https://anlatilaninotesi.com.tr/20260906/secim-tarihi-one-cekilecek-mi-cevdet-yilmaz-yanit-verdi-1108535991.html
Seçim tarihi öne çekilecek mi? Cevdet Yılmaz yanıt verdi
Seçim tarihi öne çekilecek mi? Cevdet Yılmaz yanıt verdi
Sputnik Türkiye
Orta Vadeli Programı açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, seçim tarihi ile ilgili, "Biz bu programı hazırlarken seçimlerin zamanında olacağını... 06.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-06T13:17+0300
2026-09-06T13:17+0300
2026-09-06T13:17+0300
türki̇ye
cevdet yılmaz
erken seçim
seçim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/06/1108536070_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_26cc55a3573f41da56c07623a387b81e.jpg
2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.'Kararı Meclis verir'Seçim süreci ile ilgili soruya yanıt veren Yılmaz, "Biz bu programı hazırlarken seçimlerin zamanında olacağını düşünerek hazırladık, 2028 baharı veya yazına doğru. Orada bir spekülatif varsayımın içinde olmadık" dedi."Bu konular Meclis'imizin karar vereceği konu" diyen Yılmaz, "Seçimi biraz daha öne alacaksa o Meclis'in takdirinde. Şimdiden bir varsayım yapmamız doğru olmaz diye düşündük" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260406/cumhurbaskani-erdogan-gundemimizde-ara-secim-yer-almiyor-1104810411.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/06/1108536070_84:0:732:486_1920x0_80_0_0_1d86a8cc76684c558f3f7f48caa66400.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cevdet yılmaz, erken seçim, seçim
cevdet yılmaz, erken seçim, seçim
Seçim tarihi öne çekilecek mi? Cevdet Yılmaz yanıt verdi
Ayrıntılar geliyor
Orta Vadeli Programı açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, seçim tarihi ile ilgili, "Biz bu programı hazırlarken seçimlerin zamanında olacağını düşünerek hazırladık. Seçimi biraz daha öne alacaksa o Meclis'in takdirinde" açıklamasını yaptı.
2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Seçim süreci ile ilgili soruya yanıt veren Yılmaz, "Biz bu programı hazırlarken seçimlerin zamanında olacağını düşünerek hazırladık, 2028 baharı veya yazına doğru. Orada bir spekülatif varsayımın içinde olmadık" dedi.
"Bu konular Meclis'imizin karar vereceği konu" diyen Yılmaz, "Seçimi biraz daha öne alacaksa o Meclis'in takdirinde. Şimdiden bir varsayım yapmamız doğru olmaz diye düşündük" ifadelerini kullandı.