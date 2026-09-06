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Seçim tarihi öne çekilecek mi? Cevdet Yılmaz yanıt verdi
Seçim tarihi öne çekilecek mi? Cevdet Yılmaz yanıt verdi
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Orta Vadeli Programı açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, seçim tarihi ile ilgili, "Biz bu programı hazırlarken seçimlerin zamanında olacağını... 06.09.2026, Sputnik Türkiye
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erken seçim
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2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.'Kararı Meclis verir'Seçim süreci ile ilgili soruya yanıt veren Yılmaz, "Biz bu programı hazırlarken seçimlerin zamanında olacağını düşünerek hazırladık, 2028 baharı veya yazına doğru. Orada bir spekülatif varsayımın içinde olmadık" dedi."Bu konular Meclis'imizin karar vereceği konu" diyen Yılmaz, "Seçimi biraz daha öne alacaksa o Meclis'in takdirinde. Şimdiden bir varsayım yapmamız doğru olmaz diye düşündük" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/cumhurbaskani-erdogan-gundemimizde-ara-secim-yer-almiyor-1104810411.html
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cevdet yılmaz, erken seçim, seçim
cevdet yılmaz, erken seçim, seçim

Seçim tarihi öne çekilecek mi? Cevdet Yılmaz yanıt verdi

13:17 06.09.2026
Cevdet Yılmaz
Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2026
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Orta Vadeli Programı açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, seçim tarihi ile ilgili, "Biz bu programı hazırlarken seçimlerin zamanında olacağını düşünerek hazırladık. Seçimi biraz daha öne alacaksa o Meclis'in takdirinde" açıklamasını yaptı.
2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'Kararı Meclis verir'

Seçim süreci ile ilgili soruya yanıt veren Yılmaz, "Biz bu programı hazırlarken seçimlerin zamanında olacağını düşünerek hazırladık, 2028 baharı veya yazına doğru. Orada bir spekülatif varsayımın içinde olmadık" dedi.
"Bu konular Meclis'imizin karar vereceği konu" diyen Yılmaz, "Seçimi biraz daha öne alacaksa o Meclis'in takdirinde. Şimdiden bir varsayım yapmamız doğru olmaz diye düşündük" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2026
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde erken veya ara seçim yer almıyor
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