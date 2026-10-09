https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/unlu-sarkici-atilla-tasin-zor-gunu-kizini-son-yolculuguna-ugurladi-1109422005.html
Ünlü şarkıcı Atilla Taş'ın zor günü: Kızının tabutuna sarılıp ağladı
Ünlü şarkıcı Atilla Taş'ın zor günü: Kızının tabutuna sarılıp ağladı
Sputnik Türkiye
Mersin'de 14'üncü kattan düşerek hayatın kaybeden şarkıcı AtillaTaş'ın kızı Sezen Taş son yolculuğa uğurladı. 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T14:58+0300
2026-10-09T14:58+0300
2026-10-09T15:56+0300
yaşam
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Ünlü şarkıcı Atilla Taş, Mersin'de 14. kattaki evinden düşerek hayatını kaybeden kızı Sezen Taş'ı son yolculuğuna uğurladı. Mezitli Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından 34 yaşındaki Sezen Taş toprağa verildi. Cenaze törenine Taş'ın babası Atilla Taş, annesi İlkay Sarıköse ve aile yakınlar ile vatandaşlar katıldı.Ne olmuştu?Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'ndeki sitede yaşayan 2 çocuk annesi Sezen Taş, dün ikamet ettiği apartmanın 14. katındaki daireden düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/atilla-tasin-kizi-14-kattan-duserek-yasamini-yitirdi--1109396947.html
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atilla taş
Ünlü şarkıcı Atilla Taş'ın zor günü: Kızının tabutuna sarılıp ağladı
14:58 09.10.2026 (güncellendi: 15:56 09.10.2026)
Mersin'de 14'üncü kattan düşerek hayatın kaybeden şarkıcı AtillaTaş'ın kızı Sezen Taş son yolculuğa uğurladı.
Ünlü şarkıcı Atilla Taş, Mersin'de 14. kattaki evinden düşerek hayatını kaybeden kızı Sezen Taş'ı son yolculuğuna uğurladı. Mezitli Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından 34 yaşındaki Sezen Taş toprağa verildi. Cenaze törenine Taş'ın babası Atilla Taş, annesi İlkay Sarıköse ve aile yakınlar ile vatandaşlar katıldı.
Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'ndeki sitede yaşayan 2 çocuk annesi Sezen Taş, dün ikamet ettiği apartmanın 14. katındaki daireden düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.