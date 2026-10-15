https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/elon-musk-net-konustu-zelenskiyin-istifa-etme-zamani-geldi-1109575678.html
Elon Musk net konuştu: Zelenskiy'in istifa etme zamanı geldi
Elon Musk net konuştu: Zelenskiy'in istifa etme zamanı geldi
Sputnik Türkiye
Starlink'in askeri versiyonu Starshield sistemlerini yavaşlattığı gerekçesiyle Zelenskiy tarafından eleştirilen Musk, Zelenskiy'in savaşı uzatarak iktidarını... 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T15:25+0300
2026-10-15T15:25+0300
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ABD'li iş insanı Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy'e istifa çağrısında bulundu.Zelenskiy'in seçimlerle ve olası bir iktidar kaybıyla yüzleşmemek adına çatışmaları bitirmek istemediğini belirten Musk, "İşte bu katliam bu yüzden devam ediyor. Zelenskiy'in gitme zamanı geldi" ifadelerini kullandı.Starlink kısıtlaması gerilimi tırmandırdıGelişme, Kiev yönetiminin cephe hattında yaşadığı iletişim sorunlarının ardından yaşandı. Ukrayna tarafı, Starlink uydu interneti erişim hızına getirilen kısıtlamalar nedeniyle bazı askeri operasyonların aksadığını bildirmişti.Musk ise söz konusu sistemlerin yalnızca sivil ve savunma amaçlı kullanıma uygun olduğunu hatırlatarak, bahsedilen Starshield iletişim ağının doğrudan ABD hükümetinin kontrolünde bulunduğunu ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/bati-basini-trump-ve-muska-tepki-gosteren-zelenskiy-rus-petrol-rafinelerine-yeniden-emri-verdi-1109567442.html
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haberler, elon musk, vladimir zelenskiy, abd, ukrayna, starlink
haberler, elon musk, vladimir zelenskiy, abd, ukrayna, starlink
Elon Musk net konuştu: Zelenskiy'in istifa etme zamanı geldi
15:25 15.10.2026 (güncellendi: 15:26 15.10.2026)
Starlink'in askeri versiyonu Starshield sistemlerini yavaşlattığı gerekçesiyle Zelenskiy tarafından eleştirilen Musk, Zelenskiy'in savaşı uzatarak iktidarını korumaya çalıştığını belirterek görevinden ayrılması gerektiğini ifade etti.
ABD'li iş insanı Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Vladimir Zelenskiy'e istifa çağrısında bulundu.
Zelenskiy'in seçimlerle ve olası bir iktidar kaybıyla yüzleşmemek adına çatışmaları bitirmek istemediğini belirten Musk, "İşte bu katliam bu yüzden devam ediyor. Zelenskiy'in gitme zamanı geldi" ifadelerini kullandı.
Starlink kısıtlaması gerilimi tırmandırdı
Gelişme, Kiev yönetiminin cephe hattında yaşadığı iletişim sorunlarının ardından yaşandı. Ukrayna tarafı, Starlink uydu interneti erişim hızına getirilen kısıtlamalar nedeniyle bazı askeri operasyonların aksadığını bildirmişti.
Musk ise söz konusu sistemlerin yalnızca sivil ve savunma amaçlı kullanıma uygun olduğunu hatırlatarak, bahsedilen Starshield iletişim ağının doğrudan ABD hükümetinin kontrolünde bulunduğunu ifade etmişti.