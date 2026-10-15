https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/nebenzya-kievin-sivillere-teror-uyguladigini-kabul-etmeyenlerle-cozum-konusulamaz-1109552122.html
Nebenzya: Kiev’in sivillere terör uyguladığını kabul etmeyenlerle çözüm konuşulamaz
Nebenzya: Kiev’in sivillere terör uyguladığını kabul etmeyenlerle çözüm konuşulamaz
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Kiev’in sivil halka “terör uyguladığını” kabul etmeyen ülkelerle Ukrayna krizinin çözümünün... 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T00:54+0300
2026-10-15T00:54+0300
2026-10-15T00:54+0300
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bm güvenlik konseyi
ukrayna
kiev
batılı ülkeler
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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna konulu gayriresmi BM Güvenlik Konseyi toplantısında açıklamalarda bulundu.Nebenzya, “Kiev’in sivil halka terör uyguladığı gerçeğini kabul etmeyen ülkelerle Ukrayna krizinin çözümünü ciddi biçimde görüşmek mümkün değil” ifadelerini kullandı.BM’nin Batı propagandasının etkisi altında kaldığını belirten Nebenzya, örgütün Kiev’e atfettiği suçları kayıt altına almaktan kaçınırken Moskova’ya yönelik dayanaksız suçlamalarda bulunduğunu söyledi.‘Ukrayna krizi objektif biçimde ele alınmıyor’Nebenzya, Ukrayna krizinin çatışmanın Batılı destekçilerinin koordineli medya politikası nedeniyle dünya basınında ve BM Güvenlik Konseyinde objektif ve kapsamlı biçimde tartışılmadığını ifade etti.“Bu kampanyanın kurbanlarından biri de örgütümüz oldu” diyen Nebenzya, BM’nin “Kiev yönetiminin suçlarını belgelemekten kaçındığını, buna karşılık Rusya’ya yönelik asılsız suçlamalar yönelttiğini” vurguladı.‘Batılı ülkeler ‘çifte standart’ uyguluyor’Batılı ülkelerin Kiev’i yönlendirdiğini ve finanse ettiğini belirten Nebenzya, bu ülkelerin “ağır suçlar işleyen rejimi" bilinçli biçimde aklamaya çalıştığını kaydetti.Rus diplomat ayrıca Batı’yı çifte standart uygulamak, gelişmelere karşı “seçici sağırlık” göstermek ve kendi sorumluluğunu kabul etmemekle suçladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/mirosnik-ukraynadaki-rus-esirlere-uygulanan-iskence-vakalari-arastirilmali-1109549041.html
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vasiliy nebenzya, bm güvenlik konseyi, ukrayna, kiev, batılı ülkeler, moskova
vasiliy nebenzya, bm güvenlik konseyi, ukrayna, kiev, batılı ülkeler, moskova
Nebenzya: Kiev’in sivillere terör uyguladığını kabul etmeyenlerle çözüm konuşulamaz
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Kiev’in sivil halka “terör uyguladığını” kabul etmeyen ülkelerle Ukrayna krizinin çözümünün ciddi biçimde ele alınamayacağını belirtti.
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna konulu gayriresmi BM Güvenlik Konseyi toplantısında açıklamalarda bulundu.
Nebenzya, “Kiev’in sivil halka terör uyguladığı gerçeğini kabul etmeyen ülkelerle Ukrayna krizinin çözümünü ciddi biçimde görüşmek mümkün değil” ifadelerini kullandı.
BM’nin Batı propagandasının etkisi altında kaldığını belirten Nebenzya, örgütün Kiev’e atfettiği suçları kayıt altına almaktan kaçınırken Moskova’ya yönelik dayanaksız suçlamalarda bulunduğunu söyledi.
‘Ukrayna krizi objektif biçimde ele alınmıyor’
Nebenzya, Ukrayna krizinin çatışmanın Batılı destekçilerinin koordineli medya politikası nedeniyle dünya basınında ve BM Güvenlik Konseyinde objektif ve kapsamlı biçimde tartışılmadığını ifade etti.
“Bu kampanyanın kurbanlarından biri de örgütümüz oldu” diyen Nebenzya, BM’nin “Kiev yönetiminin suçlarını belgelemekten kaçındığını, buna karşılık Rusya’ya yönelik asılsız suçlamalar yönelttiğini” vurguladı.
‘Batılı ülkeler ‘çifte standart’ uyguluyor’
Batılı ülkelerin Kiev’i yönlendirdiğini ve finanse ettiğini belirten Nebenzya, bu ülkelerin “ağır suçlar işleyen rejimi" bilinçli biçimde aklamaya çalıştığını kaydetti.
Rus diplomat ayrıca Batı’yı çifte standart uygulamak, gelişmelere karşı “seçici sağırlık” göstermek ve kendi sorumluluğunu kabul etmemekle suçladı.