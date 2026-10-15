https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/istanbulda-firtina-ucuslari-vurdu-43-ucak-inis-yapamadi-1109555392.html

İstanbul'da fırtına uçuşları vurdu: 43 uçak iniş yapamadı

İstanbul'da fırtına uçuşları vurdu: 43 uçak iniş yapamadı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak ve şiddetli rüzgar, hava ulaşımında aksamalara yol açtı. İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan 43 uçak, Türkiye ve... 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T07:09+0300

2026-10-15T07:09+0300

2026-10-15T07:09+0300

türki̇ye

sabiha gökçen

i̇stanbul havalimanı

sabiha gökçen havalimanı

esenboğa havalimanı

ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

türkiye

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İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar ve kuvvetli sağanak yağış, hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan 43 uçağın yurt içi ve yurt dışındaki alternatif havalimanlarına yönlendirildiğini açıkladı.Bakanlığın açıklamasına göre, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuş operasyonlarında aksamalar yaşandı. Şiddetli rüzgar ve rüzgar kesmesi nedeniyle bazı uçaklar iniş gerçekleştiremezken, Sabiha Gökçen'de iniş ve kalkış operasyonları geçici olarak durduruldu.İstanbul Havalimanı'na inemeyen 43 uçak nereye yönlendirildi?Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan 43 uçağın 39'unun Türkiye'deki, 4'ünün ise yurt dışındaki havalimanlarına yönlendirildiğini bildirdi.Bakanlığın paylaştığı verilere göre uçakların yönlendirildiği havalimanları ve sayıları şöyle:başkenti Atina'ya iniş yapması planlandı.Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar durdurulduOlumsuz hava koşulları, İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da uçuş operasyonlarını etkiledi.Bakanlık, şiddetli rüzgar ve rüzgar kesmesi (wind shear) nedeniyle havalimanında inişlere bir süre ara verildiğini, kalkışların ise saat 21.42'de durdurulduğunu açıkladı.Saat 22.00 itibarıyla Sabiha Gökçen'e iniş yapamayan 3 uçağın Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildiği bildirildi.Uçuş operasyonları saat 22.02'de yeniden başladıUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş ve kalkış operasyonlarının saat 22.02 itibarıyla yeniden başladığını duyurdu.Böylece kalkış operasyonlarına verilen ara yaklaşık 20 dakika sürdü. Bakanlığın açıklamasında, İstanbul Havalimanı'na yönlendirilen uçakların normal uçuş planlarına ne zaman döneceğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.Rüzgar kesmesi nedir, uçuşları neden etkiliyor?Hava ulaşımındaki aksamaların nedenleri arasında gösterilen rüzgar kesmesi (wind shear), rüzgarın hızında veya yönünde kısa mesafelerde meydana gelen ani değişimleri ifade ediyor.Özellikle uçakların iniş ve kalkış aşamalarında karşılaşabileceği bu meteorolojik olay, hava aracının uçuş performansını ve yaklaşma koşullarını etkileyebiliyor.Bu nedenle havalimanlarında şiddetli rüzgar ve rüzgar kesmesi görüldüğünde, uçuş güvenliğinin sağlanması amacıyla operasyonlara geçici olarak ara verilebiliyor veya uçaklar alternatif havalimanlarına yönlendirilebiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/yagislar-siddetleniyor-meteorolojiden-istanbul-dahil-50-il-icin-alarm-1109554550.html

türki̇ye

i̇stanbul havalimanı

sabiha gökçen havalimanı

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sabiha gökçen, i̇stanbul havalimanı, sabiha gökçen havalimanı, esenboğa havalimanı, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, türkiye