https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/peskov-ukrayna-enerji-tesislerine-saldiri-moratoryumu-uygulamadi-1109571880.html

Peskov: Ukrayna, enerji tesislerine saldırı moratoryumu uygulamadı

Peskov: Ukrayna, enerji tesislerine saldırı moratoryumu uygulamadı

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna'nın Rus enerji sektörü tesislerine yönelik saldırılar konusunda hiçbir moratoryum uygulamadığını, Kiev yönetiminin bu... 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T13:51+0300

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ukrayna kri̇zi̇

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kremlin

dmitriy peskov

abd

ukrayna

enerji

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

vladimir zelenskiy

moratoryum

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Rus enerji sektörü tesislerine yönelik saldırılar konusunda hiçbir moratoryum uygulamadığını, Kiev yönetiminin bu tesislere saldırmaya devam ettiğini açıkladı. Peskov, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy'in Rus rafinerilerine yönelik saldırılara getirilen yasağı kaldırdığına ilişkin açıklamasını değerlendirdi.Zelenskiy daha önce, ABD'nin bu saldırılara son verilmesi yönündeki çağrılarına rağmen Rus rafinerilerine yönelik saldırılardaki yasağı kaldırdığını açıklamıştı.Peskov, bugünkü basın brifinginde, Kremlin'in ABD'nin çağrılarına rağmen Ukrayna ordusunun Rus rafinerilerine saldırmayı sürdürmesi ile ilgili bir soruya gazetecilere şu yanıtı verdi:Peskov, Kiev rejiminin Rusya’daki enerji sektörü tesislerine saldırmayı sürdürerek, “barış sürecini bir şekilde başlatmak için gerçekten çok enerjik çabalar sarf eden ABD'nin, Amerikalı müzakerecilerin barış çabalarıyla açıkça ciddi bir çelişkiye düştüğünün” altını çizerek şunu ekledi:Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un açıklamalarından öne çıkanlar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/novak-rus-dizeline-sadece-abdden-degil-diger-ulkelerden-de-talep-var-1109571197.html

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, ukrayna, enerji, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), vladimir zelenskiy, moratoryum