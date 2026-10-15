Novak: Rus dizeline sadece ABD'den değil, diğer ülkelerden de talep var
© SputnikRusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak
© Sputnik
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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus dizel yakıtının küresel pazarda büyük bir talep gördüğünü ve ABD'nin yanı sıra çok sayıda ülkenin sevkiyatlarla ilgilendiğini duyurdu.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Farklı ülkelerin Rus dizel yakıtına ilgi gösterip göstermediğine ilişkin bir soruyu değerlendiren Novak, "Rus motorini tüm dünyada talep görüyor. Tabii ki diğer tüketiciler de bu tedarikle yakından ilgileniyor" ifadelerini kullandı.
Ülkedeki petrol üreticilerinin küresel pazarlara yönelik hazırlıklarına da değinen Novak, Rus şirketlerinin her an dünyaya dizel yakıt sevkiyatına başlamaya hazır olduğunu belirtti.
Novak, şu anda taraflar arasında ticari koşullara ilişkin müzakerelerin devam ettiğini bildirdi.
Farklı ülkelerin Rus dizel yakıtına ilgi gösterip göstermediğine ilişkin bir soruyu değerlendiren Novak, "Rus motorini tüm dünyada talep görüyor. Tabii ki diğer tüketiciler de bu tedarikle yakından ilgileniyor" ifadelerini kullandı.
Ülkedeki petrol üreticilerinin küresel pazarlara yönelik hazırlıklarına da değinen Novak, Rus şirketlerinin her an dünyaya dizel yakıt sevkiyatına başlamaya hazır olduğunu belirtti.
Novak, şu anda taraflar arasında ticari koşullara ilişkin müzakerelerin devam ettiğini bildirdi.