https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/mirosnik-bm-ukraynanin-sivillere-yonelik-saldirilarina-tepkisiz-kaliyor-1109584787.html
Miroşnik: BM, Ukrayna’nın sivillere yönelik saldırılarına tepkisiz kalıyor
Miroşnik: BM, Ukrayna’nın sivillere yönelik saldırılarına tepkisiz kalıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Birleşmiş Milletlerin (BM) Ukrayna güçlerinin sivillere yönelik saldırıları konusunda “net... 15.10.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, New York’ta BM İnsan Hakları Komitesi Başkanı Changrok Soh ile yaptığı görüşmede BM’nin sivillere yönelik Ukrayna saldırılarına karşı ‘açık bir tutum ortaya koymadığını’ söyledi.Miroşnik, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sivillerin yoğun olarak bulunduğu bölgelere düzenlediği ve onlarca kişinin ölümüne yol açan saldırılara karşı BM’den net bir tepki gelmedi” dedi.Rus diplomat, mayıs ayında Lugansk bölgesindeki Starobelsk’te bulunan öğrenci yerleşkesine Ukrayna güçleri tarafından yoğun saldırı düzenlendiğini belirterek, olayda çoğu çocuk 90’dan fazla kişinin etkilendiğini vurguladı.Miroşnik ayrıca Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının temmuz ayında Zaporojye bölgesindeki Kirillovka dinlenme ve sağlık tesisini bombaladığını, aralarında beş çocuğun da bulunduğu 30’dan fazla kişinin öldüğü veya yaralandığını ifade etti.Ağustos ayında ise Ukrayna İHA’larının Krasnodar bölgesindeki Arhipo-Osipovka’da bir plajı hedef aldığını hatırlatan Miroşnik, BM’nin bu olaylara ilişkin açık bir tutum ortaya koymadığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/putin-ukraynanin-rafineri-saldirilarina-ciddi-karsilik-verilecek-1109582510.html
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rodion miroşnik, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, lugansk, zaporojye, birleşmiş milletler (bm)
rodion miroşnik, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, lugansk, zaporojye, birleşmiş milletler (bm)
Miroşnik: BM, Ukrayna’nın sivillere yönelik saldırılarına tepkisiz kalıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Birleşmiş Milletlerin (BM) Ukrayna güçlerinin sivillere yönelik saldırıları konusunda “net bir tutum sergilemediğini” belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, New York’ta BM İnsan Hakları Komitesi Başkanı Changrok Soh ile yaptığı görüşmede BM’nin sivillere yönelik Ukrayna saldırılarına karşı ‘açık bir tutum ortaya koymadığını’ söyledi.
Miroşnik, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sivillerin yoğun olarak bulunduğu bölgelere düzenlediği ve onlarca kişinin ölümüne yol açan saldırılara karşı BM’den net bir tepki gelmedi” dedi.
Rus diplomat, mayıs ayında Lugansk bölgesindeki Starobelsk’te bulunan öğrenci yerleşkesine Ukrayna güçleri tarafından yoğun saldırı düzenlendiğini belirterek, olayda çoğu çocuk 90’dan fazla kişinin etkilendiğini vurguladı.
Miroşnik ayrıca Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının temmuz ayında Zaporojye bölgesindeki Kirillovka dinlenme ve sağlık tesisini bombaladığını, aralarında beş çocuğun da bulunduğu 30’dan fazla kişinin öldüğü veya yaralandığını ifade etti.
Ağustos ayında ise Ukrayna İHA’larının Krasnodar bölgesindeki Arhipo-Osipovka’da bir plajı hedef aldığını hatırlatan Miroşnik, BM’nin bu olaylara ilişkin açık bir tutum ortaya koymadığını kaydetti.