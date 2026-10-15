https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/edirnede-gocmenleri-tasiyan-bot-batti-bir-cocuk-oldu-2-cocuk-kayboldu-1109565124.html
Edirne'de göçmenleri taşıyan bot battı: Bir çocuk öldü, 2 çocuk kayboldu
Edirne'de göçmenleri taşıyan bot battı: Bir çocuk öldü, 2 çocuk kayboldu
Sputnik Türkiye
Edirne'de içerisinde göçmen bir ailenin bulunduğu bot battı. 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk kayboldu. 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T11:32+0300
2026-10-15T11:32+0300
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türki̇ye
göçmen
göçmen çocuk
göçmen kaçakçılığı
meriç nehri
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Edirne'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişilik Irak uyruklu düzensiz göçmen ailenin içinde bulunduğu bot alabora oldu. Çocuklardan biri hayatını kaybetti, 2 çocuk ise akıntıya kapılarak kayboldu. Nehirdeki adacığa çıktılarAlınan bilgiye göre, anne, baba ve 3 çocuktan oluşan Irak uyruklu ailenin bulunduğu bot Meriç Nehri'nde alabora oldu. Anne, baba ve çocuklardan biri nehirdeki adacığa çıkmayı başarırken, 2 çocuk akıntıya kapılarak kayboldu.İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Adacıkta mahsur kalan anne, baba ve çocuk AFAD ekiplerince karaya çıkarıldı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Nehirde kaybolan 2 çocuğun bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerinin suda ve havada arama çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/cibuti-aciklarinda-gocmen-faciasi-buyuyor-15i-cocuk-139-kisi-oldu-1109463236.html
türki̇ye
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göçmen, göçmen çocuk, göçmen kaçakçılığı, meriç nehri
göçmen, göçmen çocuk, göçmen kaçakçılığı, meriç nehri
Edirne'de göçmenleri taşıyan bot battı: Bir çocuk öldü, 2 çocuk kayboldu
Edirne'de içerisinde göçmen bir ailenin bulunduğu bot battı. 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk kayboldu.
Edirne'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişilik Irak uyruklu düzensiz göçmen ailenin içinde bulunduğu bot alabora oldu. Çocuklardan biri hayatını kaybetti, 2 çocuk ise akıntıya kapılarak kayboldu.
Nehirdeki adacığa çıktılar
Alınan bilgiye göre, anne, baba ve 3 çocuktan oluşan Irak uyruklu ailenin bulunduğu bot Meriç Nehri'nde alabora oldu. Anne, baba ve çocuklardan biri nehirdeki adacığa çıkmayı başarırken, 2 çocuk akıntıya kapılarak kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Adacıkta mahsur kalan anne, baba ve çocuk AFAD ekiplerince karaya çıkarıldı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Nehirde kaybolan 2 çocuğun bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerinin suda ve havada arama çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.