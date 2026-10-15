https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/meteoroloji-saat-verdi-istanbul-icin-yeni-uyari-1109574165.html
Meteoroloji ve İstanbul Valiliği saat verdi: Megakent için yeni uyarı
Meteoroloji ve İstanbul Valiliği saat verdi: Megakent için yeni uyarı
Sputnik Türkiye
Meteoroloji, İstanbul için yeni kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Cuma sabahı Avrupa Yakası ve kuzey ilçelerinde başlayacak yağışların, cuma gecesi şiddetini... 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T14:56+0300
2026-10-15T14:56+0300
2026-10-15T15:16+0300
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hava durumu
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i̇stanbul
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Marmara Bölgesi'nin doğusunda etkili olan kuvvetli yağışların 15 Ekim Perşembe gecesi itibarıyla etkisini kaybetmesi bekleniyor.Ancak bu durumun uzun sürmeyeceği tahmin ediliyor.16 Ekim Cuma sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin yeniden yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.Yağışların özellikle İstanbul'un Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçelerinde ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli olacağı öngörülüyor.Cumartesi günü İstanbul genelinde kuvvetli yağış bekleniyorMeteoroloji'nin uyarısına göre 16 Ekim Cuma gecesinden itibaren yağışlar etkisini artıracak.17 Ekim Cumartesi günü İstanbul il genelinde ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağışların devam etmesi bekleniyor.Böylece cuma sabahı özellikle Avrupa Yakası ve kuzey ilçelerinde etkili olması beklenen yağışların, cumartesi günü İstanbul'un geneline yayılacağı tahmin ediliyor.Meteoroloji'den sel, su baskını ve heyelan uyarısıMeteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni yağışlı sistemin oluşturabileceği risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.Meteroloji'nin açıklaması şöyle:"Marmara'da halen bölgenin doğusunda etkili olan kuvvetli yağışların, bu gece saatleri itibariyle etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ancak, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren bölgenin tekrar yağış almaya başlayacağı, İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçeleri ile Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak Cumartesi (17.10.2026) günü İstanbul il geneli ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olarak devam etmesi beklenmektedir. 14 Ekim tarihinde gerçekleşen şiddetli yağışların sebep olduğu olumsuz şartların halen devam ettiği göz önüne alındığında sel, su baskınları, yıldırım ve heyelan riski taşıyan yeni yağışlı sisteme karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."İstanbul Valiliği'nden de uyarı geldiİstanbul Valiliği de yağışların yarın sabahtan itibaren Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçeleri ile Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli olacağının tahmin edildiğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/istanbuldaki-selde-can-kaybi-3e-yukseldi-1109571533.html
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kırklareli
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, kırklareli, i̇stanbul, avrupa yakası
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, kırklareli, i̇stanbul, avrupa yakası
Meteoroloji ve İstanbul Valiliği saat verdi: Megakent için yeni uyarı
14:56 15.10.2026 (güncellendi: 15:16 15.10.2026)
Meteoroloji, İstanbul için yeni kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Cuma sabahı Avrupa Yakası ve kuzey ilçelerinde başlayacak yağışların, cuma gecesi şiddetini artırarak 17 Ekim Cumartesi İstanbul genelinde etkili olması bekleniyor. İstanbul Valiliği'nden de yarın sabah saatleri için uyarı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Marmara Bölgesi'nin doğusunda etkili olan kuvvetli yağışların 15 Ekim Perşembe gecesi itibarıyla etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Ancak bu durumun uzun sürmeyeceği tahmin ediliyor.
16 Ekim Cuma sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nin yeniden yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.
Yağışların özellikle İstanbul'un Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçelerinde ve Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Cumartesi günü İstanbul genelinde kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji'nin uyarısına göre 16 Ekim Cuma gecesinden itibaren yağışlar etkisini artıracak.
17 Ekim Cumartesi günü İstanbul il genelinde ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağışların devam etmesi bekleniyor.
Böylece cuma sabahı özellikle Avrupa Yakası ve kuzey ilçelerinde etkili olması beklenen yağışların, cumartesi günü İstanbul'un geneline yayılacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den sel, su baskını ve heyelan uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni yağışlı sistemin oluşturabileceği risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
Meteroloji'nin açıklaması şöyle:
"Marmara'da halen bölgenin doğusunda etkili olan kuvvetli yağışların, bu gece saatleri itibariyle etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ancak, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren bölgenin tekrar yağış almaya başlayacağı, İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçeleri ile Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak Cumartesi (17.10.2026) günü İstanbul il geneli ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olarak devam etmesi beklenmektedir. 14 Ekim tarihinde gerçekleşen şiddetli yağışların sebep olduğu olumsuz şartların halen devam ettiği göz önüne alındığında sel, su baskınları, yıldırım ve heyelan riski taşıyan yeni yağışlı sisteme karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."
İstanbul Valiliği'nden de uyarı geldi
İstanbul Valiliği de yağışların yarın sabahtan itibaren Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçeleri ile Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli olacağının tahmin edildiğini bildirdi.