https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/rus-diplomat-nato-savas-ekonomisine-geciyor-1109548581.html
Rus diplomat: NATO savaş ekonomisine geçiyor
Rus diplomat: NATO savaş ekonomisine geçiyor
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Viyana’daki askeri güvenlik ve silahların kontrolü müzakereleri heyeti başkanı Yuliya Jdanova, NATO ülkelerinin düşük maliyetli ve seri üretime uygun... 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T22:26+0300
2026-10-14T22:26+0300
2026-10-14T22:26+0300
dünya
nato
avrupa güvenlik ve i̇şbirliği teşkilatı (agi̇t)
rusya
viyana
ukrayna
güvenlik
silah kontrolü
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
paralı asker
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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Güvenlik İşbirliği Forumu’nda konuşan Jdanova, NATO ülkelerinin savunma sanayisinde dağıtık üretim modelini uygulamaya başladığını söyledi.NATO’nun nispeten ucuz insansız hava araçlarına yatırım yapmayı ve çift kullanımlı ürünlere ağırlık vermeyi planladığını belirten Jdanova, bu modelin maliyetleri düşürdüğünü ve üretimin hızla artırılmasına olanak sağladığını kaydetti.‘Rusya tehdidi farklı planları gizliyor’NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı General Alexus Grynkewich’in Varşova Güvenlik Forumu’nda açıkladığı “Zafer Teorisi”ni değerlendiren Jdanova, söz konusu planın NATO’nun Rusya’ya karşı yüksek yoğunluklu çatışmaya hazırlandığını gösterdiğini belirtti.Grynkewich’in olası bir Rus saldırısını püskürtmeye yönelik plan sunduğunu belirten Jdanova, “Rus işgali” söyleminin farklı planları gizlemek amacıyla kullanıldığını ifade etti. Rus diplomat, Grynkewich’in de İttifak’ın böyle bir saldırı beklemediğini kabul ettiğini aktardı.AGİT ülkelerine silah sevkiyatı eleştirisiBazı AGİT ülkelerinin uluslararası insancıl hukuka uyulması çağrısı yaparken çatışma bölgelerine silah göndermeye devam ettiğini belirten Jdanova, bu tutumun çelişkili olduğunu söyledi.Jdanova, 2022’de yerleşim alanlarında patlayıcı silah kullanımının siviller üzerindeki insani sonuçlarına karşı siyasi bildiriyi ilk destekleyen ülkelerden biri olan Almanya’yı örnek gösterdi.‘Batılı silahlar yasa dışı ticarete konu oluyor’Ukrayna’ya yapılan silah sevkiyatının Batı menşeli silah ve askeri teçhizatın kontrolsüz ve benzeri görülmemiş ölçekte yasa dışı ticaretine yol açtığını ifade eden Jdanova, bu süreçte Ukrayna ordusu komutanlığı ile istihbarat servislerinin önemli rol oynadığını vurguladı.‘En az 20 bin yabancı paralı asker savaştı’Jdanova ayrıca, 2022’den bu yana en az 20 bin yabancı paralı askerin Ukrayna tarafında çatışmalara katıldığını belirtti. Bunların çoğunun ABD, İngiltere, Kanada ve Gürcistan’dan geldiğini kaydeden Rus diplomat, her bir ülkeden 700’den fazla kişinin Ukrayna’ya gittiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/kremlin-avrupalilar-ukraynadaki-catismanin-surmesi-icin-her-seyi-yapiyor-1109532196.html
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nato, avrupa güvenlik ve i̇şbirliği teşkilatı (agi̇t), rusya, viyana, ukrayna, güvenlik, silah kontrolü, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), paralı asker
nato, avrupa güvenlik ve i̇şbirliği teşkilatı (agi̇t), rusya, viyana, ukrayna, güvenlik, silah kontrolü, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), paralı asker
Rus diplomat: NATO savaş ekonomisine geçiyor
Rusya’nın Viyana’daki askeri güvenlik ve silahların kontrolü müzakereleri heyeti başkanı Yuliya Jdanova, NATO ülkelerinin düşük maliyetli ve seri üretime uygun silahlara yönelmesinin “savaş ekonomisine geçişin işareti” olduğunu belirtti.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Güvenlik İşbirliği Forumu’nda konuşan Jdanova, NATO ülkelerinin savunma sanayisinde dağıtık üretim modelini uygulamaya başladığını söyledi.
NATO’nun nispeten ucuz insansız hava araçlarına yatırım yapmayı ve çift kullanımlı ürünlere ağırlık vermeyi planladığını belirten Jdanova, bu modelin maliyetleri düşürdüğünü ve üretimin hızla artırılmasına olanak sağladığını kaydetti.
Tarih, askeri sanayinin ucuz ve basitleştirilmiş ürünlerin seri üretimine yönelmesinin, üretimin savaş koşullarına göre yeniden yapılandırıldığını gösterdiğini ortaya koyuyor.
‘Rusya tehdidi farklı planları gizliyor’
NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı General Alexus Grynkewich’in Varşova Güvenlik Forumu’nda açıkladığı “Zafer Teorisi”ni değerlendiren Jdanova, söz konusu planın NATO’nun Rusya’ya karşı yüksek yoğunluklu çatışmaya hazırlandığını gösterdiğini belirtti.
Grynkewich’in olası bir Rus saldırısını püskürtmeye yönelik plan sunduğunu belirten Jdanova, “Rus işgali” söyleminin farklı planları gizlemek amacıyla kullanıldığını ifade etti. Rus diplomat, Grynkewich’in de İttifak’ın böyle bir saldırı beklemediğini kabul ettiğini aktardı.
AGİT ülkelerine silah sevkiyatı eleştirisi
Bazı AGİT ülkelerinin uluslararası insancıl hukuka uyulması çağrısı yaparken çatışma bölgelerine silah göndermeye devam ettiğini belirten Jdanova, bu tutumun çelişkili olduğunu söyledi.
Jdanova, 2022’de yerleşim alanlarında patlayıcı silah kullanımının siviller üzerindeki insani sonuçlarına karşı siyasi bildiriyi ilk destekleyen ülkelerden biri olan Almanya’yı örnek gösterdi.
‘Batılı silahlar yasa dışı ticarete konu oluyor’
Ukrayna’ya yapılan silah sevkiyatının Batı menşeli silah ve askeri teçhizatın kontrolsüz ve benzeri görülmemiş ölçekte yasa dışı ticaretine yol açtığını ifade eden Jdanova, bu süreçte Ukrayna ordusu komutanlığı ile istihbarat servislerinin önemli rol oynadığını vurguladı.
‘En az 20 bin yabancı paralı asker savaştı’
Jdanova ayrıca, 2022’den bu yana en az 20 bin yabancı paralı askerin Ukrayna tarafında çatışmalara katıldığını belirtti. Bunların çoğunun ABD, İngiltere, Kanada ve Gürcistan’dan geldiğini kaydeden Rus diplomat, her bir ülkeden 700’den fazla kişinin Ukrayna’ya gittiğini ifade etti.