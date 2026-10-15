https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/lavrov-ve-fidan-bakude-bir-araya-geldi-1109567711.html
Lavrov ve Fidan Bakü'de bir araya geldi
Lavrov ve Fidan Bakü'de bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de CICA Zirvesi'ne katılan Lavrov ve Fidan, ikili görüşme gerçekleştirdi. 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T12:15+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi marjında görüştü.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Lavrov ve Fidan arasındaki görüşmeden bir kare paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/bati-basini-trump-ve-muska-tepki-gosteren-zelenskiy-rus-petrol-rafinelerine-yeniden-emri-verdi-1109567442.html
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hakan fidan, bakü, sergey lavrov, rusya, türkiye, rus-türk ilişkileri
hakan fidan, bakü, sergey lavrov, rusya, türkiye, rus-türk ilişkileri
Lavrov ve Fidan Bakü'de bir araya geldi
12:15 15.10.2026 (güncellendi: 12:17 15.10.2026)
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de CICA Zirvesi'ne katılan Lavrov ve Fidan, ikili görüşme gerçekleştirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi marjında görüştü.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Lavrov ve Fidan arasındaki görüşmeden bir kare paylaştı.