https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/cumhurbaskani-erdogan-3-vatandasa-allahtan-rahmet-niyaz-ediyorum-1109580525.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 vatandaşa Allah'tan rahmet niyaz ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 vatandaşa Allah'tan rahmet niyaz ediyorum
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya ve İstanbul'da etkili olan yağış, sel ve su baskınlarından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek hayatını... 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T17:39+0300
2026-10-15T17:39+0300
2026-10-15T17:54+0300
türki̇ye
türkiye
antalya
i̇stanbul
afad
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0d/1108730061_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_8c7ac2edeb7fe1ac08cc2c6683de108b.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Türkiye Maarif Vakfı 10. Yıl Programı'nda konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Antalya ve İstanbul'daki yağıştan, sel ve su baskınlarından etkilenenlere geçmiş olsun diyor, hayatını kaybeden 3 vatandaşa Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Yeni sıkıntıların önüne geçilebilmesi için halkımızın resmi kurumlarımızın uyarılarını dikkatle takip etmelerini istiyoruz. AFAD başta olmak üzere devletimizin tüm kurumları koordinasyon içinde çalışmakta, vatandaşlarımıza gerekli ikazları yaparken sahada tedbirleri almaktadır'' dedi.Erdoğan, ''Her yıl yurt dışından 10 binlerce öğrenci çeken ülke konumuna gelmemiz Türkiye adına büyük başarıdır. Eğitimde yaşanan tarihi dönüşümün en net sembolüdür. (Eğitimde) Dünyaya ve Türkiye'ye başkalarının penceresinden bakanlar halen farkına varamamış olsalar da ülkemiz, bugün küresel bir oyuncudur. Sadece savunma sanayisinde, diplomaside, turizmde, dış ticarette değil, uluslararası eğitim vizyonu itibarıyla da artık yeni bir ligdeyiz'' açıklamasında bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dışişleri Bakanlığımızın, Maarif Vakfımızın ve diğer kurumlarımızın çabalarıyla 50'yi aşkın ülkede FETÖ bağlantılı okulların kapatılmasını sağladık. Yaptıkları ihanetin bedelini hem bu dünyada hem de mahkemeyi kübrada ödeyecekler. Biz de hukuk ve demokrasi zemininde bunların peşini bırakmayacağız'' ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/meteoroloji-saat-verdi-istanbul-icin-yeni-uyari-1109574165.html
türki̇ye
antalya
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0d/1108730061_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_5b9b118c8ff84e3da2f369b9a8cb86d1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, antalya, i̇stanbul, afad
türkiye, antalya, i̇stanbul, afad
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 vatandaşa Allah'tan rahmet niyaz ediyorum
17:39 15.10.2026 (güncellendi: 17:54 15.10.2026)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya ve İstanbul'da etkili olan yağış, sel ve su baskınlarından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek hayatını kaybeden 3 kişi için başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen 'Türkiye Maarif Vakfı 10. Yıl Programı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Antalya ve İstanbul'daki yağıştan, sel ve su baskınlarından etkilenenlere geçmiş olsun diyor, hayatını kaybeden 3 vatandaşa Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Yeni sıkıntıların önüne geçilebilmesi için halkımızın resmi kurumlarımızın uyarılarını dikkatle takip etmelerini istiyoruz. AFAD başta olmak üzere devletimizin tüm kurumları koordinasyon içinde çalışmakta, vatandaşlarımıza gerekli ikazları yaparken sahada tedbirleri almaktadır'' dedi.
Erdoğan, ''Her yıl yurt dışından 10 binlerce öğrenci çeken ülke konumuna gelmemiz Türkiye adına büyük başarıdır. Eğitimde yaşanan tarihi dönüşümün en net sembolüdür. (Eğitimde) Dünyaya ve Türkiye'ye başkalarının penceresinden bakanlar halen farkına varamamış olsalar da ülkemiz, bugün küresel bir oyuncudur. Sadece savunma sanayisinde, diplomaside, turizmde, dış ticarette değil, uluslararası eğitim vizyonu itibarıyla da artık yeni bir ligdeyiz'' açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dışişleri Bakanlığımızın, Maarif Vakfımızın ve diğer kurumlarımızın çabalarıyla 50'yi aşkın ülkede FETÖ bağlantılı okulların kapatılmasını sağladık. Yaptıkları ihanetin bedelini hem bu dünyada hem de mahkemeyi kübrada ödeyecekler. Biz de hukuk ve demokrasi zemininde bunların peşini bırakmayacağız'' ifadelerini kullandı.