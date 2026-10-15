https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/merzden-abdnin-dondurulmus-rus-varliklari-onerisine-ret-1109579926.html
Merz’den ABD’nin dondurulmuş Rus varlıkları önerisine ret
Merz’den ABD’nin dondurulmuş Rus varlıkları önerisine ret
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa’da dondurulan Rus varlıklarının bir bölümünün Washington’ın kontrolüne verilmesi yönündeki ABD önerisini reddetti... 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T17:06+0300
2026-10-15T17:06+0300
2026-10-15T17:06+0300
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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Brüksel’de düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Zirvesi öncesinde, ABD’nin dondurulmuş Rus varlıklarına ilişkin önerisi hakkındaki haberleri değerlendirdi.Reuters’ın aktardığına göre Merz, söz konusu varlıkların Avrupa’da bloke edildiğini belirterek, “Bu fonlar Avrupa’da bloke edildi ve burada kalmalı. Bu bizim meselemiz ve bu konuda kararları biz alırız” ifadelerini kullandı.Financial Times daha önce ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile iş insanı Jared Kushner’ın; AB, İngiltere, Fransa ve Almanya temsilcilerine, dondurulan Rus varlıklarının Washington’ın kontrolüne devredilmesini önerdiğini yazmıştı.Moskova, Avrupa’daki Rus varlıklarının dondurulmasını defalarca “yasa dışı” olarak nitelendirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin söz konusu varlıklara el koyması durumunda Moskova’nın karşılık vereceğini açıklamıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise AB’nin Rus varlıklarına el koyma girişimlerini “hırsızlık değil, soygun” sözleriyle değerlendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/g7-rus-varliklarindan-elde-edilen-gelirlerle-ukraynaya-yaklasik-50-milyar-dolar-aktardi-1109311901.html
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friedrich merz, almanya, avrupa birliği, ab, abd, dondurulmuş rus varlıkları, washington, moskova, steve witkoff, jared kushner, financial times
friedrich merz, almanya, avrupa birliği, ab, abd, dondurulmuş rus varlıkları, washington, moskova, steve witkoff, jared kushner, financial times
Merz’den ABD’nin dondurulmuş Rus varlıkları önerisine ret
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa’da dondurulan Rus varlıklarının bir bölümünün Washington’ın kontrolüne verilmesi yönündeki ABD önerisini reddetti. Merz, “Bu fonlar Avrupa’da donduruldu ve burada kalmalı” dedi.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Brüksel’de düzenlenecek Avrupa Birliği (AB) Zirvesi öncesinde, ABD’nin dondurulmuş Rus varlıklarına ilişkin önerisi hakkındaki haberleri değerlendirdi.
Reuters’ın aktardığına göre Merz, söz konusu varlıkların Avrupa’da bloke edildiğini belirterek, “Bu fonlar Avrupa’da bloke edildi ve burada kalmalı. Bu bizim meselemiz ve bu konuda kararları biz alırız” ifadelerini kullandı.
Financial Times daha önce ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile iş insanı Jared Kushner’ın; AB, İngiltere, Fransa ve Almanya temsilcilerine, dondurulan Rus varlıklarının Washington’ın kontrolüne devredilmesini önerdiğini yazmıştı.
Moskova, Avrupa’daki Rus varlıklarının dondurulmasını defalarca “yasa dışı” olarak nitelendirmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin söz konusu varlıklara el koyması durumunda Moskova’nın karşılık vereceğini açıklamıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise AB’nin Rus varlıklarına el koyma girişimlerini “hırsızlık değil, soygun” sözleriyle değerlendirmişti.