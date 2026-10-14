https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/rus-diplomat-nato-savas-ekonomisine-geciyor-1109548581.html

Rus diplomat: NATO savaş ekonomisine geçiyor

Rus diplomat: NATO savaş ekonomisine geçiyor

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Viyana’daki askeri güvenlik ve silahların kontrolü müzakereleri heyeti başkanı Yuliya Jdanova, NATO ülkelerinin düşük maliyetli ve seri üretime uygun... 14.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-14T22:26+0300

2026-10-14T22:26+0300

2026-10-14T22:26+0300

dünya

nato

avrupa güvenlik ve i̇şbirliği teşkilatı (agi̇t)

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viyana

ukrayna

güvenlik

silah kontrolü

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Güvenlik İşbirliği Forumu’nda konuşan Jdanova, NATO ülkelerinin savunma sanayisinde dağıtık üretim modelini uygulamaya başladığını söyledi.NATO’nun nispeten ucuz insansız hava araçlarına yatırım yapmayı ve çift kullanımlı ürünlere ağırlık vermeyi planladığını belirten Jdanova, bu modelin maliyetleri düşürdüğünü ve üretimin hızla artırılmasına olanak sağladığını kaydetti.‘Rusya tehdidi farklı planları gizliyor’NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı General Alexus Grynkewich’in Varşova Güvenlik Forumu’nda açıkladığı “Zafer Teorisi”ni değerlendiren Jdanova, söz konusu planın NATO’nun Rusya’ya karşı yüksek yoğunluklu çatışmaya hazırlandığını gösterdiğini belirtti.Grynkewich’in olası bir Rus saldırısını püskürtmeye yönelik plan sunduğunu belirten Jdanova, “Rus işgali” söyleminin farklı planları gizlemek amacıyla kullanıldığını ifade etti. Rus diplomat, Grynkewich’in de İttifak’ın böyle bir saldırı beklemediğini kabul ettiğini aktardı.AGİT ülkelerine silah sevkiyatı eleştirisiBazı AGİT ülkelerinin uluslararası insancıl hukuka uyulması çağrısı yaparken çatışma bölgelerine silah göndermeye devam ettiğini belirten Jdanova, bu tutumun çelişkili olduğunu söyledi.Jdanova, 2022’de yerleşim alanlarında patlayıcı silah kullanımının siviller üzerindeki insani sonuçlarına karşı siyasi bildiriyi ilk destekleyen ülkelerden biri olan Almanya’yı örnek gösterdi.‘Batılı silahlar yasa dışı ticarete konu oluyor’Ukrayna’ya yapılan silah sevkiyatının Batı menşeli silah ve askeri teçhizatın kontrolsüz ve benzeri görülmemiş ölçekte yasa dışı ticaretine yol açtığını ifade eden Jdanova, bu süreçte Ukrayna ordusu komutanlığı ile istihbarat servislerinin önemli rol oynadığını vurguladı.‘En az 20 bin yabancı paralı asker savaştı’Jdanova ayrıca, 2022’den bu yana en az 20 bin yabancı paralı askerin Ukrayna tarafında çatışmalara katıldığını belirtti. Bunların çoğunun ABD, İngiltere, Kanada ve Gürcistan’dan geldiğini kaydeden Rus diplomat, her bir ülkeden 700’den fazla kişinin Ukrayna’ya gittiğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/kremlin-avrupalilar-ukraynadaki-catismanin-surmesi-icin-her-seyi-yapiyor-1109532196.html

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nato, avrupa güvenlik ve i̇şbirliği teşkilatı (agi̇t), rusya, viyana, ukrayna, güvenlik, silah kontrolü, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), paralı asker