https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/meteoroloji-saat-verdi-istanbul-icin-yeni-uyari-1109574165.html

Meteoroloji ve İstanbul Valiliği saat verdi: Megakent için yeni uyarı

Meteoroloji ve İstanbul Valiliği saat verdi: Megakent için yeni uyarı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, İstanbul için yeni kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Cuma sabahı Avrupa Yakası ve kuzey ilçelerinde başlayacak yağışların, cuma gecesi şiddetini... 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T14:56+0300

2026-10-15T14:56+0300

2026-10-15T15:16+0300

türki̇ye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

kırklareli

i̇stanbul

avrupa yakası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/0f/1109575138_0:121:2048:1273_1920x0_80_0_0_391340770ea0188d20f2203a74fc5320.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Marmara Bölgesi'nin doğusunda etkili olan kuvvetli yağışların 15 Ekim Perşembe gecesi itibarıyla etkisini kaybetmesi bekleniyor.Ancak bu durumun uzun sürmeyeceği tahmin ediliyor.16 Ekim Cuma sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin yeniden yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.Yağışların özellikle İstanbul'un Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçelerinde ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli olacağı öngörülüyor.Cumartesi günü İstanbul genelinde kuvvetli yağış bekleniyorMeteoroloji'nin uyarısına göre 16 Ekim Cuma gecesinden itibaren yağışlar etkisini artıracak.17 Ekim Cumartesi günü İstanbul il genelinde ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağışların devam etmesi bekleniyor.Böylece cuma sabahı özellikle Avrupa Yakası ve kuzey ilçelerinde etkili olması beklenen yağışların, cumartesi günü İstanbul'un geneline yayılacağı tahmin ediliyor.Meteoroloji'den sel, su baskını ve heyelan uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni yağışlı sistemin oluşturabileceği risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.Meteroloji'nin açıklaması şöyle:"Marmara'da halen bölgenin doğusunda etkili olan kuvvetli yağışların, bu gece saatleri itibariyle etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ancak, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren bölgenin tekrar yağış almaya başlayacağı, İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçeleri ile Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak Cumartesi (17.10.2026) günü İstanbul il geneli ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olarak devam etmesi beklenmektedir. 14 Ekim tarihinde gerçekleşen şiddetli yağışların sebep olduğu olumsuz şartların halen devam ettiği göz önüne alındığında sel, su baskınları, yıldırım ve heyelan riski taşıyan yeni yağışlı sisteme karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."İstanbul Valiliği'nden de uyarı geldiİstanbul Valiliği de yağışların yarın sabahtan itibaren Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçeleri ile Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/istanbuldaki-selde-can-kaybi-3e-yukseldi-1109571533.html

türki̇ye

kırklareli

i̇stanbul

avrupa yakası

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, kırklareli, i̇stanbul, avrupa yakası