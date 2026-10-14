Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/rus-diplomat-nato-savas-ekonomisine-geciyor-1109548581.html
Rus diplomat: NATO savaş ekonomisine geçiyor
Rus diplomat: NATO savaş ekonomisine geçiyor
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Viyana’daki askeri güvenlik ve silahların kontrolü müzakereleri heyeti başkanı Yuliya Jdanova, NATO ülkelerinin düşük maliyetli ve seri üretime uygun... 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T22:26+0300
2026-10-14T22:26+0300
dünya
nato
avrupa güvenlik ve i̇şbirliği teşkilatı (agi̇t)
rusya
viyana
ukrayna
güvenlik
silah kontrolü
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
paralı asker
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101328/48/1013284888_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_2577a316c0a83dac45ebbfa903c14f5a.jpg
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Güvenlik İşbirliği Forumu’nda konuşan Jdanova, NATO ülkelerinin savunma sanayisinde dağıtık üretim modelini uygulamaya başladığını söyledi.NATO’nun nispeten ucuz insansız hava araçlarına yatırım yapmayı ve çift kullanımlı ürünlere ağırlık vermeyi planladığını belirten Jdanova, bu modelin maliyetleri düşürdüğünü ve üretimin hızla artırılmasına olanak sağladığını kaydetti.‘Rusya tehdidi farklı planları gizliyor’NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı General Alexus Grynkewich’in Varşova Güvenlik Forumu’nda açıkladığı “Zafer Teorisi”ni değerlendiren Jdanova, söz konusu planın NATO’nun Rusya’ya karşı yüksek yoğunluklu çatışmaya hazırlandığını gösterdiğini belirtti.Grynkewich’in olası bir Rus saldırısını püskürtmeye yönelik plan sunduğunu belirten Jdanova, “Rus işgali” söyleminin farklı planları gizlemek amacıyla kullanıldığını ifade etti. Rus diplomat, Grynkewich’in de İttifak’ın böyle bir saldırı beklemediğini kabul ettiğini aktardı.AGİT ülkelerine silah sevkiyatı eleştirisiBazı AGİT ülkelerinin uluslararası insancıl hukuka uyulması çağrısı yaparken çatışma bölgelerine silah göndermeye devam ettiğini belirten Jdanova, bu tutumun çelişkili olduğunu söyledi.Jdanova, 2022’de yerleşim alanlarında patlayıcı silah kullanımının siviller üzerindeki insani sonuçlarına karşı siyasi bildiriyi ilk destekleyen ülkelerden biri olan Almanya’yı örnek gösterdi.‘Batılı silahlar yasa dışı ticarete konu oluyor’Ukrayna’ya yapılan silah sevkiyatının Batı menşeli silah ve askeri teçhizatın kontrolsüz ve benzeri görülmemiş ölçekte yasa dışı ticaretine yol açtığını ifade eden Jdanova, bu süreçte Ukrayna ordusu komutanlığı ile istihbarat servislerinin önemli rol oynadığını vurguladı.‘En az 20 bin yabancı paralı asker savaştı’Jdanova ayrıca, 2022’den bu yana en az 20 bin yabancı paralı askerin Ukrayna tarafında çatışmalara katıldığını belirtti. Bunların çoğunun ABD, İngiltere, Kanada ve Gürcistan’dan geldiğini kaydeden Rus diplomat, her bir ülkeden 700’den fazla kişinin Ukrayna’ya gittiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/kremlin-avrupalilar-ukraynadaki-catismanin-surmesi-icin-her-seyi-yapiyor-1109532196.html
rusya
viyana
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101328/48/1013284888_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_bfacbbc6ea68f887f2558a242c73e5b8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
nato, avrupa güvenlik ve i̇şbirliği teşkilatı (agi̇t), rusya, viyana, ukrayna, güvenlik, silah kontrolü, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), paralı asker
nato, avrupa güvenlik ve i̇şbirliği teşkilatı (agi̇t), rusya, viyana, ukrayna, güvenlik, silah kontrolü, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), paralı asker

Rus diplomat: NATO savaş ekonomisine geçiyor

22:26 14.10.2026
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinNATO
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2026
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya’nın Viyana’daki askeri güvenlik ve silahların kontrolü müzakereleri heyeti başkanı Yuliya Jdanova, NATO ülkelerinin düşük maliyetli ve seri üretime uygun silahlara yönelmesinin “savaş ekonomisine geçişin işareti” olduğunu belirtti.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Güvenlik İşbirliği Forumu’nda konuşan Jdanova, NATO ülkelerinin savunma sanayisinde dağıtık üretim modelini uygulamaya başladığını söyledi.
NATO’nun nispeten ucuz insansız hava araçlarına yatırım yapmayı ve çift kullanımlı ürünlere ağırlık vermeyi planladığını belirten Jdanova, bu modelin maliyetleri düşürdüğünü ve üretimin hızla artırılmasına olanak sağladığını kaydetti.
Tarih, askeri sanayinin ucuz ve basitleştirilmiş ürünlerin seri üretimine yönelmesinin, üretimin savaş koşullarına göre yeniden yapılandırıldığını gösterdiğini ortaya koyuyor.

‘Rusya tehdidi farklı planları gizliyor’

NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı General Alexus Grynkewich’in Varşova Güvenlik Forumu’nda açıkladığı “Zafer Teorisi”ni değerlendiren Jdanova, söz konusu planın NATO’nun Rusya’ya karşı yüksek yoğunluklu çatışmaya hazırlandığını gösterdiğini belirtti.
Grynkewich’in olası bir Rus saldırısını püskürtmeye yönelik plan sunduğunu belirten Jdanova, “Rus işgali” söyleminin farklı planları gizlemek amacıyla kullanıldığını ifade etti. Rus diplomat, Grynkewich’in de İttifak’ın böyle bir saldırı beklemediğini kabul ettiğini aktardı.

AGİT ülkelerine silah sevkiyatı eleştirisi

Bazı AGİT ülkelerinin uluslararası insancıl hukuka uyulması çağrısı yaparken çatışma bölgelerine silah göndermeye devam ettiğini belirten Jdanova, bu tutumun çelişkili olduğunu söyledi.
Jdanova, 2022’de yerleşim alanlarında patlayıcı silah kullanımının siviller üzerindeki insani sonuçlarına karşı siyasi bildiriyi ilk destekleyen ülkelerden biri olan Almanya’yı örnek gösterdi.

‘Batılı silahlar yasa dışı ticarete konu oluyor’

Ukrayna’ya yapılan silah sevkiyatının Batı menşeli silah ve askeri teçhizatın kontrolsüz ve benzeri görülmemiş ölçekte yasa dışı ticaretine yol açtığını ifade eden Jdanova, bu süreçte Ukrayna ordusu komutanlığı ile istihbarat servislerinin önemli rol oynadığını vurguladı.

‘En az 20 bin yabancı paralı asker savaştı’

Jdanova ayrıca, 2022’den bu yana en az 20 bin yabancı paralı askerin Ukrayna tarafında çatışmalara katıldığını belirtti. Bunların çoğunun ABD, İngiltere, Kanada ve Gürcistan’dan geldiğini kaydeden Rus diplomat, her bir ülkeden 700’den fazla kişinin Ukrayna’ya gittiğini ifade etti.
Điện Kremlin ở Moscow - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2026
UKRAYNA KRİZİ
Kremlin: Avrupalılar Ukrayna'daki çatışmanın sürmesi için her şeyi yapıyor
13:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала