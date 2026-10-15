https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/ingiltere-ukrayna-icin-yeni-askeri-teknolojiler-gelistirme-sozu-verdi-1109552385.html
İngiltere, Ukrayna için yeni askeri teknolojiler geliştirme sözü verdi
İngiltere, Ukrayna için yeni askeri teknolojiler geliştirme sözü verdi
Sputnik Türkiye
İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Londra’da Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, ülkesinin Ukrayna’da kullanılmak üzere yenilikçi askeri çözümler... 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T01:29+0300
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İngiltere Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Burnham ile Zelenskiy, çarşamba günü Londra’da bir araya geldi. Görüşme öncesinde İngiliz hükümeti, Kiev’e hava savunmasında kullanılan Martlet hafif çok amaçlı füzelerin (LMM) sevkiyatını hızlandırma taahhüdünde bulundu.Downing Street’in açıklamasında, “Başbakan, diğer ortakların sağladığı teçhizatın İngiliz teknolojileriyle donatılması da dahil olmak üzere, İngiltere’nin Ukrayna’da savaş alanında kullanılacak yenilikçi askeri çözümler geliştirmeyi sürdüreceğini belirtti” ifadelerine yer verildi.Burnham’ın ayrıca İngiliz yapımı uzun menzilli füzelerin sevkiyatı ile diğer ülkelerin Kiev’e silah tedarikini desteklemeye yönelik diplomatik girişimlerin sürdürüleceğini aktardığı belirtildi.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova daha önce İngiltere’nin Ukrayna çatışmasının resmen tarafı haline gelmesine “bir adım kaldığını” söylemişti.Burnham liderliğindeki yeni hükümetin ilişkilerde yeni bir sayfa açma fırsatına sahip olduğunu ancak Ukrayna krizini daha da körükleme yolunu seçtiğini belirten Zaharova, Burnham’ın ilk yurt dışı ziyaretini Kiev’e gerçekleştirdiğini hatırlatarak, İngiltere Başbakanı’nın bu ziyarette SCALP/Storm Shadow füzelerinin üretimine destek sözü verdiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/rus-diplomat-nato-savas-ekonomisine-geciyor-1109548581.html
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i̇ngiltere, ukrayna, andy burnham, vladimir zelenskiy, kiev, londra, martlet, storm shadow
İngiltere, Ukrayna için yeni askeri teknolojiler geliştirme sözü verdi
01:29 15.10.2026 (güncellendi: 01:30 15.10.2026)
İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Londra’da Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, ülkesinin Ukrayna’da kullanılmak üzere yenilikçi askeri çözümler geliştirmeyi sürdüreceğini açıkladı.
İngiltere Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Burnham ile Zelenskiy, çarşamba günü Londra’da bir araya geldi. Görüşme öncesinde İngiliz hükümeti, Kiev’e hava savunmasında kullanılan Martlet hafif çok amaçlı füzelerin (LMM) sevkiyatını hızlandırma taahhüdünde bulundu.
Downing Street’in açıklamasında, “Başbakan, diğer ortakların sağladığı teçhizatın İngiliz teknolojileriyle donatılması da dahil olmak üzere, İngiltere’nin Ukrayna’da savaş alanında kullanılacak yenilikçi askeri çözümler geliştirmeyi sürdüreceğini belirtti” ifadelerine yer verildi.
Burnham’ın ayrıca İngiliz yapımı uzun menzilli füzelerin sevkiyatı ile diğer ülkelerin Kiev’e silah tedarikini desteklemeye yönelik diplomatik girişimlerin sürdürüleceğini aktardığı belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova daha önce İngiltere’nin Ukrayna çatışmasının resmen tarafı haline gelmesine “bir adım kaldığını” söylemişti.
Burnham liderliğindeki yeni hükümetin ilişkilerde yeni bir sayfa açma fırsatına sahip olduğunu ancak Ukrayna krizini daha da körükleme yolunu seçtiğini belirten Zaharova, Burnham’ın ilk yurt dışı ziyaretini Kiev’e gerçekleştirdiğini hatırlatarak, İngiltere Başbakanı’nın bu ziyarette SCALP/Storm Shadow füzelerinin üretimine destek sözü verdiğini ifade etmişti.