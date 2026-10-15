https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/edirnede-gocmenleri-tasiyan-bot-batti-bir-cocuk-oldu-2-cocuk-kayboldu-1109565124.html

Edirne'de göçmenleri taşıyan bot battı: Bir çocuk öldü, 2 çocuk kayboldu

Edirne'de göçmenleri taşıyan bot battı: Bir çocuk öldü, 2 çocuk kayboldu

Sputnik Türkiye

Edirne'de içerisinde göçmen bir ailenin bulunduğu bot battı. 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk kayboldu. 15.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-15T11:32+0300

2026-10-15T11:32+0300

2026-10-15T11:32+0300

türki̇ye

göçmen

göçmen çocuk

göçmen kaçakçılığı

meriç nehri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/0f/1109564699_0:148:2835:1743_1920x0_80_0_0_ae49324e17fa9599632301294af57041.jpg

Edirne'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişilik Irak uyruklu düzensiz göçmen ailenin içinde bulunduğu bot alabora oldu. Çocuklardan biri hayatını kaybetti, 2 çocuk ise akıntıya kapılarak kayboldu. Nehirdeki adacığa çıktılarAlınan bilgiye göre, anne, baba ve 3 çocuktan oluşan Irak uyruklu ailenin bulunduğu bot Meriç Nehri'nde alabora oldu. Anne, baba ve çocuklardan biri nehirdeki adacığa çıkmayı başarırken, 2 çocuk akıntıya kapılarak kayboldu.İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Adacıkta mahsur kalan anne, baba ve çocuk AFAD ekiplerince karaya çıkarıldı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Nehirde kaybolan 2 çocuğun bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerinin suda ve havada arama çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/cibuti-aciklarinda-gocmen-faciasi-buyuyor-15i-cocuk-139-kisi-oldu-1109463236.html

türki̇ye

meriç nehri

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

göçmen, göçmen çocuk, göçmen kaçakçılığı, meriç nehri