
rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, ukrayna, enerji, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), vladimir zelenskiy, moratoryum
Peskov: Ukrayna, enerji tesislerine saldırı moratoryumu uygulamadı
13:51 15.10.2026 (güncellendi: 13:52 15.10.2026)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın Rus enerji sektörü tesislerine yönelik saldırılar konusunda hiçbir moratoryum uygulamadığını, Kiev yönetiminin bu saldırıları sürdürdüğünü belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Rus enerji sektörü tesislerine yönelik saldırılar konusunda hiçbir moratoryum uygulamadığını, Kiev yönetiminin bu tesislere saldırmaya devam ettiğini açıkladı. Peskov, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy'in Rus rafinerilerine yönelik saldırılara getirilen yasağı kaldırdığına ilişkin açıklamasını değerlendirdi.
Zelenskiy daha önce, ABD'nin bu saldırılara son verilmesi yönündeki çağrılarına rağmen Rus rafinerilerine yönelik saldırılardaki yasağı kaldırdığını açıklamıştı.
Peskov, bugünkü basın brifinginde, Kremlin'in ABD'nin çağrılarına rağmen Ukrayna ordusunun Rus rafinerilerine saldırmayı sürdürmesi ile ilgili bir soruya gazetecilere şu yanıtı verdi:
“Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'ın dünkü açıklamasını sizlere hatırlatmak isterim. Kendisi, Ukrayna’nın hiçbir moratoryum uygulamadığını söyledi. Söz konusu günlerde rafinerilerimize ve enerji sektörü tesislerimize yönelik saldırılar devam etti. Dolayısıyla burada yeni bir durum yok.”
Peskov, Kiev rejiminin Rusya’daki enerji sektörü tesislerine saldırmayı sürdürerek, “barış sürecini bir şekilde başlatmak için gerçekten çok enerjik çabalar sarf eden ABD'nin, Amerikalı müzakerecilerin barış çabalarıyla açıkça ciddi bir çelişkiye düştüğünün” altını çizerek şunu ekledi:
“Ancak bu enerjik girişimler şimdilik Kiev rejiminin ve bizzat Zelenskiy'nin barışa yanaşmaması nedeniyle sonuçsuz kalıyor.”
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un açıklamalarından öne çıkanlar:
Kiev rejimi, Rusya'nın enerji sektörü tesislerini hedef almaya devam ediyor.
Rus dizel yakıtı küresel piyasalara ulaşmaya başladı; bu durum, petrol piyasalarının istikrara kavuşmasında olumlu bir rol oynayacak.
Avrupa, Rusya ile ABD arasındaki dizel yakıtı anlaşmasını sert bir şekilde eleştirerek her zamanki gibi 'savaş partisi' gibi davranıyor.
Witkoff ve Kushner’ın Moskova’ya yapacağı yeni ziyarete ilişkin henüz bir bilgi yok.