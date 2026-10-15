https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/istanbuldaki-selde-can-kaybi-3e-yukseldi-1109571533.html

İstanbul'daki selde can kaybı 3'e yükseldi

İstanbul'daki selde can kaybı 3'e yükseldi

Sputnik Türkiye

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle yollar göle döndü, araçlar sel sularında sürüklendi. Kağıthane Deresi'nin... 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T13:43+0300

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kağıthane

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İstanbul'u dün akşam saatlerinden itibaren etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle birçok noktada yollar göle döndü, araçlar sel sularında sürüklendi. Sağanak nedeniyle Kağıthane Deresi'nde taşkın meydana geldi. Taşkın nedeniyle Kağıthane Belediyesi'nin de bulunduğu meydan sular altında kaldı. Derenin debisinin yükselmesiyle tarihi Sadabat Cami'nin içi ve bahçesi suyla doldu.Can kaybı 3'e çıktıKenti etkisini alan sağanak nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Fatih'te dün parkta su birikintisine basan 14 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapıldı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Dere kenarında cansız beden bulunduAcı haber bu kez Kağıthane'den geldi. Dere kenarında bir kişinin cansız bedeni bulundu. 40'lı yaşlarda olduğu öğrenilen kişinin, selin ardından hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor.İstanbul Valisi Davut Gül, kentte etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 2 bin 500 civarında kişinin kurtarıldığını belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, kentin bazı bölgelerinde metrekareye 130 ila 273.1 kilogram arası yağış düştüğünü bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/istanbulda-okullar-yarin-da-tatil-edildi-1109562589.html

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i̇stanbul

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