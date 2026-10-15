https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/molokai-kanalini-gecen-en-genc-turk-yuzucu-oldu-milli-yuzucu-eda-savcigilin-buyuk-basarisi-1109566371.html

Molokai Kanalı'nı geçen en genç Türk yüzücü oldu: Milli yüzücü Eda Savcıgil'in büyük başarısı

Molokai Kanalı'nı geçen en genç Türk yüzücü oldu: Milli yüzücü Eda Savcıgil'in büyük başarısı

Sputnik Türkiye

Milli yüzücü Eda Savcıgil, Hawai'deki 42 kilometrelik Molakai Kanalı'nı 12 saat 41 dakikada geçti. 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T11:59+0300

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spor

eda savcıgil

türkiye

pasifik okyanusu

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Milli yüzücü Eda Savcıgil, dünyanın zorlu açık su parkurlarından oluşan Okyanus Yedilisi arasında yer alan Hawaii'deki 42 kilometrelik Molokai (Kaiwi) Kanalı'nı 12 saat 41 dakikada tamamladı. Savcıgil, Molokai Kanalı'nı geçen en genç Türk yüzücü oldu.Zehirli denizanaları ve köpek balıklarıyla mücadeleMolokai Adası'ndan Oahu Adası'na uzanan parkurda yüzen Eda, Pasifik Okyanusu'nda aniden yükselen büyük dalgalar, güçlü akıntılar, zehirli denizanaları ve köpek balıkları gibi zorlu koşullarla mücadele etti.Açıklamada görüşlerine yer verilen Eda Savcıgil, Okyanus Yedilisi'ni tamamlamayı hedeflediğini belirterek, "Molokai Kanalı'nı geçen en genç Türk yüzücü olmak, okyanus ve hava koşullarına rağmen parkuru başarıyla ve sağlıklı bir şekilde tamamlamış olmak beni daha da motive etti." ifadelerini kullandı.Eda Savcıgil, Okyanus Yedilisi'nin ilk etabı 32 kilometrelik Catalina Kanalı'nı 10 saat 27 dakikada yüzerek tamamlamış, bu parkurda en hızlı Türk kadın yüzücü ve en genç Türk sporcu ünvanlarını elde etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/milli-yuzucu-eda-savcigil-catalina-kanalini-cifte-rekorla-gecti-en-genc-ve-en-hizli-1109269832.html

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