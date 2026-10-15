https://anlatilaninotesi.com.tr/20261015/cumhurbaskani-basdanismani-ucum-secim-tarihi-netlesti-1109576003.html
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Seçim tarihi netleşti
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Seçim tarihi netleşti
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, yaptığı açıklamada seçim tarihini açıklayarak “Seçimlere 18 ay kaldı” ifadelerine yer verdi. Uçum ayrıca, Terörsüz... 15.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-15T15:36+0300
2026-10-15T15:36+0300
2026-10-15T15:57+0300
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Çankaya Köşkü'nde gazetecilerle bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu.Seçim tarihi belli oldu mu?Mehmet Uçum, önümüzdeki seçimlere ilişkin önemli bir açıklamada bulunarak seçimin 2028 Mart veya Nisan ayında yapılmasının büyük oranda netleştiğini söyleyerek “Seçimlere 18 ay kaldı” dedi.MGK ne zaman?Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan konuşan Uçum, MGK kararının yıl sonuna kadar açıklanmasının kuvvetle muhtemel olduğunu, 2027'nin ilk yarısı bitmeden uygulama aşamasına geçilebileceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/secim-tarihi-one-cekilecek-mi-cevdet-yilmaz-yanit-verdi-1108535991.html
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mehmet uçum, seçim, cumhurbaşkanı
mehmet uçum, seçim, cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Seçim tarihi netleşti
15:36 15.10.2026 (güncellendi: 15:57 15.10.2026)
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, yaptığı açıklamada seçim tarihini açıklayarak “Seçimlere 18 ay kaldı” ifadelerine yer verdi. Uçum ayrıca, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin MGK kararının yıl bitmeden alınabileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Çankaya Köşkü'nde gazetecilerle bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu.
Seçim tarihi belli oldu mu?
Mehmet Uçum, önümüzdeki seçimlere ilişkin önemli bir açıklamada bulunarak seçimin 2028 Mart veya Nisan ayında yapılmasının büyük oranda netleştiğini söyleyerek “Seçimlere 18 ay kaldı” dedi.
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuşan konuşan Uçum, MGK kararının yıl sonuna kadar açıklanmasının kuvvetle muhtemel olduğunu, 2027'nin ilk yarısı bitmeden uygulama aşamasına geçilebileceğini söyledi.