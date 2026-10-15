Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/nebenzya-kievin-sivillere-teror-uyguladigini-kabul-etmeyenlerle-cozum-konusulamaz-1109552122.html
Nebenzya: Kiev’in sivillere terör uyguladığını kabul etmeyenlerle çözüm konuşulamaz
Nebenzya: Kiev’in sivillere terör uyguladığını kabul etmeyenlerle çözüm konuşulamaz
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Kiev’in sivil halka “terör uyguladığını” kabul etmeyen ülkelerle Ukrayna krizinin çözümünün... 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T00:54+0300
2026-10-15T00:54+0300
ukrayna kri̇zi̇
vasiliy nebenzya
bm güvenlik konseyi
ukrayna
kiev
batılı ülkeler
moskova
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0a/1093546756_0:0:748:421_1920x0_80_0_0_ce2decc274a4b0ab473157503cc7355b.png
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna konulu gayriresmi BM Güvenlik Konseyi toplantısında açıklamalarda bulundu.Nebenzya, “Kiev’in sivil halka terör uyguladığı gerçeğini kabul etmeyen ülkelerle Ukrayna krizinin çözümünü ciddi biçimde görüşmek mümkün değil” ifadelerini kullandı.BM’nin Batı propagandasının etkisi altında kaldığını belirten Nebenzya, örgütün Kiev’e atfettiği suçları kayıt altına almaktan kaçınırken Moskova’ya yönelik dayanaksız suçlamalarda bulunduğunu söyledi.‘Ukrayna krizi objektif biçimde ele alınmıyor’Nebenzya, Ukrayna krizinin çatışmanın Batılı destekçilerinin koordineli medya politikası nedeniyle dünya basınında ve BM Güvenlik Konseyinde objektif ve kapsamlı biçimde tartışılmadığını ifade etti.“Bu kampanyanın kurbanlarından biri de örgütümüz oldu” diyen Nebenzya, BM’nin “Kiev yönetiminin suçlarını belgelemekten kaçındığını, buna karşılık Rusya’ya yönelik asılsız suçlamalar yönelttiğini” vurguladı.‘Batılı ülkeler ‘çifte standart’ uyguluyor’Batılı ülkelerin Kiev’i yönlendirdiğini ve finanse ettiğini belirten Nebenzya, bu ülkelerin “ağır suçlar işleyen rejimi" bilinçli biçimde aklamaya çalıştığını kaydetti.Rus diplomat ayrıca Batı’yı çifte standart uygulamak, gelişmelere karşı “seçici sağırlık” göstermek ve kendi sorumluluğunu kabul etmemekle suçladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/mirosnik-ukraynadaki-rus-esirlere-uygulanan-iskence-vakalari-arastirilmali-1109549041.html
ukrayna
kiev
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0a/1093546756_62:0:690:471_1920x0_80_0_0_8940b3cd103d404fa88a8bac9c8c3500.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vasiliy nebenzya, bm güvenlik konseyi, ukrayna, kiev, batılı ülkeler, moskova
vasiliy nebenzya, bm güvenlik konseyi, ukrayna, kiev, batılı ülkeler, moskova

Nebenzya: Kiev’in sivillere terör uyguladığını kabul etmeyenlerle çözüm konuşulamaz

00:54 15.10.2026
© SputnikVasiliy Nebenzya
Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2026
© Sputnik
Abone ol
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Kiev’in sivil halka “terör uyguladığını” kabul etmeyen ülkelerle Ukrayna krizinin çözümünün ciddi biçimde ele alınamayacağını belirtti.
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna konulu gayriresmi BM Güvenlik Konseyi toplantısında açıklamalarda bulundu.
Nebenzya, “Kiev’in sivil halka terör uyguladığı gerçeğini kabul etmeyen ülkelerle Ukrayna krizinin çözümünü ciddi biçimde görüşmek mümkün değil” ifadelerini kullandı.
BM’nin Batı propagandasının etkisi altında kaldığını belirten Nebenzya, örgütün Kiev’e atfettiği suçları kayıt altına almaktan kaçınırken Moskova’ya yönelik dayanaksız suçlamalarda bulunduğunu söyledi.

‘Ukrayna krizi objektif biçimde ele alınmıyor’

Nebenzya, Ukrayna krizinin çatışmanın Batılı destekçilerinin koordineli medya politikası nedeniyle dünya basınında ve BM Güvenlik Konseyinde objektif ve kapsamlı biçimde tartışılmadığını ifade etti.
“Bu kampanyanın kurbanlarından biri de örgütümüz oldu” diyen Nebenzya, BM’nin “Kiev yönetiminin suçlarını belgelemekten kaçındığını, buna karşılık Rusya’ya yönelik asılsız suçlamalar yönelttiğini” vurguladı.

‘Batılı ülkeler ‘çifte standart’ uyguluyor’

Batılı ülkelerin Kiev’i yönlendirdiğini ve finanse ettiğini belirten Nebenzya, bu ülkelerin “ağır suçlar işleyen rejimi" bilinçli biçimde aklamaya çalıştığını kaydetti.
Rus diplomat ayrıca Batı’yı çifte standart uygulamak, gelişmelere karşı “seçici sağırlık” göstermek ve kendi sorumluluğunu kabul etmemekle suçladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2026
UKRAYNA KRİZİ
Miroşnik: Ukrayna’daki Rus esirlere uygulanan işkence vakaları araştırılmalı
Dün, 23:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала