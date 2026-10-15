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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Seçim tarihi netleşti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Seçim tarihi netleşti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, yaptığı açıklamada seçim tarihini açıklayarak “Seçimlere 18 ay kaldı” ifadelerine yer verdi. Uçum ayrıca, Terörsüz... 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T15:36+0300
2026-10-15T15:57+0300
poli̇ti̇ka
mehmet uçum
seçim
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Çankaya Köşkü'nde gazetecilerle bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu.Seçim tarihi belli oldu mu?Mehmet Uçum, önümüzdeki seçimlere ilişkin önemli bir açıklamada bulunarak seçimin 2028 Mart veya Nisan ayında yapılmasının büyük oranda netleştiğini söyleyerek “Seçimlere 18 ay kaldı” dedi.MGK ne zaman?Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan konuşan Uçum, MGK kararının yıl sonuna kadar açıklanmasının kuvvetle muhtemel olduğunu, 2027'nin ilk yarısı bitmeden uygulama aşamasına geçilebileceğini söyledi.
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mehmet uçum, seçim, cumhurbaşkanı
mehmet uçum, seçim, cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Seçim tarihi netleşti

15:36 15.10.2026 (güncellendi: 15:57 15.10.2026)
Mehmet Uçum
Mehmet Uçum - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2026
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, yaptığı açıklamada seçim tarihini açıklayarak “Seçimlere 18 ay kaldı” ifadelerine yer verdi. Uçum ayrıca, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin MGK kararının yıl bitmeden alınabileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Çankaya Köşkü'nde gazetecilerle bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu.

Seçim tarihi belli oldu mu?

Mehmet Uçum, önümüzdeki seçimlere ilişkin önemli bir açıklamada bulunarak seçimin 2028 Mart veya Nisan ayında yapılmasının büyük oranda netleştiğini söyleyerek “Seçimlere 18 ay kaldı” dedi.

MGK ne zaman?

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan konuşan Uçum, MGK kararının yıl sonuna kadar açıklanmasının kuvvetle muhtemel olduğunu, 2027'nin ilk yarısı bitmeden uygulama aşamasına geçilebileceğini söyledi.
Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2026
TÜRKİYE
Seçim tarihi öne çekilecek mi? Cevdet Yılmaz yanıt verdi
6 Eylül, 13:17
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