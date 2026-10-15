https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/kizini-kaybetmisti-atilla-tas-acisini-tarif-edecek-kelime-bulamiyorum-diyerek-ilk-kez-anlatti-1109580398.html

Kızını kaybetmişti: Atilla Taş 'Tarif edecek kelime bulamıyorum, hasretim hiç bitmeyecek' diyerek ilk kez anlattı

Kızını kaybetmişti: Atilla Taş 'Tarif edecek kelime bulamıyorum, hasretim hiç bitmeyecek' diyerek ilk kez anlattı

Sputnik Türkiye

Kızı Sezen Taş'ı kaybeden şarkıcı Atilla Taş günler sonra sessizliğini bozdu ve yaşadığı acıyı paylaştı. 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T17:35+0300

2026-10-15T17:35+0300

2026-10-15T17:39+0300

yaşam

atilla taş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/09/1109422353_0:121:3091:1860_1920x0_80_0_0_452d9f390d341962f3caaa5d0c6aad3b.jpg

Mersin'de 14'üncü kattan düşerek yaşamını yitiren kızı Sezen Taş'ın ölümüyle yıkılan ünlü şarkıcı Atilla Taş, acısını paylaştı. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada herkese destekleri için teşekkür eden ünlü isim, "Acımı tarif edecek kelime bulamıyorum. Halâ çok güçsüzüm. Ama o kadar yanımda oldunuz ki bir teşekkür etmem gerekiyordu. Kusuruma bakmayın iyi değilim henüz ama torunlarım için biliyorum olmak zorundayım" ifadelerini kullandı. Evin haşarı çocuğu oldum ama kimseyi üzme amacı gütmedim hayatımda Taş yaptığı paylaşımda, 'Acılar gerçekten paylaşılınca dayanılır olabiliyormuş. Bütün Türkiye yavruma ağladınız, gözyaşlarımı sildiniz, iyi ki varsınız' derken şu ifadeleri kullandı: "Sanatçı arkadaşlarım eleştirilmiş cenazede yoktular diye ama hem olayın aniliği hem de mekan farklılığı beni yalnız göstermiş olsa da, hemen hepsi aradı sordu. Siyasetçisi, sanatçısı, sokaktaki vatandaşıyla, her fikir ve düşünceden, her politik partiden insanlar benimle ağladı. Ben evin haşarı çocuğu oldum hep malumunuz. Bazen sizleri kızdırmış da olabilirim ama kimseyi üzme amacı gütmedim hayatımda. Bizler bir aileymişiz oysa, acı yoldan öğrendim. Şimdi evladımdan yadigâr iki kuzumla ilgilenip onlara sahip çıkmak istiyorum. Benim kızım dünya iyisiydi, onu çok özlüyorum. O artık tüm Türkiye’nin kızı, evladı, canı. Ben ondan razıyım, Allah’ta razı olsun. Allah evlatlarınızı ve sevdiklerinizi sizlere bağışlasın. Onlara sarılın benim için, öpün, saçlarını okşayın, sevdiğinizi söyleyin benim için. Kızıma hasretim hiç bitmeyecek. Hepinize çok çok çok teşekkür ediyorum. Kusuruma bakmayın iyi değilim henüz ama torunlarım için biliyorum olmak zorundayım. Aramalarına dönemediğin herkesten çok özür diliyorum. Belki yine bi yerlerde karşılaşmak üzere çok sağolun."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/unlu-sarkici-atilla-tasin-zor-gunu-kizini-son-yolculuguna-ugurladi-1109422005.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

atilla taş