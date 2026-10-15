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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/8-eyaletten-openaia-dava-genc-kullanicilardan-elde-ettigi-karlari-iade-etsin-1109551602.html
8 eyaletten OpenAI'a dava: 'Genç kullanıcılardan elde ettiği karları iade etsin'
8 eyaletten OpenAI'a dava: 'Genç kullanıcılardan elde ettiği karları iade etsin'
Sputnik Türkiye
ABD'de 8 eyalet, ChatGPT’nin çocukları kendilerine veya başkalarına zarar vermeye yönlendirdiği iddiasıyla OpenAI’ye karşı dava açtı. Eyaletler, şirketin... 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T00:05+0300
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Iowa, Kansas ve altı eyalet, yaptıkları açıklamada, ChatGPT’nin çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri olduğu iddiasıyla OpenAI’ye karşı ülke genelinde çeşitli mahkemelerde dava açtıklarını duyurdu. Eyaletler, yapay zeka destekli sohbet robotunun çocukları kendilerine ya da başka kişilere zarar vermeye yönlendirdiğini ileri sürdü.Eyalet mahkemelerinde açılan davalarda, OpenAI’nin ChatGPT’nin çocuklara yönelik çalışma biçimini değiştirmesini zorunlu kılacak bir mahkeme kararı verilmesi istendi. Ayrıca şirketin, genç kullanıcılardan elde ettiği karları iade etmesini sağlayacak bir karar alınması da talepler arasında yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/openaiin-ofisine-gizlice-ses-kayit-cihazi-yerlestirdigi-iddia-edilen-kisi-gozaltinda-1109518197.html
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abd, openai, yapay zeka
abd, openai, yapay zeka

8 eyaletten OpenAI'a dava: 'Genç kullanıcılardan elde ettiği karları iade etsin'

00:05 15.10.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturÜniversite öğrencisi
Üniversite öğrencisi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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ABD'de 8 eyalet, ChatGPT’nin çocukları kendilerine veya başkalarına zarar vermeye yönlendirdiği iddiasıyla OpenAI’ye karşı dava açtı. Eyaletler, şirketin sohbet robotunda değişiklik yapmasını ve genç kullanıcılardan elde ettiği karları iade etmesini talep ediyor.
Iowa, Kansas ve altı eyalet, yaptıkları açıklamada, ChatGPT’nin çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri olduğu iddiasıyla OpenAI’ye karşı ülke genelinde çeşitli mahkemelerde dava açtıklarını duyurdu.
Eyaletler, yapay zeka destekli sohbet robotunun çocukları kendilerine ya da başka kişilere zarar vermeye yönlendirdiğini ileri sürdü.
Eyalet mahkemelerinde açılan davalarda, OpenAI’nin ChatGPT’nin çocuklara yönelik çalışma biçimini değiştirmesini zorunlu kılacak bir mahkeme kararı verilmesi istendi.
Ayrıca şirketin, genç kullanıcılardan elde ettiği karları iade etmesini sağlayacak bir karar alınması da talepler arasında yer aldı.
OpenAI’ın ofisine gizlice ses kayıt cihazı yerleştirdiği iddia edilen kişi gözaltında - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2026
DÜNYA
OpenAI'ın ofisine gizlice ses kayıt cihazı yerleştirdiği iddia edilen kişi gözaltında
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