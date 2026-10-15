https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/istanbulda-barajlarin-doluluk-orani-bir-gunde-716-artti-1109562259.html

İstanbul'da barajlarda bir günde rekor artış yaşandı

İstanbul'da barajlarda bir günde rekor artış yaşandı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da dün etkisini gösteren yağış nedeniyle barajlardaki doluluk oranları bir günde yüzde 7.16 oranında arttı. 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T10:32+0300

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i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)

i̇stanbul

baraj doluluk

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İSKİ verilerine göre, İstanbul'da dün hayatı felç eden yağmur nedeniyle barajlardaki doluluk oranı bir günde yüzde 7.16 artarak yüzde 45.22'ye ulaştı. Barajlardaki doluluk oranı 15 Ekim 2025'te yüzde 24.96 olarak ölçülmüştü. Barajlardaki doluluk oranlarıSu miktarı Istrancalar'da yüzde 84,2, Terkos'ta yüzde 34,64, Sazlıdere'de yüzde 27,47, Alibey'de yüzde 68,13, Büyükçekmece'de yüzde 29,02, Ömerli'de yüzde 62,17, Darlık'ta yüzde 67,74, Elmalı'da yüzde 100, Pabuçdere'de yüzde 3,41 ve Kazandere'de yüzde 8,28 olarak ölçüldü.Barajların son 10 yıldaki su seviyeleriİSKİ istatistiklerine göre, 15 Ekim tarihli baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 41,88, 2017'de yüzde 53,17, 2018'de yüzde 53,95, 2019'da yüzde 45,86, 2020'de yüzde 33,21, 2021'de yüzde 47,7, 2022'de yüzde 44,56, 2023'te yüzde 21,69, 2024'te yüzde 34,74, 2025'te yüzde 24,96 iken, bugünkü oran yüzde 45,22 olarak kayıtlara geçti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/istanbulda-barajlar-alarm-veriyor-doluluk-oranlari-son-10-yilda-3-kez-yuzde-40in-altina-dustu-1108854386.html

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