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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/edirnede-gocmenleri-tasiyan-bot-batti-bir-cocuk-oldu-2-cocuk-kayboldu-1109565124.html
Edirne'de göçmenleri taşıyan bot battı: Bir çocuk öldü, 2 çocuk kayboldu
Edirne'de göçmenleri taşıyan bot battı: Bir çocuk öldü, 2 çocuk kayboldu
Sputnik Türkiye
Edirne'de içerisinde göçmen bir ailenin bulunduğu bot battı. 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk kayboldu. 15.10.2026, Sputnik Türkiye
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göçmen
göçmen çocuk
göçmen kaçakçılığı
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Edirne'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişilik Irak uyruklu düzensiz göçmen ailenin içinde bulunduğu bot alabora oldu. Çocuklardan biri hayatını kaybetti, 2 çocuk ise akıntıya kapılarak kayboldu. Nehirdeki adacığa çıktılarAlınan bilgiye göre, anne, baba ve 3 çocuktan oluşan Irak uyruklu ailenin bulunduğu bot Meriç Nehri'nde alabora oldu. Anne, baba ve çocuklardan biri nehirdeki adacığa çıkmayı başarırken, 2 çocuk akıntıya kapılarak kayboldu.İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Adacıkta mahsur kalan anne, baba ve çocuk AFAD ekiplerince karaya çıkarıldı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Nehirde kaybolan 2 çocuğun bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerinin suda ve havada arama çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/cibuti-aciklarinda-gocmen-faciasi-buyuyor-15i-cocuk-139-kisi-oldu-1109463236.html
türki̇ye
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göçmen, göçmen çocuk, göçmen kaçakçılığı, meriç nehri
göçmen, göçmen çocuk, göçmen kaçakçılığı, meriç nehri

Edirne'de göçmenleri taşıyan bot battı: Bir çocuk öldü, 2 çocuk kayboldu

11:32 15.10.2026
© Gökhan BalcıEdirne
Edirne - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2026
© Gökhan Balcı
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Edirne'de içerisinde göçmen bir ailenin bulunduğu bot battı. 1 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk kayboldu.
Edirne'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişilik Irak uyruklu düzensiz göçmen ailenin içinde bulunduğu bot alabora oldu. Çocuklardan biri hayatını kaybetti, 2 çocuk ise akıntıya kapılarak kayboldu.
© Gökhan BalcıEdirne
Edirne - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2026
Edirne
© Gökhan Balcı

Nehirdeki adacığa çıktılar

Alınan bilgiye göre, anne, baba ve 3 çocuktan oluşan Irak uyruklu ailenin bulunduğu bot Meriç Nehri'nde alabora oldu. Anne, baba ve çocuklardan biri nehirdeki adacığa çıkmayı başarırken, 2 çocuk akıntıya kapılarak kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Adacıkta mahsur kalan anne, baba ve çocuk AFAD ekiplerince karaya çıkarıldı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Nehirde kaybolan 2 çocuğun bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerinin suda ve havada arama çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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