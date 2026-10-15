Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/lavrov-ve-fidan-bakude-bir-araya-geldi-1109567711.html
Lavrov ve Fidan Bakü'de bir araya geldi
Lavrov ve Fidan Bakü'de bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de CICA Zirvesi'ne katılan Lavrov ve Fidan, ikili görüşme gerçekleştirdi. 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T12:15+0300
2026-10-15T12:17+0300
dünya
hakan fidan
bakü
sergey lavrov
rusya
türkiye
rus-türk ilişkileri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1b/1096559575_0:67:3403:1981_1920x0_80_0_0_917ae9f5421fdbffb059dd372595082c.jpg
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi marjında görüştü.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Lavrov ve Fidan arasındaki görüşmeden bir kare paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/bati-basini-trump-ve-muska-tepki-gosteren-zelenskiy-rus-petrol-rafinelerine-yeniden-emri-verdi-1109567442.html
bakü
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1b/1096559575_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_9ac27f32a4414711ef246bdba95096c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hakan fidan, bakü, sergey lavrov, rusya, türkiye, rus-türk ilişkileri
hakan fidan, bakü, sergey lavrov, rusya, türkiye, rus-türk ilişkileri

Lavrov ve Fidan Bakü'de bir araya geldi

12:15 15.10.2026 (güncellendi: 12:17 15.10.2026)
© Sputnik / Сергей ГунеевRusya ve Türkiye вışişleri иakanları Sergey Lavrov ve Hakan Fidan görüşmesi
Rusya ve Türkiye вışişleri иakanları Sergey Lavrov ve Hakan Fidan görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2026
© Sputnik / Сергей Гунеев
Abone ol
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de CICA Zirvesi'ne katılan Lavrov ve Fidan, ikili görüşme gerçekleştirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi marjında görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Lavrov ve Fidan arasındaki görüşmeden bir kare paylaştı.
Ukraine's Volodymyr Zelensky. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2026
UKRAYNA KRİZİ
Batı basını: Trump ve Musk'a tepki gösteren Zelenskiy, Rus petrol rafinelerine yeniden emri verdi
12:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала