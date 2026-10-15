https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/emekli-abdli-yarbay-batinin-ukraynaya-destegi-sahadaki-durumu-degistiremez-1109585268.html
Emekli ABD’li yarbay: Batı’nın Ukrayna’ya desteği sahadaki durumu değiştiremez
Emekli ABD’li yarbay: Batı’nın Ukrayna’ya desteği sahadaki durumu değiştiremez
Sputnik Türkiye
Emekli ABD’li Yarbay Daniel Davis, Batı’nın sağlayacağı hiçbir desteğin Ukrayna ordusunun çatışma bölgesindeki durumunu değiştiremeyeceğini belirterek, “Sonuç... 15.10.2026, Sputnik Türkiye
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Emekli ABD’li Yarbay Daniel Davis, sosyal medya platformu X’te yayınladığı videoda Rusya-Ukrayna ihtilafındaki gelişmeleri değerlendirdi.Davis, "Zafer için gerekli tüm kaynaklar Rusya’nın elinde. İstisnasız hepsi. Sonuç şimdiden belli. Hiçbir şey bu tabloyu değiştiremez. Desteği keserek Ukrayna’yı yenilgiye mahkum etmiş olmuyoruz, çünkü her şey zaten bitti" ifadelerini kullandı.Mevcut durumdan Avrupalı liderleri sorumlu tutan Davis; eski İngiltere başbakanları Boris Johnson, Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz’i eleştirdi. Davis, Vladimir Zelenskiy’nin de önemli ölçüde sorumluluk taşıdığını belirtti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce cephedeki başarısızlıkların Kiev’i müzakere masasına oturmaya yöneltmesi gerektiğini söylemişti.Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya da Ukrayna birliklerinin büyük kayıplar verdiğini ve savaş kabiliyetini hızla yitirdiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/merzden-abdnin-dondurulmus-rus-varliklari-onerisine-ret-1109579926.html
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abd, ukrayna, rusya, boris johnson, keir starmer, friedrich merz, kiev, vladimir zelenskiy
abd, ukrayna, rusya, boris johnson, keir starmer, friedrich merz, kiev, vladimir zelenskiy
Emekli ABD’li yarbay: Batı’nın Ukrayna’ya desteği sahadaki durumu değiştiremez
Emekli ABD’li Yarbay Daniel Davis, Batı’nın sağlayacağı hiçbir desteğin Ukrayna ordusunun çatışma bölgesindeki durumunu değiştiremeyeceğini belirterek, “Sonuç şimdiden belli, artık hiçbir şey bu tabloyu değiştiremez” dedi.
Emekli ABD’li Yarbay Daniel Davis, sosyal medya platformu X’te yayınladığı videoda Rusya-Ukrayna ihtilafındaki gelişmeleri değerlendirdi.
Davis, "Zafer için gerekli tüm kaynaklar Rusya’nın elinde. İstisnasız hepsi. Sonuç şimdiden belli. Hiçbir şey bu tabloyu değiştiremez. Desteği keserek Ukrayna’yı yenilgiye mahkum etmiş olmuyoruz, çünkü her şey zaten bitti" ifadelerini kullandı.
Mevcut durumdan Avrupalı liderleri sorumlu tutan Davis; eski İngiltere başbakanları Boris Johnson, Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz’i eleştirdi. Davis, Vladimir Zelenskiy’nin de önemli ölçüde sorumluluk taşıdığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce cephedeki başarısızlıkların Kiev’i müzakere masasına oturmaya yöneltmesi gerektiğini söylemişti.
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya da Ukrayna birliklerinin büyük kayıplar verdiğini ve savaş kabiliyetini hızla yitirdiğini ifade etmişti.