https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/8-eyaletten-openaia-dava-genc-kullanicilardan-elde-ettigi-karlari-iade-etsin-1109551602.html

8 eyaletten OpenAI'a dava: 'Genç kullanıcılardan elde ettiği karları iade etsin'

8 eyaletten OpenAI'a dava: 'Genç kullanıcılardan elde ettiği karları iade etsin'

Sputnik Türkiye

ABD'de 8 eyalet, ChatGPT’nin çocukları kendilerine veya başkalarına zarar vermeye yönlendirdiği iddiasıyla OpenAI’ye karşı dava açtı. Eyaletler, şirketin... 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T00:05+0300

2026-10-15T00:05+0300

2026-10-15T00:05+0300

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Iowa, Kansas ve altı eyalet, yaptıkları açıklamada, ChatGPT’nin çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri olduğu iddiasıyla OpenAI’ye karşı ülke genelinde çeşitli mahkemelerde dava açtıklarını duyurdu. Eyaletler, yapay zeka destekli sohbet robotunun çocukları kendilerine ya da başka kişilere zarar vermeye yönlendirdiğini ileri sürdü.Eyalet mahkemelerinde açılan davalarda, OpenAI’nin ChatGPT’nin çocuklara yönelik çalışma biçimini değiştirmesini zorunlu kılacak bir mahkeme kararı verilmesi istendi. Ayrıca şirketin, genç kullanıcılardan elde ettiği karları iade etmesini sağlayacak bir karar alınması da talepler arasında yer aldı.

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