https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/g7-rus-varliklarindan-elde-edilen-gelirlerle-ukraynaya-yaklasik-50-milyar-dolar-aktardi-1109311901.html
G7, Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle Ukrayna’ya yaklaşık 50 milyar dolar aktardı
G7, Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle Ukrayna’ya yaklaşık 50 milyar dolar aktardı
Sputnik Türkiye
G7 ülkelerinin, dondurulan Rus varlıklarından sağlanan gelirleri teminat göstererek Ukrayna’ya aktardığı kredi miktarı eylül sonu itibarıyla 49.4 milyar dolara... 06.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-06T01:25+0300
2026-10-06T01:25+0300
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Ukrayna Maliye Bakanlığı ile G7 ülkelerinin ulusal kurumlarının verilerine göre, Ukrayna’ya bu yıl söz konusu mekanizma kapsamında 10.5 milyar dolarlık kredi sağlandı.G7, 2024 yılında dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirler üzerinden Ukrayna’ya yaklaşık 50 milyar dolarlık kredi verilmesini onaylamıştı. Eylül sonu itibarıyla Kiev yönetiminin bu kapsamda aldığı toplam tutar 49.4 milyar dolara yükseldi.Ukrayna, mekanizma çerçevesindeki ilk 1 milyar doları 2024’ün sonunda ABD’den aldı. ABD daha sonra bu program kapsamında yeni bir ödeme yapmadı. Diğer G7 üyeleri ise Ukrayna’ya 2025’te 37.9 milyar dolar, 2026’da da 10.5 milyar dolar aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261005/batida-kieve-yapilan-yeni-yardima-tepki-tam-bir-cilginlik-1109289031.html
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g7, ukrayna, kiev, abd, kredi, dondurulmuş rus varlıkları
g7, ukrayna, kiev, abd, kredi, dondurulmuş rus varlıkları
G7, Rus varlıklarından elde edilen gelirlerle Ukrayna’ya yaklaşık 50 milyar dolar aktardı
G7 ülkelerinin, dondurulan Rus varlıklarından sağlanan gelirleri teminat göstererek Ukrayna’ya aktardığı kredi miktarı eylül sonu itibarıyla 49.4 milyar dolara ulaştı.
Ukrayna Maliye Bakanlığı ile G7 ülkelerinin ulusal kurumlarının verilerine göre, Ukrayna’ya bu yıl söz konusu mekanizma kapsamında 10.5 milyar dolarlık kredi sağlandı.
G7, 2024 yılında dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirler üzerinden Ukrayna’ya yaklaşık 50 milyar dolarlık kredi verilmesini onaylamıştı. Eylül sonu itibarıyla Kiev yönetiminin bu kapsamda aldığı toplam tutar 49.4 milyar dolara yükseldi.
Ukrayna, mekanizma çerçevesindeki ilk 1 milyar doları 2024’ün sonunda ABD’den aldı. ABD daha sonra bu program kapsamında yeni bir ödeme yapmadı. Diğer G7 üyeleri ise Ukrayna’ya 2025’te 37.9 milyar dolar, 2026’da da 10.5 milyar dolar aktardı.