https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/istanbulda-elektrik-akimina-kapilarak-hayatini-kaybetmisti-14-yasindaki-mahmut-duzcede-topraga-1109583727.html
İstanbul'da elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti: 14 yaşındaki Mahmut, Düzce'de toprağa verildi
İstanbul'da elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti: 14 yaşındaki Mahmut, Düzce'de toprağa verildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Fatih ilçesinde şiddetli yağışın ardından oluşan su birikintisinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mahmut Işıldak'ın... 15.10.2026, Sputnik Türkiye
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Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı'nda elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Mahmut Işıldak için İstanbul'daki İsmailağa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yerel yöneticiler ve çok sayıda kişi katıldı.Cenaze, namazın ardından Düzce'nin Doğanlı köyüne götürüldü. Dedesinin evinin bahçesinde helallik alınmasının ardından 14 yaşındaki Işıldak'ın naaşı köy mezarlığında defnedildi. Düzce Valisi Mehmet Makas da cenaze evine taziye ziyaretinde bulundu.Torunuyla aynı adı taşıyan 70 yaşındaki dede Mahmut Işıldak, yaşadıkları acının çok büyük olduğunu belirterek, "Ölen oğlum hafızdı zaten. Onları okutup hepsini hafız yaptı. 3 oğlan, 2 kızdı, şimdi 2 oğlan, 2 kızı kaldı. Mevlam bizi topraktan yarattı, toprak olacağız. Hepimiz öleceğiz, herkes yaşayacak bunu. Çocuklarım da var, Ümraniye'de. Devamlı telefonla görüşüyorduk. Yalnız şunu söyleyeyim hanımla evlat acısı çok acıymış. Onun için çok ağladım" ifadelerini kullandı.Mahmut Işıldak'ın İstanbul'da medrese eğitimi aldığı ve hafızlık yaptığı öğrenildi. Amcası Mustafa Işıldak ise "Rahmetli yeğenim ağabeyimin ortanca oğluydu. İstanbul'da yaşıyorlar. Orada medrese eğitimi alıyordu. Böyle bir olay yaşadık. Takdiriilahi. Mevlam ne derse o oluyor. Acımız büyük, kelimelere sığmıyor. Peş peşe 3 cenazemiz oldu. Mart'ın 26'sında ağabeyimi, Temmuz'un 21'inde annemi, şimdi de yeğenim Mahmut Işıldak'ı kaybettik. Babamla isimleri aynı zaten" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/fatihte-bir-cocuk-su-birikintisinde-elektrik-akimina-kapilmasi-nedeniyle-hayatini-kaybetti--1109548476.html
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düzce, cenaze, cenaze töreni, cenaze evi, cenaze namazı, cenaze nakil aracı, sel, sel felaketi, i̇stanbul, i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett), i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
İstanbul'da elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti: 14 yaşındaki Mahmut, Düzce'de toprağa verildi
İstanbul'un Fatih ilçesinde şiddetli yağışın ardından oluşan su birikintisinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mahmut Işıldak'ın cenazesi, memleketi Düzce'de toprağa verildi.
Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı'nda elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Mahmut Işıldak için İstanbul'daki İsmailağa Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yerel yöneticiler ve çok sayıda kişi katıldı.
Cenaze, namazın ardından Düzce'nin Doğanlı köyüne götürüldü. Dedesinin evinin bahçesinde helallik alınmasının ardından 14 yaşındaki Işıldak'ın naaşı köy mezarlığında defnedildi. Düzce Valisi Mehmet Makas da cenaze evine taziye ziyaretinde bulundu.
Torunuyla aynı adı taşıyan 70 yaşındaki dede Mahmut Işıldak, yaşadıkları acının çok büyük olduğunu belirterek, "Ölen oğlum hafızdı zaten. Onları okutup hepsini hafız yaptı. 3 oğlan, 2 kızdı, şimdi 2 oğlan, 2 kızı kaldı. Mevlam bizi topraktan yarattı, toprak olacağız. Hepimiz öleceğiz, herkes yaşayacak bunu. Çocuklarım da var, Ümraniye'de. Devamlı telefonla görüşüyorduk. Yalnız şunu söyleyeyim hanımla evlat acısı çok acıymış. Onun için çok ağladım" ifadelerini kullandı.
Mahmut Işıldak'ın İstanbul'da medrese eğitimi aldığı ve hafızlık yaptığı öğrenildi. Amcası Mustafa Işıldak ise "Rahmetli yeğenim ağabeyimin ortanca oğluydu. İstanbul'da yaşıyorlar. Orada medrese eğitimi alıyordu. Böyle bir olay yaşadık. Takdiriilahi. Mevlam ne derse o oluyor. Acımız büyük, kelimelere sığmıyor. Peş peşe 3 cenazemiz oldu. Mart'ın 26'sında ağabeyimi, Temmuz'un 21'inde annemi, şimdi de yeğenim Mahmut Işıldak'ı kaybettik. Babamla isimleri aynı zaten" dedi.