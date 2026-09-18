https://anlatilaninotesi.com.tr/20260918/istanbulda-barajlar-alarm-veriyor-doluluk-oranlari-son-10-yilda-3-kez-yuzde-40in-altina-dustu-1108854386.html

İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Doluluk oranları son 10 yılda 3. kez yüzde 40'ın altına düştü

İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Doluluk oranları son 10 yılda 3. kez yüzde 40'ın altına düştü

Sputnik Türkiye

İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranları, son 10 yılın eylül dönemlerine kıyasla üçüncü kez yüzde 40'ın altına geriledi. 18.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-18T11:41+0300

2026-09-18T11:41+0300

2026-09-18T11:52+0300

türki̇ye

i̇stanbul

i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)

baraj doluluk

susuzluk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/08/1088954976_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_aa25ff6a081fae16d19d482b1c13558e.jpg

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 18 Eylül itibarıyla kentin barajlarındaki ortalama doluluk oranı yüzde 38,03 olarak ölçüldü. Böylece İstanbul barajlarında, aynı tarihte oluşan yüzde 40'ın altındaki doluluk, son 10 yılda üçüncü kez kaydedildi. Uzmanlar ise İstanbul'da barajların dolması için sonbahar yağmurlarına dikkat çekti. Yıllara göre barajlardaki doluluk oranlarıİSKİ'nin yıllara göre karşılaştırma verilerine göre, 18 Eylül'de doluluk oranı 2017'de yüzde 57,33, 2018'de yüzde 57,97, 2019'da yüzde 52,76, 2020'de yüzde 41,21, 2021'de yüzde 53,56, 2022'de yüzde 52,14, 2023'te yüzde 25,28, 2024'te yüzde 41,26 ve 2025’te yüzde 33,49, 2026'da yüzde 38,03 olarak ölçüldü.Bu oran, son 10 yılda aynı tarihte yüzde 40'ın altında kaydedilen üçüncü doluluk oldu.Barajlardaki su miktarı da doluluk oranındaki gerilemeye paralel olarak azaldı. Kente su sağlayan baraj ve göletlerin toplam biriktirme kapasitesi 868 milyon 683 bin metreküp seviyesinde bulunurken barajlarda yaklaşık 330,03 milyon metreküp su kaldığı hesaplandı.Yağış miktarı azaldıİSKİ'nin 18 Eylül tarihli yıllar karşılaştırmasında baraj havzalarına düşen yıllık yağış miktarlarında da aşağı yönlü seyir dikkati çekiyor. Bu yıl baraj havzalarına düşen yağış miktarı 540,49 kilogram/metrekare olarak ölçüldü.İSKİ'nin verilerine göre 2023'te bu değer 852,64 kilogram/metrekare iken 2024'te 709,27, 2025'te 619,92 kilogram/metrekare olarak kaydedildi.Umutlar sonbahar yağışlarına kaldıİstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, kentteki su kaynaklarındaki gerilemede yağış rejimindeki değişimin yanı sıra yaz dönemindeki sıcak ve kurak hava koşullarının da etkili olduğunu söyledi.Özdemir, İstanbul'un su kaynakları açısından sonbahar yağışlarının kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Yaz döneminde azalan baraj seviyelerinin yeniden yükselmesi için sonbahar ve kış aylarında düzenli yağışlara ihtiyaç bulunduğunu belirten Özdemir, özellikle havzalara düşecek yağışların barajların doluluk seviyeleri üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.Özdemir, sonbahar yağışlarının yalnızca mevcut su miktarının artırılması açısından değil, yeni su yılına daha yüksek rezervle girilmesi bakımından da önem taşıdığını kaydetti.Yağışların mevsim geneline dengeli yayılmasının su kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu vurgulayan Özdemir, "Önümüzdeki sonbahar ve kış döneminde alınacak yağışlar İstanbul'un su kaynakları açısından belirleyici olacak. Düzenli ve yeterli yağışların gerçekleşmesi barajların yeniden beslenmesini sağlayacaktır. Bunun yanında yağışların yetersiz kalması halinde mevcut rezervlerin üzerindeki baskı devam edecektir." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260910/sular-cekildi-batik-koy-yeniden-gun-yuzune-cikti-1108669284.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), baraj doluluk, susuzluk