Türkiye İsrail bağlantılı gemi trafiğini çift yönlü olarak yasakladı

Türkiye, İsrail’e karşı yeni bir ekonomik tedbir aldı. İsrail bayraklı veya İsrail sahipli gemilerin Türkiye’ye girişi, Türkiye bayraklı gemilerin de İsrail’e... 21.08.2025, Sputnik Türkiye

Son dakika gelişmesine göre Türkiye, İsrail ile denizcilik alanında kapsamlı bir kısıtlama getirdi. Buna göre, İsrail bayrağı taşıyan veya İsrail sahipli gemilerin Türkiye’ye girişine izin verilmeyecek. Aynı şekilde Türkiye bayraklı gemilerin İsrail limanlarına gitmesi de yasaklandı.İsrail bağlantılı yükler de yasak kapsamındaKısıtlama yalnızca gemi trafiğiyle sınırlı kalmadı. Edinilen bilgilere göre, İsrail ile bağlantılı yüklerin Türkiye limanlarında işlem görmesi ya da konteyner aktarmalarının yapılması da engellenecek. Böylece İsrail ile deniz taşımacılığı üzerinden gerçekleşen ticari faaliyetler fiilen durdurulmuş olacak.Acentelere ve liman başkanlıklarına talimatKısıtlama kararı acentelere ve liman başkanlıklarına resmi yazıyla bildirildi. Yetkililer, armatörlerden gemilerinin işletmelerinin İsrail ile bağlantılı olmadığına ve askeri malzeme ya da İsrail’e yönlendirilecek yük taşımadıklarına dair sorumluluk imzası vermelerini talep ediyor.

