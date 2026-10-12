https://anlatilaninotesi.com.tr/20261012/cibuti-aciklarinda-gocmen-faciasi-buyuyor-15i-cocuk-139-kisi-oldu-1109463236.html

Cibuti açıklarında göçmen faciası büyüyor: 15'i çocuk 139 kişi öldü

Cibuti açıklarında göçmen faciası büyüyor: 15'i çocuk 139 kişi öldü

Sputnik Türkiye

Cibuti'den Yemen'e gitmek üzere yola çıkan 305 göçmeni taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 139'a yükseldi. Uluslararası Göç Örgütü... 12.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-12T10:13+0300

2026-10-12T10:13+0300

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Cibuti açıklarında meydana gelen göçmen faciasında can kaybı artıyor. Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'e gitmek üzere yola çıkan teknenin batması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 139'a yükseldiğini duyurdu. Hayatını kaybedenler arasında 15 çocuk bulunuyor.IOM'un açıklamasına göre, 305 göçmeni taşıyan tekne, perşembe gecesi Cibuti'den Yemen'e doğru ilerlerken Obock liman kenti yakınlarında alabora oldu. Facianın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında yaklaşık 82 kişi sağ kurtarıldı.Pazar günü 30 kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla, daha önce 109 olarak açıklanan ölü sayısı 139'a çıktı. Onlarca kişiden ise hâlâ haber alınamıyor.Cibuti'deki göçmen faciasında ölü sayısı 139'a yükseldiUluslararası Göç Örgütü, facianın ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında yeni cenazelere ulaşıldığını açıkladı.IOM'un Cibuti Misyon Şefi Alexandre Coissac, yaşanan trajedinin daha güvenli bir yaşam arayışıyla yola çıkan göçmenlerin karşı karşıya kaldığı tehlikeleri bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.Coissac, yaşananları yıkıcı bir can kaybı olarak nitelendirerek hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve kayıp aile üyelerinden haber bekleyenlere dayanışma mesajı verdi.Yerel yetkililer, yaşamını yitirenler için cenaze törenleri düzenlerken, kurtarılan göçmenlere sağlık hizmeti sağlanmaya başlandı.Kurtarılan 82 göçmenin tamamı EtiyopyalıIOM'un verdiği bilgilere göre, tekneden sağ kurtarılan yaklaşık 82 kişinin tamamı Etiyopya vatandaşı.Örgüt, Obock'taki müdahale merkezinde 64 göçmene sağlık hizmeti sunduğunu ve aileleriyle yeniden iletişim kurabilmeleri için destek sağladığını bildirdi.Hayatta kalanların tıbbi ihtiyaçlarının karşılanması ve kayıp kişilere ilişkin bilgi edinilmesi amacıyla yerel yetkililerle koordinasyon sürdürülüyor.IOM, göçmenlerin korunması ve karada ve denizde yaşanan ölümlerin önlenmesi için Cibuti makamlarıyla yakın işbirliği içinde çalıştığını açıkladı.Göçmenler neden Cibuti'den Yemen'e geçmeye çalışıyor?Afrika Boynuzu'ndan Körfez ülkelerine uzanan göç rotası, dünyanın tehlikeli düzensiz göç güzergâhları arasında yer alıyor.Her yıl on binlerce göçmen, başta Etiyopya olmak üzere bölge ülkelerinden ayrılarak iş bulma ve daha güvenli yaşam koşullarına ulaşma umuduyla Yemen üzerinden Körfez ülkelerine gitmeye çalışıyor.Ancak bu yolculuk, göçmenleri tehlikeli deniz geçişleri, insan kaçakçılığı ağları ve çatışmaların sürdüğü bölgeler gibi çok sayıda riskle karşı karşıya bırakıyor.Yoksulluk, güvensizlik ve iklim değişikliğinin etkileri, Afrika Boynuzu'ndan ayrılmaya çalışan insanların karşılaştığı başlıca sorunlar arasında bulunuyor.Etiyopya'dan Cibuti'ye 20 binden fazla göç hareketiIOM'un Yerinden Edilme Takip Matrisi verilerine göre, 10 Eylül'den bu yana Etiyopya'dan Cibuti'ye 20 binden fazla göç hareketi kaydedildi.Bu hareketlilik, Yemen'e ulaşmak amacıyla kullanılan güzergâh üzerindeki yoğunluğun sürdüğünü gösteriyor.Cibuti, Aden Körfezi kıyısında, Yemen'in karşısında yer alıyor. Eski bir Fransız sömürgesi olan ülke, Afrika Boynuzu ile Arap Yarımadası arasındaki göç hareketlerinde önemli bir geçiş noktası oluşturuyor.Göçmenler, Cibuti kıyılarından hareket ederek Babülmendep Boğazı ve çevresindeki deniz güzergâhları üzerinden Yemen'e ulaşmaya çalışıyor.Yemen'deki iç savaş göç hareketlerini durdurmuyorYemen'de on yılı aşkın süredir devam eden iç savaş, ülkedeki insani krizi derinleştirirken bölgesel göç hareketlerini de etkiliyor.Husiler ile Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti arasındaki çatışmalar nedeniyle binlerce Yemenli ülkesinden ayrılarak Cibuti'ye sığındı.BM'nin mültecilere yönelik kuruluşu tarafından geçen ay yapılan açıklamada, Yemen'deki çatışmaların ülke genelinde 130 binden fazla insanı yerinden ettiği belirtildi.Buna rağmen Afrika Boynuzu'ndan gelen göçmenler, Körfez ülkelerine ulaşabilmek için Yemen üzerinden geçen tehlikeli rotayı kullanmaya devam ediyor.Aynı göç rotasında 2025'te 900'den fazla kişi öldü veya kaybolduUluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre, 2025 yılında aynı güzergâhta 900'den fazla göçmen hayatını kaybetti veya kayboldu.Aynı dönemde bu yolculuğa çıkanların sayısında yüzde 18'lik artış kaydedildi.Mart 2026'da aynı rotada yaşanan benzer bir deniz kazasında ise 9 kişi yaşamını yitirmiş, 45 kişi kaybolmuştu.Son olarak Cibuti açıklarında meydana gelen ve 139 kişinin ölümüyle sonuçlanan facia, bölgedeki göçmenlerin karşı karşıya olduğu ölümcül riskleri yeniden gündeme taşıdı.IOM, yerel makamlarla işbirliği içinde hayatta kalanlara yardım sağlamayı ve yeni can kayıplarını önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

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