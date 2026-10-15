https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/on-binlerce-ogrenci-protestoda-arnavutlukta-neler-oluyor-1109552865.html
On binlerce öğrenci protestoda: Arnavutluk'ta neler oluyor?
On binlerce öğrenci protestoda: Arnavutluk'ta neler oluyor?
Sputnik Türkiye
Arnavutluk’un başkenti Tiran’da on binlerce öğrenci, artan eğitim maliyetleri ve yolsuzluk iddialarına karşı sokağa çıktı. Gösteriler sırasında Eğitim... 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T02:58+0300
2026-10-15T02:58+0300
2026-10-15T02:58+0300
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Arnavutluk’un başkenti Tiran’da on binlerce öğrenci, 'yükselen eğitim giderlerini ve yolsuzluğu protesto etmek amacıyla' sokaklara çıktı.Göstericilerin Milli Eğitim Bakanlığı binasında ve bakanlık yakınlarındaki bir Raiffeisen Bank şubesinde molotofkokteyli fırlatarak ufak çaplı yangına neden olduğu bildirildi.Hükümete tepkiler büyüyor, muhalefet 'alternatif' gözükmüyorGösteriler, geçen yıl mayıs ayında yapılan seçimlerin ardından dördüncü kez başbakanlık görevine gelen Edi Rama’ya karşı son dönemde yaşanan en şiddetli protestolar arasında yer aldı. Rama, göreve yeniden gelmesinden bu yana üst düzey yetkililer hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle artan kamuoyu tepkisiyle karşı karşıya. Protestocular, muhalefet temsilcilerini de kabul edilebilir bir alternatif olarak görmediklerini belirtiyor.Öğrenciler eğitim koşullarına ve maliyetlere tepki gösteriyorProtestoyu organize eden öğrenciler, eylemlerin temelinde üniversitelerdeki koşullar, yükseköğrenim giderlerinin artması, yetersiz mali destek ve mezuniyet sonrasında iş bulma güçlüğünün bulunduğunu ifade etti. Arnavut medyasında yer alan haberlere göre, protestolar Elbasan ve Shkodra kentlerindeki üniversitelere de yayıldı.Tiran’daki olaylar, Avrupa genelinde eğitim ve yaşam koşullarına yönelik tepkiler kapsamında gelişen öğrenci hareketlerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Fransa’da da lise öğrencileri, daha fazla öğretmen istihdam edilmesi ve eğitim tesislerinin iyileştirilmesi talebiyle haftalar süren protestolar ve okul saldırıları gerçekleştirmiş, bakımsız okul binalarının ve aşırı kalabalık sınıfların eğitim kalitesini olumsuz etkilediğini savunmuşlardı.Hükümetten şiddet karşıtı açıklamaArnavutluk hükümeti, gösteriler sırasında yaşanan şiddet olaylarını kınadı. Başbakan Yardımcısı Albana Kociu yaptığı açıklamada protesto hakkının meşru olduğunu ancak şiddetin ve kamu düzenine zarar verilmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti.Kociu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Arnavutluk İçişleri Bakanı Ervin Demo ise, Tiran'da öğrenciler ve destekçileri tarafından düzenlenen ve şiddete dönüşen protestolarda toplam 51 polis memurunun yaralandığını söyledi.Polis de yayımladığı açıklamada göstericilere sakin olmaları yönünde çağrı yaptı. Açıklamada, şiddete başvuran, kamu veya özel mülke zarar veren ya da polis memurlarına saldıran kişilerin bireysel olarak sorumlu tutulacağı ve işledikleri suçlar kapsamında yasal işlem görecekleri bildirildi. Ek olarak son bildirilene göre, 6 sivil yaralanırken 35 kişi gözaltına alındı. Neler olmuştu?Son protestolar, geçen yaz Rama’nın desteklediği lüks tatil köyü projesine karşı düzenlenen barışçıl gösterilerin ardından geldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’in desteklediği proje, Arnavutluk’un güney kıyısındaki bir bölgede tatil köyü inşa edilmesini öngörüyor. Proje, çeşitli hukuki anlaşmazlıklara da konu olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/8-eyaletten-openaia-dava-genc-kullanicilardan-elde-ettigi-karlari-iade-etsin-1109551602.html
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arnavutluk, edi rama, tiran, protesto, protesto gösterisi
arnavutluk, edi rama, tiran, protesto, protesto gösterisi
On binlerce öğrenci protestoda: Arnavutluk'ta neler oluyor?
Arnavutluk’un başkenti Tiran’da on binlerce öğrenci, artan eğitim maliyetleri ve yolsuzluk iddialarına karşı sokağa çıktı. Gösteriler sırasında Eğitim Bakanlığı binasında ve bir banka şubesinde yangın çıkarken, protestocular Başbakan Edi Rama’nın istifasını talep etti.
Arnavutluk’un başkenti Tiran’da on binlerce öğrenci, 'yükselen eğitim giderlerini ve yolsuzluğu protesto etmek amacıyla' sokaklara çıktı.
Göstericilerin Milli Eğitim Bakanlığı binasında ve bakanlık yakınlarındaki bir Raiffeisen Bank şubesinde molotofkokteyli fırlatarak ufak çaplı yangına neden olduğu bildirildi.
Hükümete tepkiler büyüyor, muhalefet 'alternatif' gözükmüyor
Gösteriler, geçen yıl mayıs ayında yapılan seçimlerin ardından dördüncü kez başbakanlık görevine gelen Edi Rama’ya karşı son dönemde yaşanan en şiddetli protestolar arasında yer aldı. Rama, göreve yeniden gelmesinden bu yana üst düzey yetkililer hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle artan kamuoyu tepkisiyle karşı karşıya. Protestocular, muhalefet temsilcilerini de kabul edilebilir bir alternatif olarak görmediklerini belirtiyor.
Öğrenciler eğitim koşullarına ve maliyetlere tepki gösteriyor
Protestoyu organize eden öğrenciler, eylemlerin temelinde üniversitelerdeki koşullar, yükseköğrenim giderlerinin artması, yetersiz mali destek ve mezuniyet sonrasında iş bulma güçlüğünün bulunduğunu ifade etti. Arnavut medyasında yer alan haberlere göre, protestolar Elbasan ve Shkodra kentlerindeki üniversitelere de yayıldı.
Tiran’daki olaylar, Avrupa genelinde eğitim ve yaşam koşullarına yönelik tepkiler kapsamında gelişen öğrenci hareketlerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Fransa’da da lise öğrencileri, daha fazla öğretmen istihdam edilmesi ve eğitim tesislerinin iyileştirilmesi talebiyle haftalar süren protestolar ve okul saldırıları gerçekleştirmiş, bakımsız okul binalarının ve aşırı kalabalık sınıfların eğitim kalitesini olumsuz etkilediğini savunmuşlardı.
Hükümetten şiddet karşıtı açıklama
Arnavutluk hükümeti, gösteriler sırasında yaşanan şiddet olaylarını kınadı. Başbakan Yardımcısı Albana Kociu yaptığı açıklamada protesto hakkının meşru olduğunu ancak şiddetin ve kamu düzenine zarar verilmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti.
Kociu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Protesto meşru bir haktır, ancak şiddet, şehir yıkımı veya yol ortasında çirkin kavgalar için bahane olarak kullanılamaz.”
Arnavutluk İçişleri Bakanı Ervin Demo ise, Tiran'da öğrenciler ve destekçileri tarafından düzenlenen ve şiddete dönüşen protestolarda toplam 51 polis memurunun yaralandığını söyledi.
Polis de yayımladığı açıklamada göstericilere sakin olmaları yönünde çağrı yaptı. Açıklamada, şiddete başvuran, kamu veya özel mülke zarar veren ya da polis memurlarına saldıran kişilerin bireysel olarak sorumlu tutulacağı ve işledikleri suçlar kapsamında yasal işlem görecekleri bildirildi. Ek olarak son bildirilene göre, 6 sivil yaralanırken 35 kişi gözaltına alındı.
Son protestolar, geçen yaz Rama’nın desteklediği lüks tatil köyü projesine karşı düzenlenen barışçıl gösterilerin ardından geldi. ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’in desteklediği proje, Arnavutluk’un güney kıyısındaki bir bölgede tatil köyü inşa edilmesini öngörüyor. Proje, çeşitli hukuki anlaşmazlıklara da konu olmuştu.