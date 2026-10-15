https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/hakan-fidan-azerbaycandaki-zirvede-israil-cumhurbaskani-herzogun-konusmasi-baslarken-salonu-terk-1109572947.html
Hakan Fidan, Azerbaycan'daki zirvede İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un konuşması başlarken salonu terk etti
Hakan Fidan, Azerbaycan'daki zirvede İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un konuşması başlarken salonu terk etti
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Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin temsilcisi, Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7... 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T14:20+0300
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki CICA 7. Zirvesi'nde öğle saatlerindeki konuşmasına başladığı anlarda, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10'dan fazla ülkenin temsilcisi salonu terk etti.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindekilerin yerlerinden kalkarak salondan çıktığı görüldü.Aliyev ve Herzog görüştüİsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 14-15 Ekim 2026 tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 7. Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) Zirvesi'ne katıldı.Herzog, zirve kapsamında ev sahibi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki stratejik bağların güçlendirilmesi, güvenlik, enerji ve ticaret gibi alanlardaki iş birlikleri ele alınmıştır. Herzog ayrıca Azerbaycan'ın CICA dönem başkanlığının 2026-2028 yıllarına uzatılmasını tebrik etti.Herzog zirve marjında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Al-Zayani ile de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/turkiye-israil-baglantili-gemi-trafigini-yasakladi-1098746404.html
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hakan fidan, azerbaycan, isaac herzog, bakü, türkiye
Hakan Fidan, Azerbaycan'daki zirvede İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un konuşması başlarken salonu terk etti
14:20 15.10.2026 (güncellendi: 14:36 15.10.2026)
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin temsilcisi, Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi'nde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konuşması başlarken salondan ayrıldı.
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki CICA 7. Zirvesi'nde öğle saatlerindeki konuşmasına başladığı anlarda, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10'dan fazla ülkenin temsilcisi salonu terk etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve beraberindekilerin yerlerinden kalkarak salondan çıktığı görüldü.
Türkiye'nin İsrail devlet uçaklarına hava sahasını kapatması nedeniyle Herzog'un Bakü'ye Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait tarifeli bir seferle
seyahat ettiği bildirilmişti.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 14-15 Ekim 2026 tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 7. Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) Zirvesi'ne katıldı.
Herzog, zirve kapsamında ev sahibi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki stratejik bağların güçlendirilmesi, güvenlik, enerji ve ticaret gibi alanlardaki iş birlikleri ele alınmıştır. Herzog ayrıca Azerbaycan'ın CICA dönem başkanlığının 2026-2028 yıllarına uzatılmasını tebrik etti.
Herzog zirve marjında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Rashid Al-Zayani ile de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.