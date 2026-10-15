https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/istanbulda-elektrik-akimina-kapilarak-hayatini-kaybetmisti-14-yasindaki-mahmut-duzcede-topraga-1109583727.html

İstanbul'da elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti: 14 yaşındaki Mahmut, Düzce'de toprağa verildi

İstanbul'da elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti: 14 yaşındaki Mahmut, Düzce'de toprağa verildi

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Fatih ilçesinde şiddetli yağışın ardından oluşan su birikintisinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mahmut Işıldak'ın... 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T20:31+0300

2026-10-15T20:31+0300

2026-10-15T20:31+0300

türki̇ye

düzce

cenaze

cenaze töreni

cenaze evi

cenaze namazı

cenaze nakil aracı

sel

sel felaketi

i̇stanbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/0f/1109583544_0:431:2792:2002_1920x0_80_0_0_efc1e515ad106d6879e0513a3a5dbce4.jpg

Balat Mahallesi Çukurbostan Parkı'nda elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Mahmut Işıldak için İstanbul'daki İsmailağa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yerel yöneticiler ve çok sayıda kişi katıldı.Cenaze, namazın ardından Düzce'nin Doğanlı köyüne götürüldü. Dedesinin evinin bahçesinde helallik alınmasının ardından 14 yaşındaki Işıldak'ın naaşı köy mezarlığında defnedildi. Düzce Valisi Mehmet Makas da cenaze evine taziye ziyaretinde bulundu.Torunuyla aynı adı taşıyan 70 yaşındaki dede Mahmut Işıldak, yaşadıkları acının çok büyük olduğunu belirterek, "Ölen oğlum hafızdı zaten. Onları okutup hepsini hafız yaptı. 3 oğlan, 2 kızdı, şimdi 2 oğlan, 2 kızı kaldı. Mevlam bizi topraktan yarattı, toprak olacağız. Hepimiz öleceğiz, herkes yaşayacak bunu. Çocuklarım da var, Ümraniye'de. Devamlı telefonla görüşüyorduk. Yalnız şunu söyleyeyim hanımla evlat acısı çok acıymış. Onun için çok ağladım" ifadelerini kullandı.Mahmut Işıldak'ın İstanbul'da medrese eğitimi aldığı ve hafızlık yaptığı öğrenildi. Amcası Mustafa Işıldak ise "Rahmetli yeğenim ağabeyimin ortanca oğluydu. İstanbul'da yaşıyorlar. Orada medrese eğitimi alıyordu. Böyle bir olay yaşadık. Takdiriilahi. Mevlam ne derse o oluyor. Acımız büyük, kelimelere sığmıyor. Peş peşe 3 cenazemiz oldu. Mart'ın 26'sında ağabeyimi, Temmuz'un 21'inde annemi, şimdi de yeğenim Mahmut Işıldak'ı kaybettik. Babamla isimleri aynı zaten" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/fatihte-bir-cocuk-su-birikintisinde-elektrik-akimina-kapilmasi-nedeniyle-hayatini-kaybetti--1109548476.html

türki̇ye

düzce

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

düzce, cenaze, cenaze töreni, cenaze evi, cenaze namazı, cenaze nakil aracı, sel, sel felaketi, i̇stanbul, i̇stanbul elektrik tramvay ve tünel i̇şletmeleri (i̇ett), i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)