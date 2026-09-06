https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/secim-tarihi-one-cekilecek-mi-cevdet-yilmaz-yanit-verdi-1108535991.html

Seçim tarihi öne çekilecek mi? Cevdet Yılmaz yanıt verdi

Seçim tarihi öne çekilecek mi? Cevdet Yılmaz yanıt verdi

Sputnik Türkiye

Orta Vadeli Programı açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, seçim tarihi ile ilgili, "Biz bu programı hazırlarken seçimlerin zamanında olacağını... 06.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-06T13:17+0300

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türki̇ye

cevdet yılmaz

erken seçim

seçim

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2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.'Kararı Meclis verir'Seçim süreci ile ilgili soruya yanıt veren Yılmaz, "Biz bu programı hazırlarken seçimlerin zamanında olacağını düşünerek hazırladık, 2028 baharı veya yazına doğru. Orada bir spekülatif varsayımın içinde olmadık" dedi."Bu konular Meclis'imizin karar vereceği konu" diyen Yılmaz, "Seçimi biraz daha öne alacaksa o Meclis'in takdirinde. Şimdiden bir varsayım yapmamız doğru olmaz diye düşündük" ifadelerini kullandı.

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cevdet yılmaz, erken seçim, seçim