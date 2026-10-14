https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/mirosnik-ukraynadaki-rus-esirlere-uygulanan-iskence-vakalari-arastirilmali-1109549041.html

Miroşnik: Ukrayna’daki Rus esirlere uygulanan işkence vakaları araştırılmalı

Miroşnik: Ukrayna’daki Rus esirlere uygulanan işkence vakaları araştırılmalı

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığının Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Ukrayna’da esir tutulan Rus askerlerin “Orta Çağ yöntemleriyle işkenceye” maruz kaldığı... 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T23:06+0300

2026-10-14T23:06+0300

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ukrayna kri̇zi̇

rodion miroşnik

ukrayna

nazi̇

savaş esiri

birleşmiş milletler (bm)

i̇şkence

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Birleşmiş Milletlerde konuşan Miroşnik, Ukrayna’daki esaretten kurtulan Rus vatandaşlarının ağır işkence vakaları anlattığını belirtti.Miroşnik, “Mağdur savaş esirleri, barbarca sözde tıbbi müdahalelerden, uzuvların kesilmesinden, vücutlarına kızgın demirle damga vurulmasından, işkence sehpası kullanılmasından ve bedenlerine Nazi sembolleri kazınmasından söz ediyor” dedi.Cephe hattına yakın bölgelerde onlarca “gizli cezaevinden” oluşan bir ağ kurulduğunu belirten Rus diplomat, insan hakları savunucularının bu merkezlerin varlığından haberdar olduğunu ancak buraları ziyaret etmek için çaba göstermediğini söyledi.Miroşnik ayrıca, söz konusu merkezlerin “Avrupa’nın desteğiyle Ukraynalı Naziler tarafından oluşturulduğunu” da sözlerine ekledi.

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rodion miroşnik, ukrayna, nazi̇, savaş esiri, birleşmiş milletler (bm), i̇şkence