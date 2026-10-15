Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/istanbulda-elektrik-akimina-kapilarak-hayatini-kaybetmisti-14-yasindaki-mahmut-duzcede-topraga-1109583727.html
İstanbul'da elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti: 14 yaşındaki Mahmut, Düzce'de toprağa verildi
İstanbul'da elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti: 14 yaşındaki Mahmut, Düzce'de toprağa verildi
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Fatih ilçesinde şiddetli yağışın ardından oluşan su birikintisinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mahmut Işıldak'ın... 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T20:31+0300
2026-10-15T20:31+0300
türki̇ye
düzce
cenaze
cenaze töreni
cenaze evi
cenaze namazı
cenaze nakil aracı
sel
sel felaketi
i̇stanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/0f/1109583544_0:431:2792:2002_1920x0_80_0_0_efc1e515ad106d6879e0513a3a5dbce4.jpg
Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı'nda elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Mahmut Işıldak için İstanbul'daki İsmailağa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yerel yöneticiler ve çok sayıda kişi katıldı.Cenaze, namazın ardından Düzce'nin Doğanlı köyüne götürüldü. Dedesinin evinin bahçesinde helallik alınmasının ardından 14 yaşındaki Işıldak'ın naaşı köy mezarlığında defnedildi. Düzce Valisi Mehmet Makas da cenaze evine taziye ziyaretinde bulundu.Torunuyla aynı adı taşıyan 70 yaşındaki dede Mahmut Işıldak, yaşadıkları acının çok büyük olduğunu belirterek, "Ölen oğlum hafızdı zaten. Onları okutup hepsini hafız yaptı. 3 oğlan, 2 kızdı, şimdi 2 oğlan, 2 kızı kaldı. Mevlam bizi topraktan yarattı, toprak olacağız. Hepimiz öleceğiz, herkes yaşayacak bunu. Çocuklarım da var, Ümraniye'de. Devamlı telefonla görüşüyorduk. Yalnız şunu söyleyeyim hanımla evlat acısı çok acıymış. Onun için çok ağladım" ifadelerini kullandı.Mahmut Işıldak'ın İstanbul'da medrese eğitimi aldığı ve hafızlık yaptığı öğrenildi. Amcası Mustafa Işıldak ise "Rahmetli yeğenim ağabeyimin ortanca oğluydu. İstanbul'da yaşıyorlar. Orada medrese eğitimi alıyordu. Böyle bir olay yaşadık. Takdiriilahi. Mevlam ne derse o oluyor. Acımız büyük, kelimelere sığmıyor. Peş peşe 3 cenazemiz oldu. Mart'ın 26'sında ağabeyimi, Temmuz'un 21'inde annemi, şimdi de yeğenim Mahmut Işıldak'ı kaybettik. Babamla isimleri aynı zaten" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/fatihte-bir-cocuk-su-birikintisinde-elektrik-akimina-kapilmasi-nedeniyle-hayatini-kaybetti--1109548476.html
türki̇ye
düzce
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/0f/1109583544_62:0:2731:2002_1920x0_80_0_0_b2acdfbfa326282c67cb7a7149d91dc1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
düzce, cenaze, cenaze töreni, cenaze evi, cenaze namazı, cenaze nakil aracı, sel, sel felaketi, i̇stanbul, i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett), i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
düzce, cenaze, cenaze töreni, cenaze evi, cenaze namazı, cenaze nakil aracı, sel, sel felaketi, i̇stanbul, i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett), i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

İstanbul'da elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti: 14 yaşındaki Mahmut, Düzce'de toprağa verildi

20:31 15.10.2026
© AA / Cem Tekkeşinoğluİstanbul'da elektrik akımına kapılarak ölen 14 yaşındaki Mahmut, Düzce'de toprağa verildi
İstanbul'da elektrik akımına kapılarak ölen 14 yaşındaki Mahmut, Düzce'de toprağa verildi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2026
© AA / Cem Tekkeşinoğlu
Abone ol
İstanbul'un Fatih ilçesinde şiddetli yağışın ardından oluşan su birikintisinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mahmut Işıldak'ın cenazesi, memleketi Düzce'de toprağa verildi.
Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı'nda elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Mahmut Işıldak için İstanbul'daki İsmailağa Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yerel yöneticiler ve çok sayıda kişi katıldı.
Cenaze, namazın ardından Düzce'nin Doğanlı köyüne götürüldü. Dedesinin evinin bahçesinde helallik alınmasının ardından 14 yaşındaki Işıldak'ın naaşı köy mezarlığında defnedildi. Düzce Valisi Mehmet Makas da cenaze evine taziye ziyaretinde bulundu.
Torunuyla aynı adı taşıyan 70 yaşındaki dede Mahmut Işıldak, yaşadıkları acının çok büyük olduğunu belirterek, "Ölen oğlum hafızdı zaten. Onları okutup hepsini hafız yaptı. 3 oğlan, 2 kızdı, şimdi 2 oğlan, 2 kızı kaldı. Mevlam bizi topraktan yarattı, toprak olacağız. Hepimiz öleceğiz, herkes yaşayacak bunu. Çocuklarım da var, Ümraniye'de. Devamlı telefonla görüşüyorduk. Yalnız şunu söyleyeyim hanımla evlat acısı çok acıymış. Onun için çok ağladım" ifadelerini kullandı.
Mahmut Işıldak'ın İstanbul'da medrese eğitimi aldığı ve hafızlık yaptığı öğrenildi. Amcası Mustafa Işıldak ise "Rahmetli yeğenim ağabeyimin ortanca oğluydu. İstanbul'da yaşıyorlar. Orada medrese eğitimi alıyordu. Böyle bir olay yaşadık. Takdiriilahi. Mevlam ne derse o oluyor. Acımız büyük, kelimelere sığmıyor. Peş peşe 3 cenazemiz oldu. Mart'ın 26'sında ağabeyimi, Temmuz'un 21'inde annemi, şimdi de yeğenim Mahmut Işıldak'ı kaybettik. Babamla isimleri aynı zaten" dedi.
sağanak yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2026
TÜRKİYE
Fatih'te su birikintisine basan çocuk akıma kapılarak hayatını kaybetti
Dün, 22:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала