https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/fon-krizi-odemede-oncelik-kucuk-yatirimcinin-350-bin-pay-sahibine-hakki-odenecek-1109533756.html
Fon krizi: Ödemede öncelik küçük yatırımcının 350 bin pay sahibine hakkı ödenecek
Fon krizi: Ödemede öncelik küçük yatırımcının 350 bin pay sahibine hakkı ödenecek
Sputnik Türkiye
Tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşülmelerine başlandı. Teklifle, net yatırım tutarı... 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T14:22+0300
2026-10-14T14:22+0300
2026-10-14T14:22+0300
türki̇ye
fon
ödeme
sermaye piyasası kurulu (spk)
aksu
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başladı. Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, düzenlemenin kamu bütçesine yük getirmeyeceğini belirterek, ödemelerin fonların kendi mal varlıkları ile hukuka aykırı işlemlerden sorumlu kişi ve kuruluşlardan tahsil edilecek tutarlardan karşılanacağını söyledi. Aksu, "Ödemeler, fonların yalnızca kendi mal varlığından, hukuka aykırı fiilleri gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilerden tahsil edilen tutarlardan karşılanacaktır. Fatura aziz milletimize değil zararı oluşturan manipülatörlere ve sorumlulara ödetilecektir" dedi.1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılabilecekYatırımcıların alacaklarının hesaplanmasında net yatırım tutarının esas alınacağını belirten Aksu, bu tutarın yatırımcının fona fiilen koyduğu para ile fondan çektiği tutarlar üzerinden hesaplanacağını ifade etti. Net yatırım tutarının tasfiye tarihine kadar TÜFE ve Yİ-ÜFE değişim oranlarının aritmetik ortalamasıyla güncellenmesi öngörülüyor. Düzenlemeyle, nihai tasfiye süreci tamamlanmadan yatırımcılara kişi başına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılabilecek.Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında kalan vatandaşlara alacaklarının tamamının ödenebileceğini kaydeden Aksu, mevcut nakdin yetersiz olması durumunda ödemelerin net yatırım tutarı en düşük olan, yani en küçük yatırımcılardan başlanarak gerçekleştirileceğini belirtti. Aksu, yapılan değerlendirmelere göre yaklaşık 350 bin fon pay sahibinin net yatırım tutarlarının ödenmesinin öngörüldüğünü bildirdi.Teklifle, gerçeğe aykırı değerler üzerinden olağan dışı kazanç elde ederek fondan çıkan yatırımcılar için isteğe bağlı iade mekanizması da getiriliyor. Buna göre söz konusu kişiler, olağan emsal getiriyi aşan kazançlarını isteğe bağlı iade hesabına aktarabilecek. Bu mekanizma bir af veya cezasızlık anlamına gelmediği gibi isteğe bağlı iade yapanların cezai ve hukuki sorumlulukları ortadan kalkmıyor. SPK tarafından tasfiyesine karar verilen 131 fon bulunduğunu belirten Aksu, bunların piyasadaki toplam fon sayısının yüzde 4,6’sını oluşturduğunu ifade etti. Fon soruşturmaları kapsamında bugüne kadar 282 kişi hakkında işlem yapıldığını, 84 kişinin tutuklandığını ve 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığını aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/cevdet-yilmazdan-fon-aciklamasi-kamu-kaynagi-kullanilmasi-soz-konusu-degil-1109464216.html
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https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
fon, ödeme, sermaye piyasası kurulu (spk), aksu
fon, ödeme, sermaye piyasası kurulu (spk), aksu
Fon krizi: Ödemede öncelik küçük yatırımcının 350 bin pay sahibine hakkı ödenecek
Özel
Tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşülmelerine başlandı. Teklifle, net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan vatandaşlara paralarının tamamının ödenebilmesi, nakdin yetersiz kalması halinde ise ödemelere en küçük yatırımcılardan başlanması öngörülüyor.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başladı. Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, düzenlemenin kamu bütçesine yük getirmeyeceğini belirterek, ödemelerin fonların kendi mal varlıkları ile hukuka aykırı işlemlerden sorumlu kişi ve kuruluşlardan tahsil edilecek tutarlardan karşılanacağını söyledi.
Aksu, "Ödemeler, fonların yalnızca kendi mal varlığından, hukuka aykırı fiilleri gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilerden tahsil edilen tutarlardan karşılanacaktır. Fatura aziz milletimize değil zararı oluşturan manipülatörlere ve sorumlulara ödetilecektir" dedi.
1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılabilecek
Yatırımcıların alacaklarının hesaplanmasında net yatırım tutarının esas alınacağını belirten Aksu, bu tutarın yatırımcının fona fiilen koyduğu para ile fondan çektiği tutarlar üzerinden hesaplanacağını ifade etti. Net yatırım tutarının tasfiye tarihine kadar TÜFE ve Yİ-ÜFE değişim oranlarının aritmetik ortalamasıyla güncellenmesi öngörülüyor. Düzenlemeyle, nihai tasfiye süreci tamamlanmadan yatırımcılara kişi başına 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılabilecek.
Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında kalan vatandaşlara alacaklarının tamamının ödenebileceğini kaydeden Aksu, mevcut nakdin yetersiz olması durumunda ödemelerin net yatırım tutarı en düşük olan, yani en küçük yatırımcılardan başlanarak gerçekleştirileceğini belirtti. Aksu, yapılan değerlendirmelere göre yaklaşık 350 bin fon pay sahibinin net yatırım tutarlarının ödenmesinin öngörüldüğünü bildirdi.
Teklifle, gerçeğe aykırı değerler üzerinden olağan dışı kazanç elde ederek fondan çıkan yatırımcılar için isteğe bağlı iade mekanizması da getiriliyor. Buna göre söz konusu kişiler, olağan emsal getiriyi aşan kazançlarını isteğe bağlı iade hesabına aktarabilecek. Bu mekanizma bir af veya cezasızlık anlamına gelmediği gibi isteğe bağlı iade yapanların cezai ve hukuki sorumlulukları ortadan kalkmıyor. SPK tarafından tasfiyesine karar verilen 131 fon bulunduğunu belirten Aksu, bunların piyasadaki toplam fon sayısının yüzde 4,6’sını oluşturduğunu ifade etti. Fon soruşturmaları kapsamında bugüne kadar 282 kişi hakkında işlem yapıldığını, 84 kişinin tutuklandığını ve 27 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığını aktardı.