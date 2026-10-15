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İstanbul'daki selde can kaybı 3'e yükseldi
İstanbul'daki selde can kaybı 3'e yükseldi
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İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle yollar göle döndü, araçlar sel sularında sürüklendi. Kağıthane Deresi'nin... 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T13:43+0300
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İstanbul'u dün akşam saatlerinden itibaren etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle birçok noktada yollar göle döndü, araçlar sel sularında sürüklendi. Sağanak nedeniyle Kağıthane Deresi'nde taşkın meydana geldi. Taşkın nedeniyle Kağıthane Belediyesi'nin de bulunduğu meydan sular altında kaldı. Derenin debisinin yükselmesiyle tarihi Sadabat Cami'nin içi ve bahçesi suyla doldu.Can kaybı 3'e çıktıKenti etkisini alan sağanak nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Fatih'te dün parkta su birikintisine basan 14 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapıldı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Dere kenarında cansız beden bulunduAcı haber bu kez Kağıthane'den geldi. Dere kenarında bir kişinin cansız bedeni bulundu. 40'lı yaşlarda olduğu öğrenilen kişinin, selin ardından hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor.İstanbul Valisi Davut Gül, kentte etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 2 bin 500 civarında kişinin kurtarıldığını belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, kentin bazı bölgelerinde metrekareye 130 ila 273.1 kilogram arası yağış düştüğünü bildirmişti.
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i̇stanbul, kağıthane

İstanbul'daki selde can kaybı 3'e yükseldi

13:43 15.10.2026 (güncellendi: 14:01 15.10.2026)
© Arif Murat Kayacanİstanbul'daki selde can kaybı 3'e yükseldi
İstanbul'daki selde can kaybı 3'e yükseldi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2026
© Arif Murat Kayacan
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İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle yollar göle döndü, araçlar sel sularında sürüklendi. Kağıthane Deresi'nin taşmasıyla belediye meydanı ve tarihi Sadabat Camisi su altında kaldı. Kağıthane'de dere kenarında bir kişinin cansız bedeni bulundu.
İstanbul'u dün akşam saatlerinden itibaren etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle birçok noktada yollar göle döndü, araçlar sel sularında sürüklendi. Sağanak nedeniyle Kağıthane Deresi'nde taşkın meydana geldi. Taşkın nedeniyle Kağıthane Belediyesi'nin de bulunduğu meydan sular altında kaldı. Derenin debisinin yükselmesiyle tarihi Sadabat Cami'nin içi ve bahçesi suyla doldu.

Can kaybı 3'e çıktı

Kenti etkisini alan sağanak nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Fatih'te dün parkta su birikintisine basan 14 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapıldı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dere kenarında cansız beden bulundu

Acı haber bu kez Kağıthane'den geldi. Dere kenarında bir kişinin cansız bedeni bulundu. 40'lı yaşlarda olduğu öğrenilen kişinin, selin ardından hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor.
İstanbul Valisi Davut Gül, kentte etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 2 bin 500 civarında kişinin kurtarıldığını belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, kentin bazı bölgelerinde metrekareye 130 ila 273.1 kilogram arası yağış düştüğünü bildirmişti.
İstanbul sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2026
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