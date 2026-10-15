https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/mirosnik-bm-ukraynanin-sivillere-yonelik-saldirilarina-tepkisiz-kaliyor-1109584787.html

Miroşnik: BM, Ukrayna’nın sivillere yönelik saldırılarına tepkisiz kalıyor

Miroşnik: BM, Ukrayna’nın sivillere yönelik saldırılarına tepkisiz kalıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Birleşmiş Milletlerin (BM) Ukrayna güçlerinin sivillere yönelik saldırıları konusunda “net... 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T21:35+0300

2026-10-15T21:35+0300

2026-10-15T21:35+0300

ukrayna kri̇zi̇

rodion miroşnik

rusya dışişleri bakanlığı

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lugansk

zaporojye

birleşmiş milletler (bm)

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, New York’ta BM İnsan Hakları Komitesi Başkanı Changrok Soh ile yaptığı görüşmede BM’nin sivillere yönelik Ukrayna saldırılarına karşı ‘açık bir tutum ortaya koymadığını’ söyledi.Miroşnik, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sivillerin yoğun olarak bulunduğu bölgelere düzenlediği ve onlarca kişinin ölümüne yol açan saldırılara karşı BM’den net bir tepki gelmedi” dedi.Rus diplomat, mayıs ayında Lugansk bölgesindeki Starobelsk’te bulunan öğrenci yerleşkesine Ukrayna güçleri tarafından yoğun saldırı düzenlendiğini belirterek, olayda çoğu çocuk 90’dan fazla kişinin etkilendiğini vurguladı.Miroşnik ayrıca Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının temmuz ayında Zaporojye bölgesindeki Kirillovka dinlenme ve sağlık tesisini bombaladığını, aralarında beş çocuğun da bulunduğu 30’dan fazla kişinin öldüğü veya yaralandığını ifade etti.Ağustos ayında ise Ukrayna İHA’larının Krasnodar bölgesindeki Arhipo-Osipovka’da bir plajı hedef aldığını hatırlatan Miroşnik, BM’nin bu olaylara ilişkin açık bir tutum ortaya koymadığını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/putin-ukraynanin-rafineri-saldirilarina-ciddi-karsilik-verilecek-1109582510.html

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rodion miroşnik, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, lugansk, zaporojye, birleşmiş milletler (bm)