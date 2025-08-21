Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/turkiye-israil-baglantili-gemi-trafigini-yasakladi-1098746404.html
Türkiye İsrail bağlantılı gemi trafiğini çift yönlü olarak yasakladı
Türkiye İsrail bağlantılı gemi trafiğini çift yönlü olarak yasakladı
Sputnik Türkiye
Türkiye, İsrail’e karşı yeni bir ekonomik tedbir aldı. İsrail bayraklı veya İsrail sahipli gemilerin Türkiye’ye girişi, Türkiye bayraklı gemilerin de İsrail’e... 21.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-21T13:31+0300
2025-08-21T13:32+0300
dünya
i̇srail
türkiye
gemi
gemi
bayrak
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/04/1078044077_0:125:2394:1472_1920x0_80_0_0_67d03e5c33b8358e246ba819d4881570.jpg
Son dakika gelişmesine göre Türkiye, İsrail ile denizcilik alanında kapsamlı bir kısıtlama getirdi. Buna göre, İsrail bayrağı taşıyan veya İsrail sahipli gemilerin Türkiye’ye girişine izin verilmeyecek. Aynı şekilde Türkiye bayraklı gemilerin İsrail limanlarına gitmesi de yasaklandı.İsrail bağlantılı yükler de yasak kapsamındaKısıtlama yalnızca gemi trafiğiyle sınırlı kalmadı. Edinilen bilgilere göre, İsrail ile bağlantılı yüklerin Türkiye limanlarında işlem görmesi ya da konteyner aktarmalarının yapılması da engellenecek. Böylece İsrail ile deniz taşımacılığı üzerinden gerçekleşen ticari faaliyetler fiilen durdurulmuş olacak.Acentelere ve liman başkanlıklarına talimatKısıtlama kararı acentelere ve liman başkanlıklarına resmi yazıyla bildirildi. Yetkililer, armatörlerden gemilerinin işletmelerinin İsrail ile bağlantılı olmadığına ve askeri malzeme ya da İsrail’e yönlendirilecek yük taşımadıklarına dair sorumluluk imzası vermelerini talep ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/israilin-yeni-yerlesimleri-filistin-devleti-fikrini-yok-ediyor-1098738991.html
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/04/1078044077_133:0:2261:1596_1920x0_80_0_0_3225d4461e93b863fb092c0716b8b107.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇srail, türkiye, gemi, gemi, bayrak
i̇srail, türkiye, gemi, gemi, bayrak

Türkiye İsrail bağlantılı gemi trafiğini çift yönlü olarak yasakladı

13:31 21.08.2025 (güncellendi: 13:32 21.08.2025)
© AFP 2023 / -Kızıldeniz Husi gemi saldırı İsrail Filistin
Kızıldeniz Husi gemi saldırı İsrail Filistin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2025
© AFP 2023 / -
Abone ol
Türkiye, İsrail’e karşı yeni bir ekonomik tedbir aldı. İsrail bayraklı veya İsrail sahipli gemilerin Türkiye’ye girişi, Türkiye bayraklı gemilerin de İsrail’e gidişi tamamen yasaklandı. Ayrıca, İsrail bağlantılı yüklerin Türkiye limanlarında konteyner aktarmaları dahil işlem görmesine izin verilmeyecek.
Son dakika gelişmesine göre Türkiye, İsrail ile denizcilik alanında kapsamlı bir kısıtlama getirdi. Buna göre, İsrail bayrağı taşıyan veya İsrail sahipli gemilerin Türkiye’ye girişine izin verilmeyecek. Aynı şekilde Türkiye bayraklı gemilerin İsrail limanlarına gitmesi de yasaklandı.

İsrail bağlantılı yükler de yasak kapsamında

Kısıtlama yalnızca gemi trafiğiyle sınırlı kalmadı. Edinilen bilgilere göre, İsrail ile bağlantılı yüklerin Türkiye limanlarında işlem görmesi ya da konteyner aktarmalarının yapılması da engellenecek. Böylece İsrail ile deniz taşımacılığı üzerinden gerçekleşen ticari faaliyetler fiilen durdurulmuş olacak.

Acentelere ve liman başkanlıklarına talimat

Kısıtlama kararı acentelere ve liman başkanlıklarına resmi yazıyla bildirildi. Yetkililer, armatörlerden gemilerinin işletmelerinin İsrail ile bağlantılı olmadığına ve askeri malzeme ya da İsrail’e yönlendirilecek yük taşımadıklarına dair sorumluluk imzası vermelerini talep ediyor.

İsrail askeri araçları Batı Şeria'nın Tulkarem kasabasında görülüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2025
İsrail- Filistin çatışması
İsrail'in yeni yerleşimleri Filistin devleti fikrini yok ediyor
10:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала