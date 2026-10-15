https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/peskov-rusya-batiya-karsi-degil-kendi-cikarlari-dogrultusunda-hareket-etmeli-1109584180.html

Peskov: Rusya, Batı’ya karşı değil kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmeli

Peskov: Rusya, Batı’ya karşı değil kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmeli

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın kalkınma politikalarını Batı’ya karşılık verme amacıyla değil, kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmesi... 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T20:49+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya’nın dış politikası, Moldova ile ilişkiler ve Rusçanın Avrasya’daki rolü hakkında değerlendirmelerde bulundu.‘Batı’ya karşılık vermek için hareket edilmemeli’Rusya’nın kalkınma sürecinde kendi ihtiyaçlarına odaklanması gerektiğini belirten Peskov, “Her şeyi Batı’ya yanıt olarak geliştirmemeliyiz. Kendi yararımız ve çıkarlarımız doğrultusunda hareket etmeliyiz. Birilerine karşı adım atmak iyi sonuç vermez” dedi.‘Moldova Rusofobiye dayalı politikasından vazgeçmeli’Peskov, Moldova’nın Rusya ile diyaloğu yeniden başlatabilmesi için “Rusofobiye dayalı politikasından vazgeçmesi” ve siyasi tutukluları serbest bırakması gerektiğini belirtti.Gagavuzya Başkanı Yevgeniya Gutsul’un da serbest bırakılması çağrısında bulunan Peskov, “En azından iki çocuk annesi Gutsul, insani gerekçelerle serbest bırakılmalı” ifadesini kullandı.Moldova yönetiminin Rusya ile iyi ilişkiler kurma isteğini açıklamasının yeterli olacağını belirten Peskov, Moskova’nın bu tür girişimleri olumlu karşıladığını ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliğine hazır olduğunu kaydetti.‘Rusça evrensel bir dildir’Rusçanın Rusofobiyle mücadelede kullanılan bir araç olmadığını söyleyen Peskov, dilin Avrasya genelinde ortak çıkarların, ölçütlerin ve ilkelerin korunmasına katkı sağladığını ifade etti.Peskov, “Rusça, Avrasya gibi geniş bir coğrafyada ortaklığı destekleyebilecek evrensel bir dildir ve bugün de bu işlevini yerine getiriyor” dedi.

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dmitriy peskov, kremlin, rusya, moldova, avrasya, rusofobi, yevgeniya gutsul, batı