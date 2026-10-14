https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/mirosnik-ukraynadaki-rus-esirlere-uygulanan-iskence-vakalari-arastirilmali-1109549041.html
Miroşnik: Ukrayna’daki Rus esirlere uygulanan işkence vakaları araştırılmalı
Miroşnik: Ukrayna’daki Rus esirlere uygulanan işkence vakaları araştırılmalı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığının Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna’da esir tutulan Rus askerlerin “Orta Çağ yöntemleriyle işkenceye” maruz kaldığı... 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T23:06+0300
2026-10-14T23:06+0300
2026-10-14T23:06+0300
ukrayna kri̇zi̇
rodion miroşnik
ukrayna
nazi̇
savaş esiri
birleşmiş milletler (bm)
i̇şkence
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1a/1106025029_0:0:2938:1654_1920x0_80_0_0_e1a9435fe3dfdd07c4dc184456d77dc9.jpg
Birleşmiş Milletlerde konuşan Miroşnik, Ukrayna’daki esaretten kurtulan Rus vatandaşlarının ağır işkence vakaları anlattığını belirtti.Miroşnik, “Mağdur savaş esirleri, barbarca sözde tıbbi müdahalelerden, uzuvların kesilmesinden, vücutlarına kızgın demirle damga vurulmasından, işkence sehpası kullanılmasından ve bedenlerine Nazi sembolleri kazınmasından söz ediyor” dedi.Cephe hattına yakın bölgelerde onlarca “gizli cezaevinden” oluşan bir ağ kurulduğunu belirten Rus diplomat, insan hakları savunucularının bu merkezlerin varlığından haberdar olduğunu ancak buraları ziyaret etmek için çaba göstermediğini söyledi.Miroşnik ayrıca, söz konusu merkezlerin “Avrupa’nın desteğiyle Ukraynalı Naziler tarafından oluşturulduğunu” da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/rus-diplomat-nato-savas-ekonomisine-geciyor-1109548581.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1a/1106025029_115:0:2844:2047_1920x0_80_0_0_e5c6fa1754bd24aef02f8bf07aa202a8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rodion miroşnik, ukrayna, nazi̇, savaş esiri, birleşmiş milletler (bm), i̇şkence
rodion miroşnik, ukrayna, nazi̇, savaş esiri, birleşmiş milletler (bm), i̇şkence
Miroşnik: Ukrayna’daki Rus esirlere uygulanan işkence vakaları araştırılmalı
Rusya Dışişleri Bakanlığının Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna’da esir tutulan Rus askerlerin “Orta Çağ yöntemleriyle işkenceye” maruz kaldığı vakaların Birleşmiş Milletler tarafından incelenmesini istedi.
Birleşmiş Milletlerde konuşan Miroşnik, Ukrayna’daki esaretten kurtulan Rus vatandaşlarının ağır işkence vakaları anlattığını belirtti.
Miroşnik, “Mağdur savaş esirleri, barbarca sözde tıbbi müdahalelerden, uzuvların kesilmesinden, vücutlarına kızgın demirle damga vurulmasından, işkence sehpası kullanılmasından ve bedenlerine Nazi sembolleri kazınmasından söz ediyor” dedi.
Cephe hattına yakın bölgelerde onlarca “gizli cezaevinden” oluşan bir ağ kurulduğunu belirten Rus diplomat, insan hakları savunucularının bu merkezlerin varlığından haberdar olduğunu ancak buraları ziyaret etmek için çaba göstermediğini söyledi.
Miroşnik ayrıca, söz konusu merkezlerin “Avrupa’nın desteğiyle Ukraynalı Naziler tarafından oluşturulduğunu” da sözlerine ekledi.