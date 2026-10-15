https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/molokai-kanalini-gecen-en-genc-turk-yuzucu-oldu-milli-yuzucu-eda-savcigilin-buyuk-basarisi-1109566371.html
Molokai Kanalı'nı geçen en genç Türk yüzücü oldu: Milli yüzücü Eda Savcıgil'in büyük başarısı
Molokai Kanalı'nı geçen en genç Türk yüzücü oldu: Milli yüzücü Eda Savcıgil'in büyük başarısı
Sputnik Türkiye
Milli yüzücü Eda Savcıgil, Hawai'deki 42 kilometrelik Molakai Kanalı'nı 12 saat 41 dakikada geçti. 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T11:59+0300
2026-10-15T11:59+0300
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spor
eda savcıgil
türkiye
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Milli yüzücü Eda Savcıgil, dünyanın zorlu açık su parkurlarından oluşan Okyanus Yedilisi arasında yer alan Hawaii'deki 42 kilometrelik Molokai (Kaiwi) Kanalı'nı 12 saat 41 dakikada tamamladı. Savcıgil, Molokai Kanalı'nı geçen en genç Türk yüzücü oldu.Zehirli denizanaları ve köpek balıklarıyla mücadeleMolokai Adası'ndan Oahu Adası'na uzanan parkurda yüzen Eda, Pasifik Okyanusu'nda aniden yükselen büyük dalgalar, güçlü akıntılar, zehirli denizanaları ve köpek balıkları gibi zorlu koşullarla mücadele etti.Açıklamada görüşlerine yer verilen Eda Savcıgil, Okyanus Yedilisi'ni tamamlamayı hedeflediğini belirterek, "Molokai Kanalı'nı geçen en genç Türk yüzücü olmak, okyanus ve hava koşullarına rağmen parkuru başarıyla ve sağlıklı bir şekilde tamamlamış olmak beni daha da motive etti." ifadelerini kullandı.Eda Savcıgil, Okyanus Yedilisi'nin ilk etabı 32 kilometrelik Catalina Kanalı'nı 10 saat 27 dakikada yüzerek tamamlamış, bu parkurda en hızlı Türk kadın yüzücü ve en genç Türk sporcu ünvanlarını elde etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261004/milli-yuzucu-eda-savcigil-catalina-kanalini-cifte-rekorla-gecti-en-genc-ve-en-hizli-1109269832.html
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eda savcıgil, türkiye, pasifik okyanusu
eda savcıgil, türkiye, pasifik okyanusu
Molokai Kanalı'nı geçen en genç Türk yüzücü oldu: Milli yüzücü Eda Savcıgil'in büyük başarısı
Milli yüzücü Eda Savcıgil, Hawai'deki 42 kilometrelik Molakai Kanalı'nı 12 saat 41 dakikada geçti.
Milli yüzücü Eda Savcıgil, dünyanın zorlu açık su parkurlarından oluşan Okyanus Yedilisi arasında yer alan Hawaii'deki 42 kilometrelik Molokai (Kaiwi) Kanalı'nı 12 saat 41 dakikada tamamladı. Savcıgil, Molokai Kanalı'nı geçen en genç Türk yüzücü oldu.
Zehirli denizanaları ve köpek balıklarıyla mücadele
Molokai Adası'ndan Oahu Adası'na uzanan parkurda yüzen Eda, Pasifik Okyanusu'nda aniden yükselen büyük dalgalar, güçlü akıntılar, zehirli denizanaları ve köpek balıkları gibi zorlu koşullarla mücadele etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Eda Savcıgil, Okyanus Yedilisi'ni tamamlamayı hedeflediğini belirterek, "Molokai Kanalı'nı geçen en genç Türk yüzücü olmak, okyanus ve hava koşullarına rağmen parkuru başarıyla ve sağlıklı bir şekilde tamamlamış olmak beni daha da motive etti." ifadelerini kullandı.
Eda Savcıgil, Okyanus Yedilisi'nin ilk etabı 32 kilometrelik Catalina Kanalı'nı 10 saat 27 dakikada yüzerek tamamlamış, bu parkurda en hızlı Türk kadın yüzücü ve en genç Türk sporcu ünvanlarını elde etmişti.